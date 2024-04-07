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https://sputnikarabic.ae/20240407/هدف-محمد-صلاح-أمام-مانشستر-يونايتد-يمنحه-3-أرقام-قياسية-جديدة-1087785495.html
هدف محمد صلاح أمام مانشستر يونايتد يمنحه 3 أرقام قياسية جديدة
هدف محمد صلاح أمام مانشستر يونايتد يمنحه 3 أرقام قياسية جديدة
سبوتنيك عربي
منح هدف التعادل الذي سجله نجم فريق ليفربول، محمد صلاح، أمام مانشستر يونايتد، اليوم الأحد، أرقاما قياسية جديدة عدة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. 07.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-07T19:28+0000
2024-04-07T19:28+0000
مجتمع
العالم العربي
رياضة
اللاعب محمد صلاح
الأخبار
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وقال موقع "بطولات"، إن صلاح سجل هدف التعادل، لصالح ليفربول، في الدقيقة 84 من ضربة جزاء، ضمن لقاء الفريقين في قمة منافسات الجولة 32 من الدوري الإنجليزي، في ملعب "أولد ترافورد"، حيث تعادلا بهدفين لمثليهما.وأصبح محمد صلاح، بعد هدف التعادل الذي سجله أكثر لاعب تسجيلًا للأهداف في ملعب "أولد ترافورد" ضد مانشستر يونايتد، في الدوري الإنجليزي برصيد 6، متجاوزا رقم ستيفن جيرارد 5 أهداف.وبفضل هذا الهدف أصبح صلاح أول لاعب يسجل في 4 مباريات متتالية أمام مانشستر يونايتد، في الملعب ذاته، كما يعتبر صلاح أكثر لاعب في الدوري الإنجليزي تسجيلا للأهداف أمام مانشستر يونايتد، برصيد 11 هدفا.يشار إلى ان المنافسة احتدمت بين اللاعبين عمر مرموش، مهاجم آينتراخت فرانكفورت الألماني، ومحمد صلاح، على لقب هداف المحترفين المصريين في الدوريات الأوروبية الكبرى "بيغ فايف".وقال موقع "اليوم السابع"، إن المنافسة بين صلاح، ومرموش، تأتي مع اقتراب الموسم الحالي 2023-2024 من الدخول في مراحله الحاسمة وسط مطاردة من مصطفى محمد، نجم نانت الفرنسي، والذي يحاول جاهدًا الوصول إلى عدد الأهداف التي سجلها الثنائي محمد صلاح، وعمر مرموش، حيث يحتل حاليا صلاح صدارة اللاعبين الأكثر مساهمة بالأهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز، بنهاية فبراير/ شباط الماضي.
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https://sputnikarabic.ae/20240302/رسميا-منتخب-مصر-يضم-محمد-صلاح-رغم-طلب-ليفربول-إعفاءه-بداعي-الإصابة-1086607719.html
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العالم العربي, رياضة, اللاعب محمد صلاح, الأخبار
العالم العربي, رياضة, اللاعب محمد صلاح, الأخبار

هدف محمد صلاح أمام مانشستر يونايتد يمنحه 3 أرقام قياسية جديدة

19:28 GMT 07.04.2024
© AP Photo / Leila Cokerالدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الانجليزي
الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الانجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2024
© AP Photo / Leila Coker
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منح هدف التعادل الذي سجله نجم فريق ليفربول، محمد صلاح، أمام مانشستر يونايتد، اليوم الأحد، أرقاما قياسية جديدة عدة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وقال موقع "بطولات"، إن صلاح سجل هدف التعادل، لصالح ليفربول، في الدقيقة 84 من ضربة جزاء، ضمن لقاء الفريقين في قمة منافسات الجولة 32 من الدوري الإنجليزي، في ملعب "أولد ترافورد"، حيث تعادلا بهدفين لمثليهما.
محمد صلاح خلال جلسة تدريبية في ملعب جاردان بوتانيك في بينجرفيل، أبيدجان في 21 يناير 2024 عشية مباراة كرة القدم في كأس الأمم الأفريقية 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2024
مجتمع
استبعاد محمد صلاح... حسام حسن يعلن قائمة منتخب مصر لمعسكر مارس
10 مارس, 12:37 GMT
وأصبح محمد صلاح، بعد هدف التعادل الذي سجله أكثر لاعب تسجيلًا للأهداف في ملعب "أولد ترافورد" ضد مانشستر يونايتد، في الدوري الإنجليزي برصيد 6، متجاوزا رقم ستيفن جيرارد 5 أهداف.
وبفضل هذا الهدف أصبح صلاح أول لاعب يسجل في 4 مباريات متتالية أمام مانشستر يونايتد، في الملعب ذاته، كما يعتبر صلاح أكثر لاعب في الدوري الإنجليزي تسجيلا للأهداف أمام مانشستر يونايتد، برصيد 11 هدفا.
اللاعب المصري محمد صلاح يتوج مع ليفربول ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2024
مجتمع
رسميا.. منتخب مصر يضم محمد صلاح رغم طلب ليفربول إعفاءه بداعي الإصابة
2 مارس, 20:32 GMT
يشار إلى ان المنافسة احتدمت بين اللاعبين عمر مرموش، مهاجم آينتراخت فرانكفورت الألماني، ومحمد صلاح، على لقب هداف المحترفين المصريين في الدوريات الأوروبية الكبرى "بيغ فايف".
وقال موقع "اليوم السابع"، إن المنافسة بين صلاح، ومرموش، تأتي مع اقتراب الموسم الحالي 2023-2024 من الدخول في مراحله الحاسمة وسط مطاردة من مصطفى محمد، نجم نانت الفرنسي، والذي يحاول جاهدًا الوصول إلى عدد الأهداف التي سجلها الثنائي محمد صلاح، وعمر مرموش، حيث يحتل حاليا صلاح صدارة اللاعبين الأكثر مساهمة بالأهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز، بنهاية فبراير/ شباط الماضي.
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