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ماذا وراء اتهامات السلطة الفلسطينية لإيران بإثارة الفوضى في الضفة؟
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مبارة فاصلة بين الحكمة والرياضي ضمن منافسات بطولة غرب آسيا لكرة السلة
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روسيا تطالب الاستخبارات المركزية الأمريكية بنصيحة لإسرائيل
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الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
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زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
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موجة الدماغ العابرة للرئيسيات والجزيء الغريب
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مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
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التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
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الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
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كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
10:03 GMT
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مرايا العلوم
ميكروبات البلاستيك والانفجار الكوني الأكبر وخرافات شائعة التصقت بالعلم
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29 د
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ما هي فرص توقيع عقوبات على إسرائيل بسبب غزة؟
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https://sputnikarabic.ae/20240406/هيئة-بحرية-بريطانية-تعلن-تعرض-سفينة-لاستهداف-صاروخي-جنوبي-البحر-الأحمر-1087760558.html
هيئة بحرية بريطانية تعلن تعرض سفينة لاستهداف صاروخي جنوبي البحر الأحمر
هيئة بحرية بريطانية تعلن تعرض سفينة لاستهداف صاروخي جنوبي البحر الأحمر
سبوتنيك عربي
أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم السبت، تعرض سفينة لهجوم بصاروخين قبالة سواحل اليمن الغربية، جنوبي البحر الأحمر. 06.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-06T20:27+0000
2024-04-06T20:27+0000
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وجاء في بيان للهيئة: "تلقت الهيئة بلاغًا عن حادث تعرضت له سفينة على مسافة 60 ميلًا بحريًا جنوب غربي الحديدة باليمن. أبلغ ربان السفينة عن إطلاق صاروخين في محيط السفينة، اعترضت قوات التحالف الصاروخ الأول، وسقط الثاني في المياه على بعد مسافة من السفينة".وأضاف البيان أن السفينة لم تبلغ عن أي أضرار بها أو بأفراد طاقمها، وأنها تتجه إلى أقرب ميناء، ودعت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية السفن القريبة إلى توخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.ويأتي الهجوم بعد أيام من إعلان زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية، عبد الملك الحوثي، يوم الخميس الماضي، بأن قوات الجماعة استهدفت منذ تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، 90 سفينة مرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا، في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، دعماً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.وبدأت أمريكا وبريطانيا، في 12 كانون الثاني/ يناير الماضي، تنفيذ هجوم واسع على مواقع "أنصار الله" في مدن يمنية عدة، على خلفية هجمات الجماعة في البحرين الأحمر والعربي التي تقول إنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها، وكذا السفن الأمريكية والبريطانية.وكانت "أنصار الله"، قد أعلنت في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أنها ستساند الفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل أمريكا عسكريًا بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.
https://sputnikarabic.ae/20240405/الجيش-الأمريكي-يعلن-تدمير-صاروخ-مضاد-للسفن-تابع-لـ-أنصار-الله-1087701660.html
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أخبار اليمن الأن, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, طوفان الأقصى, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم
أخبار اليمن الأن, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, طوفان الأقصى, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم

هيئة بحرية بريطانية تعلن تعرض سفينة لاستهداف صاروخي جنوبي البحر الأحمر

20:27 GMT 06.04.2024
© AFP 2023 / ANTHONY WALLACEمدمرة أمريكية
مدمرة أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2024
© AFP 2023 / ANTHONY WALLACE
تابعنا عبر
أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم السبت، تعرض سفينة لهجوم بصاروخين قبالة سواحل اليمن الغربية، جنوبي البحر الأحمر.
وجاء في بيان للهيئة: "تلقت الهيئة بلاغًا عن حادث تعرضت له سفينة على مسافة 60 ميلًا بحريًا جنوب غربي الحديدة باليمن. أبلغ ربان السفينة عن إطلاق صاروخين في محيط السفينة، اعترضت قوات التحالف الصاروخ الأول، وسقط الثاني في المياه على بعد مسافة من السفينة".
وأضاف البيان أن السفينة لم تبلغ عن أي أضرار بها أو بأفراد طاقمها، وأنها تتجه إلى أقرب ميناء، ودعت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية السفن القريبة إلى توخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.
غرق السفينة روبي مار البريطانية بالبحر الأحمر، بعد إصابتها بصاروخ باليستي تابع لجماعة أنصار الله اليمنية 3 مارس 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2024
الجيش الأمريكي يعلن تدمير صاروخ مضاد للسفن تابع لـ "أنصار الله"
أمس, 03:39 GMT
ويأتي الهجوم بعد أيام من إعلان زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية، عبد الملك الحوثي، يوم الخميس الماضي، بأن قوات الجماعة استهدفت منذ تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، 90 سفينة مرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا، في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، دعماً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وبدأت أمريكا وبريطانيا، في 12 كانون الثاني/ يناير الماضي، تنفيذ هجوم واسع على مواقع "أنصار الله" في مدن يمنية عدة، على خلفية هجمات الجماعة في البحرين الأحمر والعربي التي تقول إنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها، وكذا السفن الأمريكية والبريطانية.
وكانت "أنصار الله"، قد أعلنت في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أنها ستساند الفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل أمريكا عسكريًا بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.
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الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. بايدن يهدد نتنياهو بقطع المساعدات عن إسرائيل13:39 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. إسرائيل تسمح بزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة.. فيديو وصورأمس, 21:51 GMT
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