متصدرو نتائج انتخابات مجلس الأمة الكويتي يتحدثون لـ"سبوتنيك" عن رسائلهم البرلمانية للمرحلة المقبلة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
ما هي فرص توقيع عقوبات على إسرائيل بسبب غزة؟
08:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
09:03 GMT
25 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
09:29 GMT
31 د
صدى الحياة
ناشط فلسطيني: لهذا السبب تستهدف إسرائيل المنظمات الدولية في غزة
10:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
بوشكين: شمس لا تغيب عن الثقافة العالمية
14:03 GMT
29 د
مساحة حرة
محادثات روسية إريترية للتعاون العسكري التقني في ميناء مصوع
14:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
القاهرة تستضيف جولة مفاوضات جديدة بين حماس وإسرائيل
15:03 GMT
59 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
16:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: إذا قرر الناتو أن يدخل الصراع مع روسيا بشكل مباشر فهذا سيفجر الأزمة العالمية
16:30 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: بوتين يراهن على المركز الرابع للاقتصاد والدول العربية ستساعده
17:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجة الدماغ العابرة للرئيسيات والجزيء الغريب
17:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
106 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
08:18 GMT
17 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
08:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
09:03 GMT
17 د
قوانين الاقتصاد
خبير: بوتين يراهن على المركز الرابع للاقتصاد والدول العربية ستساعده
09:20 GMT
29 د
صدى الحياة
رحلة الأرواح الشرقية والأنغام العربية تحط في شوارع روسيا
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
محادثات روسية إريترية للتعاون العسكري التقني في ميناء مصوع
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: يجب تشكيل لجنة عاجلة لحماية محطة زابوروجيه النووية
14:03 GMT
60 د
مساحة حرة
هل تنجح أمريكا، ومصر، وقطر في إيجاد صيغة لهدنة إنسانية فورية في غزة؟
15:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: القيادة الإيرانية اتخذت القرار وتحدد الهدف والزمن المناسبين للرد على إسرائيل
15:33 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نتفادى الخمول والكسل أثناء العمل في شهر رمضان؟
16:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
بوشكين: شمس لا تغيب عن الثقافة العالمية
16:22 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
17:00 GMT
11 د
مساحة حرة
الأهمية الاقتصادية للربط الكهربائي بين الأردن والعراق
17:12 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
17:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sputnikarabic.ae/20240408/متصدرو-نتائج-انتخابات-مجلس-الأمة-الكويتي-يتحدثون-لـسبوتنيك-عن-رسائلهم-البرلمانية-للمرحلة-المقبلة-1087824885.html
متصدرو نتائج انتخابات مجلس الأمة الكويتي يتحدثون لـ"سبوتنيك" عن رسائلهم البرلمانية للمرحلة المقبلة
متصدرو نتائج انتخابات مجلس الأمة الكويتي يتحدثون لـ"سبوتنيك" عن رسائلهم البرلمانية للمرحلة المقبلة
سبوتنيك عربي
عقب انتهاء مارثون انتخابات مجلس الأمة الكويتي، التقى موفد "سبوتنيك" لتغطية الانتخابات بمتصدري بعض الدوائر الانتخابية، واستطلع آرائهم ورسائلهم السياسية للحكومة... 08.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-08T19:03+0000
2024-04-08T19:03+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
العالم العربي
أخبار العالم الآن
الكويت
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/04/08/1087823204_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_ee2be556a0fb133322543784961cc661.jpg
وقال النواب إنهم يتطلعون للتعاون مع الحكومة وأن السجالات السابقة التي حل على إثرها المجلس السابق طبيعية، وتحدث بين السلطة التنفيذية والتشريعية، والاستجوابات عملية قانونية ينص عليها الدستور الكويتي.وأوضح النواب أن إعادة انتخاب معظم نواب المجلس السابق، يؤكد أن الشعب الكويتي يتمسك دائما باختياره، ولا يمكن أن يحيد عنه، لا سيما مع نسبة المشاركة المرتفعة للانتخابات، باعتبار أن مجلس الأمة وسيلة الشعب لحكم البلاد وإدارتها بشكل سليم.متصدر الدائرة الثالثةقال النائب عبد الكريم الكندري، متصدر الفائزين بعضوية مجلس الأمة الكويتي، بالدائرة الثالثة بأكبر عدد أصوات، إن الأصل في الكويت احترام الدستور والحفاظ عليه، والانتخابات ليست مجرد صناديق اقتراع، بل تذكير بالدستور وبحريات الشعب، معتبرًا أن إعادة انتخاب معظم نواب الدورة السابقة مرة أخرى تأكيد على موافقة الشعب ورضاه عن مواقف النواب.وأضاف، في تصريحات لموفد "سبوتنيك" لتغطية انتخابات مجلس الأمة الكويتي، أن استخدام أي مادة من مواد الدستور هو تفعيل للنظام، بما في ذلك المادة التي تتيح لأمير البلاد حل مجلس الأمة، كما حدث مع المجلس السابق، وكذلك مساءلة السلطة التنفيذية.وفيما يتعلق بالعلاقة بين البرلمان والحكومة، والأزمات المتكررة بينهما، وأكد الكندري أن الطرفين شريكان في برلمان واحد، وفي حال كان هناك تعاون نظيف من الحكومة دون وجود أي شبهات فساد، سوف يجدون التعاون من قبلنا، يجد التعاون، فنحن أمام مجلس جديدة وحكومة لم تختبر بعد، والتعاون في النهاية هي النتيجة التي يريدها الجميع شريطة أن يكون لصالح الشعب الكويتي والدولة.ويرى أن الشارع الكويتي ومشاركته بهذه النسبة يؤكد دائمًا تمسكه بخياره، وأن البرلمان وسيلته لإدارة الدولة، حتى لو تكرر حل المجالس، فلا يمكن التفريط في السلطة التشريعية التي تعبر عن الناس، وكثرة الحل لم تؤد إلى عزوف، بل إلى زيادة المشاركة، مشددا على أن المجلس يمكنه تقديم تنازلات من أجل المصلحة العامة، لكن يجب ألا تكون من أجل مصلحة سلطة على سلطة أو لمصالح شخصية، وفي النهاية لا يمكن السماح للسلطة التنفيذية أن تجتاح السلطة التشريعية، فالأصل هو التعاون بين السلطتين.وعن أولويات المجلس النيابي في الدورة المقبلة، شدد على نجاح تجربة الخارطة التشريعية، التي أعطت نتائج مبهرة ويمكن إعادة طرحها، حيث يكون هناك تنسيق نيابي يتبنى خارطة تشريعية يمكن طرحها للنقاش وتنفيذها على أرض الواقع، وأن تكون في مقدمتها ملفات تحسين معيشة المواطنين، والانتهاء من الإصلاحات السياسية ومستوى تقديم الخدمات العامة.وأشار إلى أن البرلمان السابق طرح فكرة تغيير النظام الانتخابي في الكويت، والانتقال من النظام الفردي للقوائم النسبية، معتبرًا أن القوانين بحاجة إلى تطوير من أجل تلافي عيوبها، مؤكدًا أن الأزمات في النظام السياسي الكويتي تأتي بسبب عدم تطويره، حتى الدستور الذي نعتز به فهو موجود للتطور نحو مزيد من الحريات لنظام يعكس رغبات الشارع الكويتي بصورة حقيقية.متصدر الدائرة الثانيةمن جانبه، وجه النائب شعيب علي شعبان، ثاني أكثر النواب حصدًا للأصوات في الدائرة الثانية، الشكر للشعب الكويتي للمشاركة في هذا العرس الديمقراطي، مؤكدًا أن الشارع الكويتي نفذ تماما ما جاء في خطاب أمير الدولة المتعلق باختيار النواب.وأضاف في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أن رئيس الحكومة عليه تنفيذ ما جاء في خطاب أمير الدولة، ويحسن اختيار الوزراء في الفترة المقبلة، مشددًا على أن نوع العلاقة تتحدد بناء على تشكيل مجلس الوزراء القادم.وقال: "إن ضم أي وزير متأزم في التشكيل الحكومي سوف يتم التصدي له بقوة، ورحيله واجب، ويجب على رئيس الحكومة تطبيق ما أتى في خطاب الأمير واختيار الوزراء بعناية ودقة فائقة".متصدر الدائرة الرابعةفي السياق، قال السياسي الكويتي البارز والوزير السابق شعيب المويزري، عقب تصدره قائمة النواب الفائزين في الدائرة الانتخابية الرابعة بعضوية مجلس الأمة الكويتي 2024، إن "مجلس الأمة، في دورته الحالية، لم يختلف كثيرًا عن المجلس السابق، لكنه يأتي في ظل ظروف أكثر حساسية تتطلب طرقا مغايرة في التعامل".وشدد لـ "سبوتنيك" على "ضرورة التعاون بين البرلمان والحكومة للحفاظ على حقوق الشعب ومقدرات دولة الكويت".وأكد أن السجالات والخلافات بين السلطة التنفيذية والتشريعية هي أمور طبيعية وصحية، وتحدث في كل برلمانات العالم، لكن في المنطقة العربية لم يعتاد المواطنون على سجال بين الحكومة والبرلمان بهذا الشكل القوي، لكنه في النهاية أمر طبيعي، كما أن مجلس الأمة الكويتي هو أول برلمان في منطقة الشرق الأوسط يحق له، وفقا للدستور، مسائلة الحكومة بشكل واسع، ويحق له كذلك الإطاحة بكامل تشكيلها، في حال لم تكن على الطريق الصحيح.متصدر الدائرة الخامسةفي السياق، اعتبر النائب فهد فلاح بن جامع، متصدر الفائزين بعضوية مجلس الأمة من الدائرة الخامسة، أن المجلس الحالي يحتاج إلى مواجهة عدة قضايا مهمة، أبرزها تطوير الكويت وزيادة مستوى المعيشة للمواطنين، خاصة فيما يتعلق بموضوع السكن، الذي يعاني منه المواطنون ومن ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، مع ضرورة تعديل قوانين السكن في الكويت، التي تحتاج إلى العدالة في الرواتب والوظائف، حيث يوجد فوارق كبيرة بين المواطنين في الحصول على الوظائف، وكذلك فوارق تتعلق بالرواتب في قطاعات مختلفة.وفيما يتعلق بأزمة الاستجوابات، قال إنه يقف دائما ضد فكرة الاستجوابات، إن لم يكن الأمر مستحقًا، حيث شدد على ضرورة التعاون مع الحكومة شريطة أن تكون ملتزمة بما تصرح به أمام المجلس، مؤكدً أن الكثير من رؤساء الحكومة تعاونوا مع المجلس ونجحوا في إقرار قوانين تصب في صالح المواطنين، ورئيس الوزراء القادم إما أن يسير على نهج هؤلاء أو سيكون مصيره الإطاحة.وانطلقت الخميس الماضي، انتخابات مجلس الأمة 2024، لاختيار 50 عضوا للمجلس في فصله التشريعي الثامن عشر.وجرت الانتخابات بنظام الدوائر الخمس والصوت الواحد، حيث تنافس في الانتخابات 200 مرشح لاختيار 50 عضوا مجلس لأربع سنوات مقبلة.وقال وكيل وزارة الإعلام الكويتية ناصر المحيسن لـ"سبوتنيك"، إن الانتخابات شهدت تفاعلا وإقبالا كبيرا من كافة أطياف المجتمع الكويتي.وفي 15 فبراير/ شباط الماضي، صدر مرسوم أميري بحل مجلس الأمة الكويتي، وقال الديوان الأميري حينها، إن مرسوم الحل صدر "بناءً على ما بدر من مجلس الأمة من تجاوز للثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي وتعمد استخدام العبارات الماسة غير المنضبطة".وحسب المادة 107 في الباب الرابع من الدستور الكويتي، فإنه "إذا تم حل المجلس وجب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يتجاوز الشهرين من تاريخ الحل، فإن لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية، ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن، ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد".يشار إلى أن انتخابات مجلس الأمة هي الأولى في عهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، الذي تولى الحكم في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بعد وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.
https://sputnikarabic.ae/20240407/أمير-الكويت-يقبل-استقالة-الحكومة-ويكلفها-بتسيير-الأعمال-1087772736.html
الكويت
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/04/08/1087823204_0:0:1280:961_1920x0_80_0_0_6135f3b3963527d7fecfb9950ff262ef.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الكويت
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الكويت

متصدرو نتائج انتخابات مجلس الأمة الكويتي يتحدثون لـ"سبوتنيك" عن رسائلهم البرلمانية للمرحلة المقبلة

19:03 GMT 08.04.2024
© Sputnik . WAEL MAGDIالنائب الكويتي فهد فلاح بن جامع
النائب الكويتي فهد فلاح بن جامع - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2024
© Sputnik . WAEL MAGDI
تابعنا عبر
حصري
عقب انتهاء مارثون انتخابات مجلس الأمة الكويتي، التقى موفد "سبوتنيك" لتغطية الانتخابات بمتصدري بعض الدوائر الانتخابية، واستطلع آرائهم ورسائلهم السياسية للحكومة خلال المرحلة المقبلة.
وقال النواب إنهم يتطلعون للتعاون مع الحكومة وأن السجالات السابقة التي حل على إثرها المجلس السابق طبيعية، وتحدث بين السلطة التنفيذية والتشريعية، والاستجوابات عملية قانونية ينص عليها الدستور الكويتي.
وأوضح النواب أن إعادة انتخاب معظم نواب المجلس السابق، يؤكد أن الشعب الكويتي يتمسك دائما باختياره، ولا يمكن أن يحيد عنه، لا سيما مع نسبة المشاركة المرتفعة للانتخابات، باعتبار أن مجلس الأمة وسيلة الشعب لحكم البلاد وإدارتها بشكل سليم.

متصدر الدائرة الثالثة

قال النائب عبد الكريم الكندري، متصدر الفائزين بعضوية مجلس الأمة الكويتي، بالدائرة الثالثة بأكبر عدد أصوات، إن الأصل في الكويت احترام الدستور والحفاظ عليه، والانتخابات ليست مجرد صناديق اقتراع، بل تذكير بالدستور وبحريات الشعب، معتبرًا أن إعادة انتخاب معظم نواب الدورة السابقة مرة أخرى تأكيد على موافقة الشعب ورضاه عن مواقف النواب.
وأضاف، في تصريحات لموفد "سبوتنيك" لتغطية انتخابات مجلس الأمة الكويتي، أن استخدام أي مادة من مواد الدستور هو تفعيل للنظام، بما في ذلك المادة التي تتيح لأمير البلاد حل مجلس الأمة، كما حدث مع المجلس السابق، وكذلك مساءلة السلطة التنفيذية.
© Sputnik . WAEL MAGDIالنائب الكويتي عبدالكريم الكندري (وسط الصورة)
النائب الكويتي عبدالكريم الكندري (وسط الصورة) - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2024
النائب الكويتي عبدالكريم الكندري (وسط الصورة)
© Sputnik . WAEL MAGDI
وفيما يتعلق بالعلاقة بين البرلمان والحكومة، والأزمات المتكررة بينهما، وأكد الكندري أن الطرفين شريكان في برلمان واحد، وفي حال كان هناك تعاون نظيف من الحكومة دون وجود أي شبهات فساد، سوف يجدون التعاون من قبلنا، يجد التعاون، فنحن أمام مجلس جديدة وحكومة لم تختبر بعد، والتعاون في النهاية هي النتيجة التي يريدها الجميع شريطة أن يكون لصالح الشعب الكويتي والدولة.
ويرى أن الشارع الكويتي ومشاركته بهذه النسبة يؤكد دائمًا تمسكه بخياره، وأن البرلمان وسيلته لإدارة الدولة، حتى لو تكرر حل المجالس، فلا يمكن التفريط في السلطة التشريعية التي تعبر عن الناس، وكثرة الحل لم تؤد إلى عزوف، بل إلى زيادة المشاركة، مشددا على أن المجلس يمكنه تقديم تنازلات من أجل المصلحة العامة، لكن يجب ألا تكون من أجل مصلحة سلطة على سلطة أو لمصالح شخصية، وفي النهاية لا يمكن السماح للسلطة التنفيذية أن تجتاح السلطة التشريعية، فالأصل هو التعاون بين السلطتين.
وعن أولويات المجلس النيابي في الدورة المقبلة، شدد على نجاح تجربة الخارطة التشريعية، التي أعطت نتائج مبهرة ويمكن إعادة طرحها، حيث يكون هناك تنسيق نيابي يتبنى خارطة تشريعية يمكن طرحها للنقاش وتنفيذها على أرض الواقع، وأن تكون في مقدمتها ملفات تحسين معيشة المواطنين، والانتهاء من الإصلاحات السياسية ومستوى تقديم الخدمات العامة.
وأشار إلى أن البرلمان السابق طرح فكرة تغيير النظام الانتخابي في الكويت، والانتقال من النظام الفردي للقوائم النسبية، معتبرًا أن القوانين بحاجة إلى تطوير من أجل تلافي عيوبها، مؤكدًا أن الأزمات في النظام السياسي الكويتي تأتي بسبب عدم تطويره، حتى الدستور الذي نعتز به فهو موجود للتطور نحو مزيد من الحريات لنظام يعكس رغبات الشارع الكويتي بصورة حقيقية.

متصدر الدائرة الثانية

من جانبه، وجه النائب شعيب علي شعبان، ثاني أكثر النواب حصدًا للأصوات في الدائرة الثانية، الشكر للشعب الكويتي للمشاركة في هذا العرس الديمقراطي، مؤكدًا أن الشارع الكويتي نفذ تماما ما جاء في خطاب أمير الدولة المتعلق باختيار النواب.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أن رئيس الحكومة عليه تنفيذ ما جاء في خطاب أمير الدولة، ويحسن اختيار الوزراء في الفترة المقبلة، مشددًا على أن نوع العلاقة تتحدد بناء على تشكيل مجلس الوزراء القادم.
وقال: "إن ضم أي وزير متأزم في التشكيل الحكومي سوف يتم التصدي له بقوة، ورحيله واجب، ويجب على رئيس الحكومة تطبيق ما أتى في خطاب الأمير واختيار الوزراء بعناية ودقة فائقة".
© Sputnik . WAEL MAGDIالنائب الكويتي شعيب شعبان
النائب الكويتي شعيب شعبان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2024
النائب الكويتي شعيب شعبان
© Sputnik . WAEL MAGDI

متصدر الدائرة الرابعة

في السياق، قال السياسي الكويتي البارز والوزير السابق شعيب المويزري، عقب تصدره قائمة النواب الفائزين في الدائرة الانتخابية الرابعة بعضوية مجلس الأمة الكويتي 2024، إن "مجلس الأمة، في دورته الحالية، لم يختلف كثيرًا عن المجلس السابق، لكنه يأتي في ظل ظروف أكثر حساسية تتطلب طرقا مغايرة في التعامل".
وشدد لـ "سبوتنيك" على "ضرورة التعاون بين البرلمان والحكومة للحفاظ على حقوق الشعب ومقدرات دولة الكويت".
وأكد أن السجالات والخلافات بين السلطة التنفيذية والتشريعية هي أمور طبيعية وصحية، وتحدث في كل برلمانات العالم، لكن في المنطقة العربية لم يعتاد المواطنون على سجال بين الحكومة والبرلمان بهذا الشكل القوي، لكنه في النهاية أمر طبيعي، كما أن مجلس الأمة الكويتي هو أول برلمان في منطقة الشرق الأوسط يحق له، وفقا للدستور، مسائلة الحكومة بشكل واسع، ويحق له كذلك الإطاحة بكامل تشكيلها، في حال لم تكن على الطريق الصحيح.
© Sputnik . WAEL MAGDIالنائب شعيب المويزري
النائب شعيب المويزري - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2024
النائب شعيب المويزري
© Sputnik . WAEL MAGDI

متصدر الدائرة الخامسة

في السياق، اعتبر النائب فهد فلاح بن جامع، متصدر الفائزين بعضوية مجلس الأمة من الدائرة الخامسة، أن المجلس الحالي يحتاج إلى مواجهة عدة قضايا مهمة، أبرزها تطوير الكويت وزيادة مستوى المعيشة للمواطنين، خاصة فيما يتعلق بموضوع السكن، الذي يعاني منه المواطنون ومن ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، مع ضرورة تعديل قوانين السكن في الكويت، التي تحتاج إلى العدالة في الرواتب والوظائف، حيث يوجد فوارق كبيرة بين المواطنين في الحصول على الوظائف، وكذلك فوارق تتعلق بالرواتب في قطاعات مختلفة.
© Sputnik . WAEL MAGDIالنائب الكويتي فهد فلاح بن جامع
النائب الكويتي فهد فلاح بن جامع - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2024
النائب الكويتي فهد فلاح بن جامع
© Sputnik . WAEL MAGDI
وفيما يتعلق بأزمة الاستجوابات، قال إنه يقف دائما ضد فكرة الاستجوابات، إن لم يكن الأمر مستحقًا، حيث شدد على ضرورة التعاون مع الحكومة شريطة أن تكون ملتزمة بما تصرح به أمام المجلس، مؤكدً أن الكثير من رؤساء الحكومة تعاونوا مع المجلس ونجحوا في إقرار قوانين تصب في صالح المواطنين، ورئيس الوزراء القادم إما أن يسير على نهج هؤلاء أو سيكون مصيره الإطاحة.
وانطلقت الخميس الماضي، انتخابات مجلس الأمة 2024، لاختيار 50 عضوا للمجلس في فصله التشريعي الثامن عشر.
وجرت الانتخابات بنظام الدوائر الخمس والصوت الواحد، حيث تنافس في الانتخابات 200 مرشح لاختيار 50 عضوا مجلس لأربع سنوات مقبلة.
ولي العهد ونائب أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، يلقي كلمة خلال حفل افتتاح الدورة البرلمانية السابعة عشرة في مجلس الأمة الكويتي، 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2024
أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة ويكلفها بتسيير الأعمال
أمس, 12:01 GMT
وقال وكيل وزارة الإعلام الكويتية ناصر المحيسن لـ"سبوتنيك"، إن الانتخابات شهدت تفاعلا وإقبالا كبيرا من كافة أطياف المجتمع الكويتي.
وفي 15 فبراير/ شباط الماضي، صدر مرسوم أميري بحل مجلس الأمة الكويتي، وقال الديوان الأميري حينها، إن مرسوم الحل صدر "بناءً على ما بدر من مجلس الأمة من تجاوز للثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي وتعمد استخدام العبارات الماسة غير المنضبطة".
وحسب المادة 107 في الباب الرابع من الدستور الكويتي، فإنه "إذا تم حل المجلس وجب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يتجاوز الشهرين من تاريخ الحل، فإن لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية، ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن، ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد".
يشار إلى أن انتخابات مجلس الأمة هي الأولى في عهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، الذي تولى الحكم في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بعد وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... قتلى ومصابون في سلسلة غارات إسرائيلية على وسط وجنوبي غزة16:43 GMTБоевая работа 152-мм пушки 2А3б Гиацинт-Б на Краснолиманском направлении СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:17 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала