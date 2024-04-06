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https://sputnikarabic.ae/20240406/النائب-شعيب-المويزري-لـسبوتنيك-الكويت-من-أوائل-الدول-التي-تملك-صداقة-مع-روسيا-وموقفنا-في-غزة-ثابت-1087757794.html
النائب شعيب المويزري لـ"سبوتنيك": الكويت من أوائل الدول التي تملك صداقة مع روسيا وموقفنا في غزة ثابت
النائب شعيب المويزري لـ"سبوتنيك": الكويت من أوائل الدول التي تملك صداقة مع روسيا وموقفنا في غزة ثابت
سبوتنيك عربي
التقت "سبوتنيك" مع السياسي الكويتي البارز والوزير السابق شعيب المويزري، عقب تصدره قائمة النواب الفائزين في الدائرة الانتخابية الرابعة بعضوية مجلس الأمة الكويتي... 06.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-06T17:30+0000
2024-04-06T17:30+0000
حوارات
الكويت
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الأخبار
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أخبار روسيا اليوم
غزة
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العدوان الإسرائيلي على غزة
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وقال المويزري إن "مجلس الأمة، في دورته الحالية، لم يختلف كثيرًا عن المجلس السابق، لكنه يأتي في ظل ظروف أكثر حساسية تتطلب طرقا مغايرة في التعامل"، مشددًا على "ضرورة التعاون بين البرلمان والحكومة للحفاظ على حقوق الشعب ومقدرات دولة الكويت".وشدد المويزري على موقف بلاده الراسخ تجاه القضية الفلسطينية ودعمها، وكذلك أشاد بالعلاقات مع دولة روسيا، وقال إن "الكويت من أوائل الدول التي جمعتها علاقة صداقة مع دولة روسيا"، آملا في زيادة التعاون بين البلدين في الفترة المقبلة.إلى نص الحوار..بداية.. ما الرسالة التي تحب أن توجهها بعد فوزك وتصدرك نتائج انتخابات مجلس الأمة الكويتي؟الرسالة المهمة نريد توجيهها إلى الحكومة الكويتية، بأن عليها التعاون مع مجلس الأمة في مصلحة الشعب الكويتي ومستقبل البلد، وإذا لم تتجه نحو هذا الأمر سنضطر إلى عدم التعاون معها في البرلمان، وهذا التعاون مرتبط بشكل أساسي بالحفاظ على مقدرات الكويت، وحقوق الشعب.تشير نتائج الانتخابات إلى نجاح معظم نواب الجولة الماضية.. ما التغيير الذي حدث برأيك؟نعم بالطبع، غالبية النواب تم تجديد الثقة الشعبية فيهم، ولا يوجد أي فوارق كبيرة بين هذا المجلس والمجلس السابق، لكن المرحلة الحالية أكثر حساسية، ومن الطبيعي أن يكون التعامل فيها بطريقة مغايرة ومختلفة.ما أسباب الخلافات القائمة والمستمرة بشكل دائم بين البرلمان والحكومة في الكويت؟السجالات والخلافات بين السلطة التنفيذية والتشريعية هي أمور طبيعية وصحية، وتحدث في كل برلمانات العالم، لكن في المنطقة العربية لم يعتاد المواطنون على سجال بين الحكومة والبرلمان بهذا الشكل القوي، لكنه في النهاية أمر طبيعي، كما أن مجلس الأمة الكويتي هو أول برلمان في منطقة الشرق الأوسط يحق له، وفقا للدستور، مسائلة الحكومة بشكل واسع، ويحق له كذلك الإطاحة بكامل تشكيلها، في حال لم تكن على الطريق الصحيح، وهذا أمر نفتخر به في المجلس والدولة.باعتقادك هل البرلمان يتململ من الحكومة أم العكس؟نحن لا نتململ من الحكومة بل من سلوكياتها وتعاملها مع الملفات المهمة في الكويت، لكن الحكومة هم متململون من وجود مجلس الأمة الكويتي في الأساس، ومن المساءلة القانونية.وبرأيك.. ما أبرز الملفات التي يجب على مجلس الأمة مناقشتها بشكل عاجل بعد انعقاد الدورة البرلمانية؟أهم الملفات التي تحتاج للنقاش هي مستوى المعيشة في الكويت، والعمل على إعادة عجلة التنمية لبوصلتها مرة أخرى، واسترجاع قوة التعليم إلى مستوى أعلى، وتحسين تقديم الخدمات الصحية، فيما يبرز الملف الأهم في ضرورة محاربة الفساد، حيث هناك أطراف في حقيقة الأمر لا تقبل بمحاربة البرلمان للفساد، ولا تقبل بالتنمية أو تحسين المعيشة ويقبلون بوجود أزمات يعيش فيها الشعب بل ويتكسبون منها.فيما يتعلق بالحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة.. كيف ترى موقف الكويت والدول العربية؟فيما يتعلق بموقف الكويت، هو واضح جدًا، الشعب والدولة الكويتية لا تتبدل مواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية، أما فيما يتعلق بالدول العربية الأخرى فكل دولة تتحمل مواقفها.نحن في الكويت نهتم جيدًا بالأوضاع الإنسانية، ولا نقبل سواء في قطاع غزة أو غيرها من الدول أن يكون هناك مأساة لدولة أو شعب من شعوب العالم بهذا الشكل، في هذه المرحلة الحساسة يتعرض الشعب الفلسطيني في قطاع غزة للأسف إلى مزيد من الدمار في البنية التحتية، واستمرار قتل النساء والأطفال، ولا يمكن أن ننسى كذلك الأزمات التي يعيش فيها السودان، في النهاية نأمل أن يعم السلام في أوطان العرب، وفي كل دول العالم، ويبقى التساؤل المهم لماذا تحدث هذه الأزمات والمشاكل فقط للشعوب العربية والإسلامية؟كيف تقيّم العلاقات بين الكويت وروسيا؟روسيا بلد عظيم جدًا، ومن الدول الـ7 التي تؤثر في القرارات حول العالم، ونحن في الكويت من أوائل الدول التي تملك صداقة مع دولة روسيا، ونتمنى أن تقوى العلاقات والصداقة وتمتد إلى مستويات أفضل، ونتمنى أن يكون للكويت علاقات جيدة مع كل دول العالم، تقوم على أساس المحبة والحفاظ على حقوق الإنسان، ونتمنى أن يعم السلام جميع بلدان العالم.أجرى المقابلة: وائل مجدي
https://sputnikarabic.ae/20240404/انطلاق-انتخابات-مجلس-الأمة-2024-في-الكويت-صور--1087682811.html
https://sputnikarabic.ae/20240404/رؤساء-لجان-بانتخابات-مجلس-الأمة-الكويتي-إقبال-كبير-في-الساعات-الأولى-وقد-تصل-النسبة-إلى-70-1087688546.html
https://sputnikarabic.ae/20240403/وزير-الإعلام-الكويتي-يفتتح-المركز-الإعلامي-لانتخابات-مجلس-الأمة-2024--صور-1087654945.html
https://sputnikarabic.ae/20240404/إغلاق-مراكز-الاقتراع-في-انتخابات-مجلس-الأمة-2024-بالكويت-استعدادا-لبدء-فرز-الأصوات-1087699337.html
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حوارات, الكويت, أخبار الكويت اليوم, العالم العربي, الأخبار, روسيا, أخبار روسيا اليوم, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حصري
حوارات, الكويت, أخبار الكويت اليوم, العالم العربي, الأخبار, روسيا, أخبار روسيا اليوم, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حصري

النائب شعيب المويزري لـ"سبوتنيك": الكويت من أوائل الدول التي تملك صداقة مع روسيا وموقفنا في غزة ثابت

17:30 GMT 06.04.2024
© Sputnik . WAEL MAGDIالنائب الكويتي شعيب المويزري
النائب الكويتي شعيب المويزري - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2024
© Sputnik . WAEL MAGDI
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حصري
التقت "سبوتنيك" مع السياسي الكويتي البارز والوزير السابق شعيب المويزري، عقب تصدره قائمة النواب الفائزين في الدائرة الانتخابية الرابعة بعضوية مجلس الأمة الكويتي 2024.
وقال المويزري إن "مجلس الأمة، في دورته الحالية، لم يختلف كثيرًا عن المجلس السابق، لكنه يأتي في ظل ظروف أكثر حساسية تتطلب طرقا مغايرة في التعامل"، مشددًا على "ضرورة التعاون بين البرلمان والحكومة للحفاظ على حقوق الشعب ومقدرات دولة الكويت".
انطلاق انتخابات مجلس الأمة 2024 في الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2024
انطلاق انتخابات مجلس الأمة 2024 في الكويت... صور وفيديو
4 أبريل, 11:42 GMT
وشدد المويزري على موقف بلاده الراسخ تجاه القضية الفلسطينية ودعمها، وكذلك أشاد بالعلاقات مع دولة روسيا، وقال إن "الكويت من أوائل الدول التي جمعتها علاقة صداقة مع دولة روسيا"، آملا في زيادة التعاون بين البلدين في الفترة المقبلة.
إلى نص الحوار..
بداية.. ما الرسالة التي تحب أن توجهها بعد فوزك وتصدرك نتائج انتخابات مجلس الأمة الكويتي؟
الرسالة المهمة نريد توجيهها إلى الحكومة الكويتية، بأن عليها التعاون مع مجلس الأمة في مصلحة الشعب الكويتي ومستقبل البلد، وإذا لم تتجه نحو هذا الأمر سنضطر إلى عدم التعاون معها في البرلمان، وهذا التعاون مرتبط بشكل أساسي بالحفاظ على مقدرات الكويت، وحقوق الشعب.
تشير نتائج الانتخابات إلى نجاح معظم نواب الجولة الماضية.. ما التغيير الذي حدث برأيك؟
نعم بالطبع، غالبية النواب تم تجديد الثقة الشعبية فيهم، ولا يوجد أي فوارق كبيرة بين هذا المجلس والمجلس السابق، لكن المرحلة الحالية أكثر حساسية، ومن الطبيعي أن يكون التعامل فيها بطريقة مغايرة ومختلفة.
جولة مصورة لـ سبوتنيك داخل مجلس الأمة الكويتي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2024
رؤساء لجان بانتخابات مجلس الأمة الكويتي: إقبال كبير في الساعات الأولى وقد تصل النسبة إلى 70%.. فيديو
4 أبريل, 14:01 GMT
ما أسباب الخلافات القائمة والمستمرة بشكل دائم بين البرلمان والحكومة في الكويت؟
السجالات والخلافات بين السلطة التنفيذية والتشريعية هي أمور طبيعية وصحية، وتحدث في كل برلمانات العالم، لكن في المنطقة العربية لم يعتاد المواطنون على سجال بين الحكومة والبرلمان بهذا الشكل القوي، لكنه في النهاية أمر طبيعي، كما أن مجلس الأمة الكويتي هو أول برلمان في منطقة الشرق الأوسط يحق له، وفقا للدستور، مسائلة الحكومة بشكل واسع، ويحق له كذلك الإطاحة بكامل تشكيلها، في حال لم تكن على الطريق الصحيح، وهذا أمر نفتخر به في المجلس والدولة.
باعتقادك هل البرلمان يتململ من الحكومة أم العكس؟
نحن لا نتململ من الحكومة بل من سلوكياتها وتعاملها مع الملفات المهمة في الكويت، لكن الحكومة هم متململون من وجود مجلس الأمة الكويتي في الأساس، ومن المساءلة القانونية.
وزير الإعلام الكويتي يفتتح المركز الإعلامي لانتخابات مجلس الأمة 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2024
وزير الإعلام الكويتي يفتتح المركز الإعلامي لانتخابات مجلس الأمة 2024 ... صور
3 أبريل, 15:33 GMT
وبرأيك.. ما أبرز الملفات التي يجب على مجلس الأمة مناقشتها بشكل عاجل بعد انعقاد الدورة البرلمانية؟
أهم الملفات التي تحتاج للنقاش هي مستوى المعيشة في الكويت، والعمل على إعادة عجلة التنمية لبوصلتها مرة أخرى، واسترجاع قوة التعليم إلى مستوى أعلى، وتحسين تقديم الخدمات الصحية، فيما يبرز الملف الأهم في ضرورة محاربة الفساد، حيث هناك أطراف في حقيقة الأمر لا تقبل بمحاربة البرلمان للفساد، ولا تقبل بالتنمية أو تحسين المعيشة ويقبلون بوجود أزمات يعيش فيها الشعب بل ويتكسبون منها.
فيما يتعلق بالحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة.. كيف ترى موقف الكويت والدول العربية؟
فيما يتعلق بموقف الكويت، هو واضح جدًا، الشعب والدولة الكويتية لا تتبدل مواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية، أما فيما يتعلق بالدول العربية الأخرى فكل دولة تتحمل مواقفها.
نحن في الكويت نهتم جيدًا بالأوضاع الإنسانية، ولا نقبل سواء في قطاع غزة أو غيرها من الدول أن يكون هناك مأساة لدولة أو شعب من شعوب العالم بهذا الشكل، في هذه المرحلة الحساسة يتعرض الشعب الفلسطيني في قطاع غزة للأسف إلى مزيد من الدمار في البنية التحتية، واستمرار قتل النساء والأطفال، ولا يمكن أن ننسى كذلك الأزمات التي يعيش فيها السودان، في النهاية نأمل أن يعم السلام في أوطان العرب، وفي كل دول العالم، ويبقى التساؤل المهم لماذا تحدث هذه الأزمات والمشاكل فقط للشعوب العربية والإسلامية؟
انطلاق انتخابات مجلس الأمة 2024 في الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2024
إغلاق مراكز الاقتراع في انتخابات مجلس الأمة 2024 بالكويت استعدادا لبدء فرز الأصوات
4 أبريل, 21:44 GMT
كيف تقيّم العلاقات بين الكويت وروسيا؟
روسيا بلد عظيم جدًا، ومن الدول الـ7 التي تؤثر في القرارات حول العالم، ونحن في الكويت من أوائل الدول التي تملك صداقة مع دولة روسيا، ونتمنى أن تقوى العلاقات والصداقة وتمتد إلى مستويات أفضل، ونتمنى أن يكون للكويت علاقات جيدة مع كل دول العالم، تقوم على أساس المحبة والحفاظ على حقوق الإنسان، ونتمنى أن يعم السلام جميع بلدان العالم.
أجرى المقابلة: وائل مجدي
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