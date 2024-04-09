أكاديمية: استراتيجية تنويع الأقطاب هي الأفضل سياسيا واقتصاديا

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08:18 GMT
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السينما والرياضة تحدي وشغف
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عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
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قوانين الاقتصاد
خبير: بوتين يراهن على المركز الرابع للاقتصاد والدول العربية ستساعده
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صدى الحياة
رحلة الأرواح الشرقية والأنغام العربية تحط في شوارع روسيا
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خبير: يجب تشكيل لجنة عاجلة لحماية محطة زابوروجيه النووية
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هل تنجح أمريكا، ومصر، وقطر في إيجاد صيغة لهدنة إنسانية فورية في غزة؟
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شؤون عسكرية
خبير: القيادة الإيرانية اتخذت القرار وتحدد الهدف والزمن المناسبين للرد على إسرائيل
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كيف نتفادى الخمول والكسل أثناء العمل في شهر رمضان؟
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الإنسان والثقافة
بوشكين: شمس لا تغيب عن الثقافة العالمية
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مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
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مساحة حرة
الأهمية الاقتصادية للربط الكهربائي بين الأردن والعراق
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المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
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الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
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البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
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https://sputnikarabic.ae/20240409/أكاديمية-استراتيجية-تنويع-الأقطاب-هي-الأفضل-سياسيا-واقتصاديا-1087839381.html
أكاديمية: استراتيجية تنويع الأقطاب هي الأفضل سياسيا واقتصاديا
أكاديمية: استراتيجية تنويع الأقطاب هي الأفضل سياسيا واقتصاديا
سبوتنيك عربي
قالت الأكاديمية الدكتورة فضيلة سليمان داود، الخبيرة الاستراتيجية العراقية، إن الحكومة الحالية في بغداد تسعى للخروج من الوضع الراهن ومعالجة الهشاشة على مستوى... 09.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-09T10:31+0000
2024-04-09T10:31+0000
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وأضافت في حديثها مع "سبوتنيك"، أن التوجه نحو "قطب" واحد أو "أقطاب" محدودة ساعد في الانهيار والهشاشة الاقتصادية في العراق، رغم أنه من البلدان الغنية بكل مواردها، الصناعية والزراعية والتجارية والسياحية، وكذلك النفطية.ولفتت إلى أن التوجه الاستراتيجي نحو الاستثمارات المتنوعة وتوسيع محفظة الأعمال، وجذب الشركات الأجنبية، سواء كان "استثمار مباشر" أو غير مباشر يخفض الاعتماد على إيران، حيث أن العراق يستورد معظم المنتجات الاستهلاكية منها، لا سيما المناطق الجنوبية.وفي وقت سابق، خصصت المملكة العربية السعودية 3 مليارات دولار للاستثمار في العراق، عبر صندوق الاستثمارات العامة في المملكة، وأعلنت لاحقا في مايو/ أيار 2023، عن مشروع متعدد الأغراض بقيمة مليار دولار يشمل مكاتب ومتاجر وأكثر من 6000 وحدة سكنية، وفق البيان الختامي للدورة الخامسة لمجلس التنسيق السعودي العراقي.وترى أن التوجه الأخير سيقلص حجم الاستيراد من بلد واحد، وسيكون هناك تنويع في مناشئ المنتجات الاستهلاكية والصناعات الخفيفة والطاقة، لاسيما في موسم الصيف بسبب شدة الحرارة الذي يزيد الطلب.وأشار إلى أن أبرز المجالات التي تم الاستثمار بها من قبل دول الخليج تشمل (العقار والطاقة والمشاريع السياحية)، إلا أن العراق يطمح بأن يكون هناك استثمارات أكبر وأوسع، خاصة في ظل الأمن والاستقرار، الذي يعد ركيزة مهمة في جذب المستثمرين.وكذلك سعي الحكومة العراقية إلى توسيع خدماتها وبناء بنية تحتية على سبيل المثال، بناء جسور ومجسرات في بغداد، وأنحاء العراق، وبناء مترو أنفاق، لإيصال المواطنين من المحافظات المجاورة إلى بغداد، وكذلك فتح سكك حديد بين العراق والسعودية (مكة المكرمة وكربلاء)، وبناء الفنادق.وأشارت إلى أن مساعي الحكومة لتوفير السلع الاستهلاكية لغرض أن تكون هناك تنافسية، يسهم في تخفيض الأسعار، وبالتالي تستفاد الشريحة ذات الدخل المحدود.وتابعت: "منذ عام 2023 خصصت المملكة العربية السعودية، أكثر من ثلاثة مليارات، لغرض الاستثمار في مجال العقار، وكذلك إنشاء مزرعة للطاقة الشمسية، بطاقة إنتاجية (1000 ميغاوات) كما خصصت قطر 7 مليارات في مجال العقار، وإدارة وتشغيل المستشفيات، وكذلك الاستثمار في مجال الطاقة".كذلك هناك استثمار في مجال العقارات والطاقة مع دولة الإمارات لتأهيل حقول الغاز الطبيعي، في ديالى والبصرة.وشددت على أن العراق قوي في التصدي للمؤامرات، لا سيما وأن التنوع في محفظة الأعمال والاستثمار من قبل العراق، مع دول الجوار يحمل في طياته تحديات سياسية واقتصادية، وأنه سيف ذو حدين فيه جانب إيجابي، وهو الاستفادة من الوضع الراهن، والاستقرار والأمن، وهو حافز مهم للشركات الخليجية.وترى أن التنوع في الاستثمارات والتعاون، بمثابة ضوء أخضر لدخول مستثمرين من بلدان أجنبية، سواء من روسيا واليابان وماليزيا وغيرها من بلدان الاتحاد الأوروبي.ولفتت إلى أن البنك الدولي كان تفائل بشأن رفع مستوى الاستقرار في العراق، وقال إن بغداد ستدخل للتجارة العالمية بعد تشغيل "ميناء الفاو" الكبير.وتابعت بقولها إن "استراتيجية طريق التنمية التي يقودها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لربط "ميناء الفاو" الكبير بتركيا وصولا إلى الاتحاد الأوروبي، يسهم في قفزة تاريخية، خلال الـ 25 سنة القادمة، على جميع المستويات.وتابعت "أن التوجه الاستراتيجي للحكومة العراقية، يسهم بتشغيل الكثير من الأيدي العاملة، وكذلك فتح أسواق جديدة، والتبادل التجاري بين الدول مما يسهم في سرعة عجلة الاقتصاد، والدخول إلى تعدد الأقطاب بدلا من الاعتماد على قطب واحد في عمليات الاستثمار".وفي شهر يونيو/حزيران الماضي، أعلن أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال زيارته للعراق، عقب محادثات الطرفين توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين في مجالات البنية التحتية والسياحة والصحة بهدف توسيع التعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين، مع عزم دولة قطر استثمار 5 مليارات دولار.وفي يونيو الماضي، أعلنت 3 شركات قطرية توقيع اتفاقيات مع الهيئة الوطنية للاستثمار العراقية لتطوير مشروعات، تصل قيمتها إلى 9.5 مليارات دولار في العراق، تشمل بناء محطتين لتوليد الطاقة بإجمالي 2400 ميغاوات، خلال زيارة أمير دولة قطر لبغداد، وفق وكالة الأنباء القطرية.
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https://sputnikarabic.ae/20230702/الإمارات-والسعودية-تخصصان-6-مليارات-دولار-لدعم-التجارة-والاستثمار-في-العراق-1078662654.html
https://sputnikarabic.ae/20230703/رسائل-سياسية-وإعادة-توازن-ما-أهداف-الاستثمارات-السعودية-والإماراتية-في-العراق-1078696832.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار الخليج , حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار العالم الآن, العالم

أكاديمية: استراتيجية تنويع الأقطاب هي الأفضل سياسيا واقتصاديا

10:31 GMT 09.04.2024
© Sputnik . Павел Давыдов / الانتقال إلى بنك الصوربغداد
بغداد - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2024
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قالت الأكاديمية الدكتورة فضيلة سليمان داود، الخبيرة الاستراتيجية العراقية، إن الحكومة الحالية في بغداد تسعى للخروج من الوضع الراهن ومعالجة الهشاشة على مستوى الدولة عبر "التعددية القطبية".
وأضافت في حديثها مع "سبوتنيك"، أن التوجه نحو "قطب" واحد أو "أقطاب" محدودة ساعد في الانهيار والهشاشة الاقتصادية في العراق، رغم أنه من البلدان الغنية بكل مواردها، الصناعية والزراعية والتجارية والسياحية، وكذلك النفطية.
ولفتت إلى أن التوجه الاستراتيجي نحو الاستثمارات المتنوعة وتوسيع محفظة الأعمال، وجذب الشركات الأجنبية، سواء كان "استثمار مباشر" أو غير مباشر يخفض الاعتماد على إيران، حيث أن العراق يستورد معظم المنتجات الاستهلاكية منها، لا سيما المناطق الجنوبية.
العاصمة العراقية بغداد - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2024
دول الخليج ترفع حجم استثماراتها في العراق.. خبراء يوضحون التفاصيل
5 أبريل, 16:02 GMT
وفي وقت سابق، خصصت المملكة العربية السعودية 3 مليارات دولار للاستثمار في العراق، عبر صندوق الاستثمارات العامة في المملكة، وأعلنت لاحقا في مايو/ أيار 2023، عن مشروع متعدد الأغراض بقيمة مليار دولار يشمل مكاتب ومتاجر وأكثر من 6000 وحدة سكنية، وفق البيان الختامي للدورة الخامسة لمجلس التنسيق السعودي العراقي.
وترى أن التوجه الأخير سيقلص حجم الاستيراد من بلد واحد، وسيكون هناك تنويع في مناشئ المنتجات الاستهلاكية والصناعات الخفيفة والطاقة، لاسيما في موسم الصيف بسبب شدة الحرارة الذي يزيد الطلب.
وأشار إلى أن أبرز المجالات التي تم الاستثمار بها من قبل دول الخليج تشمل (العقار والطاقة والمشاريع السياحية)، إلا أن العراق يطمح بأن يكون هناك استثمارات أكبر وأوسع، خاصة في ظل الأمن والاستقرار، الذي يعد ركيزة مهمة في جذب المستثمرين.
الدكتورة منى صباح قاسم، استشاري الهيئة الوطنية العراقية للاستثمار - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2023
مسؤولة عراقية تكشف لـ"سبوتنيك" خطط بلادها الاستثمارية في مجالات الرياح والطاقة وتدوير النفايات
16 أكتوبر 2023, 18:23 GMT
وكذلك سعي الحكومة العراقية إلى توسيع خدماتها وبناء بنية تحتية على سبيل المثال، بناء جسور ومجسرات في بغداد، وأنحاء العراق، وبناء مترو أنفاق، لإيصال المواطنين من المحافظات المجاورة إلى بغداد، وكذلك فتح سكك حديد بين العراق والسعودية (مكة المكرمة وكربلاء)، وبناء الفنادق.
وأشارت إلى أن مساعي الحكومة لتوفير السلع الاستهلاكية لغرض أن تكون هناك تنافسية، يسهم في تخفيض الأسعار، وبالتالي تستفاد الشريحة ذات الدخل المحدود.
وتابعت: "منذ عام 2023 خصصت المملكة العربية السعودية، أكثر من ثلاثة مليارات، لغرض الاستثمار في مجال العقار، وكذلك إنشاء مزرعة للطاقة الشمسية، بطاقة إنتاجية (1000 ميغاوات) كما خصصت قطر 7 مليارات في مجال العقار، وإدارة وتشغيل المستشفيات، وكذلك الاستثمار في مجال الطاقة".
بغداد - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2023
الإمارات والسعودية تخصصان 6 مليارات دولار لدعم التجارة والاستثمار في العراق
2 يوليو 2023, 16:15 GMT
كذلك هناك استثمار في مجال العقارات والطاقة مع دولة الإمارات لتأهيل حقول الغاز الطبيعي، في ديالى والبصرة.
وشددت على أن العراق قوي في التصدي للمؤامرات، لا سيما وأن التنوع في محفظة الأعمال والاستثمار من قبل العراق، مع دول الجوار يحمل في طياته تحديات سياسية واقتصادية، وأنه سيف ذو حدين فيه جانب إيجابي، وهو الاستفادة من الوضع الراهن، والاستقرار والأمن، وهو حافز مهم للشركات الخليجية.
وترى أن التنوع في الاستثمارات والتعاون، بمثابة ضوء أخضر لدخول مستثمرين من بلدان أجنبية، سواء من روسيا واليابان وماليزيا وغيرها من بلدان الاتحاد الأوروبي.
ولفتت إلى أن البنك الدولي كان تفائل بشأن رفع مستوى الاستقرار في العراق، وقال إن بغداد ستدخل للتجارة العالمية بعد تشغيل "ميناء الفاو" الكبير.
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين يستقبل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في بغداد، الخميس 2 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2023
رسائل سياسية وإعادة توازن... ما أهداف الاستثمارات السعودية والإماراتية في العراق
3 يوليو 2023, 16:02 GMT
وتابعت بقولها إن "استراتيجية طريق التنمية التي يقودها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لربط "ميناء الفاو" الكبير بتركيا وصولا إلى الاتحاد الأوروبي، يسهم في قفزة تاريخية، خلال الـ 25 سنة القادمة، على جميع المستويات.
وتابعت "أن التوجه الاستراتيجي للحكومة العراقية، يسهم بتشغيل الكثير من الأيدي العاملة، وكذلك فتح أسواق جديدة، والتبادل التجاري بين الدول مما يسهم في سرعة عجلة الاقتصاد، والدخول إلى تعدد الأقطاب بدلا من الاعتماد على قطب واحد في عمليات الاستثمار".
وفي شهر يونيو/حزيران الماضي، أعلن أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال زيارته للعراق، عقب محادثات الطرفين توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين في مجالات البنية التحتية والسياحة والصحة بهدف توسيع التعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين، مع عزم دولة قطر استثمار 5 مليارات دولار.
وفي يونيو الماضي، أعلنت 3 شركات قطرية توقيع اتفاقيات مع الهيئة الوطنية للاستثمار العراقية لتطوير مشروعات، تصل قيمتها إلى 9.5 مليارات دولار في العراق، تشمل بناء محطتين لتوليد الطاقة بإجمالي 2400 ميغاوات، خلال زيارة أمير دولة قطر لبغداد، وفق وكالة الأنباء القطرية.
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