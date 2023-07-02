https://sputnikarabic.ae/20230702/الإمارات-والسعودية-تخصصان-6-مليارات-دولار-لدعم-التجارة-والاستثمار-في-العراق-1078662654.html
الإمارات والسعودية تخصصان 6 مليارات دولار لدعم التجارة والاستثمار في العراق
الإمارات والسعودية تخصصان 6 مليارات دولار لدعم التجارة والاستثمار في العراق
خصصت كل من السعودية والإمارات 6 مليارات دولار لدعم أنشطتهما التجارية والاستثمارية داخل العراق، الذي يسعى لاستغلال موقعه الجغرافي لمواكبة مسيرة التجارة... 02.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-02T16:15+0000
2023-07-02T16:15+0000
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وأعلن اتحاد الغرف التجارية العراقية أنه تم التوصل لاتفاق مع الدولتين لتشكيل مجالس أعمال، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الأحد.وقال عبد الرزاق الزهيري، رئيس الاتحاد: "العراق يسعى لامتلاك منظومة متكاملة للأنشطة التجارية تواكب مسيرة التجارة عالميا خاصة فيما يتعلق بالأنظمة الجمركية المتعلقة بدخول وخروج البضائع".ولفت الزهيري إلى أن الاتحاد حصل على دعم كبير من مجلس الوزراء العراقي، مشيرا إلى أن الخطوة الأولى تمثلت في بدء تسجيل بيانات التجار والشركات.وأوضح رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية إلى أن بغداد والرياض وأبوظبي لديهم رغبة في إقامة المشاريع الاستثمارية وليس مجرد التبادل التجاري فقط.وقال عبد الرزاق الزهيري إن الإمارات أودعت 3 مليارات دولار في صندوق خاص بها، كما وضعت السعودية مبلغا مماثلا في صندوقها الخاص لدعم عملياتهم التشغيلية في العراق، التي تشمل الأنشطة التجارية والاستثمارية.وأوضح أن "دولة الإمارات وضعت في صندوقها 3 مليارات دولار وكذلك السعودية وضعت أيضاً 3 مليارات دولار لدعم عملياتها التشغيلية داخل العراق، سواء أكانت استثمارية أم تجارية".ولفت الزهيري إلى أن موقع العراق الجغرافي يمنحه أهمية كبيرة في التجارة العالمية خاصة فيما يتعلق بمسارات التجارة من أوروبا إلى آسيا والعكس.
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https://sputnikarabic.ae/20230527/الإمارات-والعراق-يبحثان-الفرص-الاستثمارية-لـطريق-التنمية-1077486515.html
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اقتصاد, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العراق, أخبار العراق اليوم
اقتصاد, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العراق, أخبار العراق اليوم
الإمارات والسعودية تخصصان 6 مليارات دولار لدعم التجارة والاستثمار في العراق
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خصصت كل من السعودية والإمارات 6 مليارات دولار لدعم أنشطتهما التجارية والاستثمارية داخل العراق، الذي يسعى لاستغلال موقعه الجغرافي لمواكبة مسيرة التجارة العالمية.
وأعلن اتحاد الغرف التجارية العراقية أنه تم التوصل لاتفاق مع الدولتين لتشكيل مجالس أعمال، حسبما ذكرت
وكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الأحد.
وقال عبد الرزاق الزهيري، رئيس الاتحاد: "العراق يسعى لامتلاك منظومة متكاملة للأنشطة التجارية تواكب مسيرة التجارة عالميا خاصة فيما يتعلق بالأنظمة الجمركية المتعلقة بدخول وخروج البضائع".
ولفت الزهيري إلى أن الاتحاد حصل على دعم كبير من مجلس الوزراء العراقي
، مشيرا إلى أن الخطوة الأولى تمثلت في بدء تسجيل بيانات التجار والشركات.
وأوضح رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية
إلى أن بغداد والرياض وأبوظبي لديهم رغبة في إقامة المشاريع الاستثمارية وليس مجرد التبادل التجاري فقط.
وقال عبد الرزاق الزهيري إن الإمارات أودعت 3 مليارات دولار في صندوق خاص بها، كما وضعت السعودية مبلغا مماثلا في صندوقها الخاص لدعم عملياتهم التشغيلية في العراق، التي تشمل الأنشطة التجارية والاستثمارية.
وأوضح أن "دولة الإمارات
وضعت في صندوقها 3 مليارات دولار وكذلك السعودية وضعت أيضاً 3 مليارات دولار لدعم عملياتها التشغيلية داخل العراق، سواء أكانت استثمارية أم تجارية".
ولفت الزهيري إلى أن موقع العراق الجغرافي يمنحه أهمية كبيرة في التجارة العالمية خاصة فيما يتعلق بمسارات التجارة من أوروبا إلى آسيا والعكس.