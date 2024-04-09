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https://sputnikarabic.ae/20240409/إسرائيل-تعلن-فرضها-قيود-تجارية-على-المنتجات-التركية-ردا-على-قرار-أنقرة-بشأن-صادرتها-1087837943.html
إسرائيل تعلن اعتزامها فرض قيود تجارية على المنتجات التركية ردا على قرار أنقرة بشأن صادرتها
إسرائيل تعلن اعتزامها فرض قيود تجارية على المنتجات التركية ردا على قرار أنقرة بشأن صادرتها
سبوتنيك عربي
اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، "تركيا بانتهاك اتفاقيات التجارة مع إسرائيل من جانب واحد". 09.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-09T09:20+0000
2024-04-09T09:27+0000
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وقال كاتس، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن "أردوغان يضحي بمصالح تركيا الاقتصادية من أجل دعم حماس"، مؤكدًا أن "إسرائيل ستفرض قيودا تجارية على المنتجات التركية ردا على القيود التركية على صادراتنا".وكانت وزارة التجارة التركية أعلنت، في وقت سابق اليوم، "فرض قيود على تصدير بعض المنتجات إلى إسرائيل، اعتبارا من 9 أبريل/ نيسان الجاري".وقالت الوزارة، في بيان لها، إن "القيود على الصادرات إلى إسرائيل ستظل سارية حتى تعلن تل أبيب وقفًا فوريًا لإطلاق النار بغزة وتسمح بتقديم مساعدات كافية ومتواصلة"، مؤكدة أن القرار يشمل 54 منتجا منها حديد الإنشاءات والفولاذ المسطح والرخام والسيراميك.وحذر مجلس الأمن القومي التركي، الخميس الماضي، من أن تجاهل إسرائيل لقرارات مجلس الأمن الدولي، والمحكمة الدولية، يقوض الثقة في المؤسسات الدولية.وحث المجلس المجتمع الدولي على تأييد جهود تركيا لتحقيق "سلام مستقر" في غزة، ووقف الهجمات ضد المدنيين الفلسطينيين ومنظمات الإغاثة، وإطلاق المساعدات الإنسانية الشاملة للقطاع.ووجدت إسرائيل نفسها تحت انتقادات من الحلفاء والمنتقدين، خلال الأسبوع الحالي، بعد قيامها بغارة جوية أسفرت عن مقتل 7 من عمال الإغاثة في منظمة "المطبخ المركزي العالمي" الخيرية ومقرها الولايات المتحدة في غزة، يوم الإثنين الماضي.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 33 ألف قتيل ونحو 76 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.وتعاني مناطق قطاع غزة كافة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع، التي يعاني منها سكان غزة، مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.
https://sputnikarabic.ae/20240305/وزير-خارجية-تركيا-إسرائيل-تستخدم-المساعدات-الإنسانية-كـسلاح-حرب-1086699940.html
https://sputnikarabic.ae/20240309/نتنياهو-إسرائيل-لن-تتلقى-نصائح-أخلاقية-من-أردوغان-المرتكب-لمجازر-ضد-الأكراد-في-تركيا-1086830725.html
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أخبار تركيا اليوم, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار العالم الآن, العالم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار تركيا اليوم, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار العالم الآن, العالم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل تعلن اعتزامها فرض قيود تجارية على المنتجات التركية ردا على قرار أنقرة بشأن صادرتها

09:20 GMT 09.04.2024 (تم التحديث: 09:27 GMT 09.04.2024)
© YouTube.comيسرائيل كاتس
يسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2024
© YouTube.com
تابعنا عبر
اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، "تركيا بانتهاك اتفاقيات التجارة مع إسرائيل من جانب واحد".
وقال كاتس، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن "أردوغان يضحي بمصالح تركيا الاقتصادية من أجل دعم حماس"، مؤكدًا أن "إسرائيل ستفرض قيودا تجارية على المنتجات التركية ردا على القيود التركية على صادراتنا".
وكانت وزارة التجارة التركية أعلنت، في وقت سابق اليوم، "فرض قيود على تصدير بعض المنتجات إلى إسرائيل، اعتبارا من 9 أبريل/ نيسان الجاري".
وقالت الوزارة، في بيان لها، إن "القيود على الصادرات إلى إسرائيل ستظل سارية حتى تعلن تل أبيب وقفًا فوريًا لإطلاق النار بغزة وتسمح بتقديم مساعدات كافية ومتواصلة"، مؤكدة أن القرار يشمل 54 منتجا منها حديد الإنشاءات والفولاذ المسطح والرخام والسيراميك.
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وحذر مجلس الأمن القومي التركي، الخميس الماضي، من أن تجاهل إسرائيل لقرارات مجلس الأمن الدولي، والمحكمة الدولية، يقوض الثقة في المؤسسات الدولية.
وحث المجلس المجتمع الدولي على تأييد جهود تركيا لتحقيق "سلام مستقر" في غزة، ووقف الهجمات ضد المدنيين الفلسطينيين ومنظمات الإغاثة، وإطلاق المساعدات الإنسانية الشاملة للقطاع.
ووجدت إسرائيل نفسها تحت انتقادات من الحلفاء والمنتقدين، خلال الأسبوع الحالي، بعد قيامها بغارة جوية أسفرت عن مقتل 7 من عمال الإغاثة في منظمة "المطبخ المركزي العالمي" الخيرية ومقرها الولايات المتحدة في غزة، يوم الإثنين الماضي.
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
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وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 33 ألف قتيل ونحو 76 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
وتعاني مناطق قطاع غزة كافة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع، التي يعاني منها سكان غزة، مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.
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