https://sputnikarabic.ae/20240409/الإعلان-عن-تحذير-من-خطر-الهجوم-بطائرات-مسيرة-في-مقاطعة-فورونيج-الروسية-1087831195.html
الإعلان عن تحذير من خطر الهجوم بطائرات مسيرة في مقاطعة فورونيج الروسية
الإعلان عن تحذير من خطر الهجوم بطائرات مسيرة في مقاطعة فورونيج الروسية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة حالات الطوارئ الروسية، فجر اليوم الثلاثاء، عن تحذير من خطر الهجوم بطائرات مسيرة في مقاطعة فورونيج ، مطالبة السكان التزام الهدوء. 09.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-09T00:03+0000
2024-04-09T00:03+0000
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان المقر الإقليمي لوزارة حالات الطوارئ في "تلغرام" : "انتبه! خطر هجوم بطائرات بدون طيار! نطلب من السكان التزام الهدوء!".وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه "الهجوم المضاد"، الذي كانت قد أعلنت عنه في يونيو/ حزيران العام الماضي.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها ضد أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20240404/الطوارئ-الروسية-الإعلان-عن-خطر-الهجوم-بطائرات-مسيرة-في-مقاطعة-فورونيج--1087699637.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
الإعلان عن تحذير من خطر الهجوم بطائرات مسيرة في مقاطعة فورونيج الروسية
00:03 GMT 09.04.2024 (تم التحديث: 00:05 GMT 09.04.2024)
أعلنت وزارة حالات الطوارئ الروسية، فجر اليوم الثلاثاء، عن تحذير من خطر الهجوم بطائرات مسيرة في مقاطعة فورونيج ، مطالبة السكان التزام الهدوء.
موسكو - سبوتنيك
. وجاء في بيان المقر الإقليمي لوزارة حالات الطوارئ في "تلغرام" : "انتبه! خطر هجوم بطائرات بدون طيار! نطلب من السكان التزام الهدوء!".
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه "الهجوم المضاد"
، الذي كانت قد أعلنت عنه في يونيو/ حزيران العام الماضي.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها ضد أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.