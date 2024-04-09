الجيش الإسرائيلي يعلن قصف بنية تحتية للجيش السوري في درعا ونقطة مراقبة جنوبي سوريا

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الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
08:18 GMT
17 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
08:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
09:03 GMT
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قوانين الاقتصاد
خبير: بوتين يراهن على المركز الرابع للاقتصاد والدول العربية ستساعده
09:20 GMT
29 د
صدى الحياة
رحلة الأرواح الشرقية والأنغام العربية تحط في شوارع روسيا
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
محادثات روسية إريترية للتعاون العسكري التقني في ميناء مصوع
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: يجب تشكيل لجنة عاجلة لحماية محطة زابوروجيه النووية
14:03 GMT
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مساحة حرة
هل تنجح أمريكا، ومصر، وقطر في إيجاد صيغة لهدنة إنسانية فورية في غزة؟
15:03 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: القيادة الإيرانية اتخذت القرار وتحدد الهدف والزمن المناسبين للرد على إسرائيل
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عرب بوينت بودكاست
كيف نتفادى الخمول والكسل أثناء العمل في شهر رمضان؟
16:03 GMT
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الإنسان والثقافة
بوشكين: شمس لا تغيب عن الثقافة العالمية
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مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
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11 د
مساحة حرة
الأهمية الاقتصادية للربط الكهربائي بين الأردن والعراق
17:12 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
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مدار الليل والنهار
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183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:16 GMT
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مساحة حرة
هل تنجح أمريكا، ومصر، وقطر في إيجاد صيغة لهدنة إنسانية فورية في غزة؟
08:31 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: القيادة الإيرانية اتخذت القرار وتحدد الهدف والزمن المناسبين للرد على إسرائيل
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إنسانية السينما بين الحضور والغياب
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الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
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البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
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https://sputnikarabic.ae/20240409/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-قصف-بنية-تحتية-للجيش-السوري-في-درعا-ونقطة-مراقبة-جنوبي-سوريا-1087835301.html
الجيش الإسرائيلي يعلن قصف بنية تحتية للجيش السوري في درعا ونقطة مراقبة جنوبي سوريا
الجيش الإسرائيلي يعلن قصف بنية تحتية للجيش السوري في درعا ونقطة مراقبة جنوبي سوريا
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن "رصد إطلاق صاروخ من سوريا باتجاه الجولان"، مؤكدا أن المدفعية الإسرائيلية ردت بقصف مصدر النيران". 09.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-09T07:27+0000
2024-04-09T07:27+0000
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وقال المتحدث العسكري الإسرائيلي إن "القوات الإسرائيلية قصفت الليلة الماضية بنية تحتية للجيش السوري في منطقة محجة بدرعا، ونقطة مراقبة للجيش السوري جنوبي سوريا".وشن مجهولون، في وقت سابق، قصفا صاروخيا من الأراضي السورية باتجاه مناطق سيطرة الجيش الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل، أقصى جنوب غرب سوريا، لترد مدفعية الجيش الإسرائيلي باتجاه مناطق سيطرة الجيش السوري.وقالت مراسلة "سبوتنيك" في درعا، أن قصفا صاروخيا انطلق من مناطق الريف الغربي لمحافظة درعا الغربي، مستهدفا مناطق سيطرة الجيش الإسرائيلي في الجولان المحتل، مرجحة أن يكون القصف على مناطق سيطرة الجيش الإسرائيلي، قد تم بصواريخ "كاتيوشا".وسقطت قذائف المدفعية الإسرائيلية في الأراضي الزراعية بمحيط "تل الجابية" الاستراتيجي بريف درعا الغربي، دون تسجيل أضرار خلا بعض الحقول التي سقطت ضمنها، بحسب المراسلة.ومنذ الحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة في فلسطين، تشهد منطقة جنوب سوريا قصفا متبادلا على طرفي خطوط الفصل بين الجيشين السوري والإسرائيلي.ويفصل قوات الجيشين السوري والإسرائيلي خطان وهميان (برافووألفا)، أنشأتهما الأمم المتحدة عقب حرب تشرين التحريرية عام 1974، كحدود شرقية وغربية لمنطقة فصل القوات المتحاربة.وتتموضع القوات الأممية في المنطقة الواقعة بين الخطين الأمميين (برافو وألفا)، وكانت قد انسحبت منها وعلقت مهامها عقب اختطاف 45 عنصراً من جنودها في أغسطس/ آب 2014، على أيدي مسلحين من تنظيم "القاعدة" قبل أن تعاود حضورها تدريجيا بعد تحرير الحدود الشرقية لخط "برافو".ومع تقدم قوات الجيش السوري والقوات الروسية الحليفة في عمق منطقة حوض اليرموك عام 2018، قام الجيش الإسرائيلي بسحب الآلاف من مسلحي "داعش" ممن كانوا يسيطرون على المنطقة، باتجاه مناطق سيطرته في عمق الأراضي الإسرائيلية.
https://sputnikarabic.ae/20240408/نصر-الله-استهداف-المستشارين-في-القنصلية-الإيرانية-أعلى-اعتداء-إسرائيلي-من-نوعه-في-سوريا-منذ-سنوات-1087815560.html
https://sputnikarabic.ae/20240409/فصائل-عراقية-مسلحة-تعلن-استهداف-قاعدة-حاتسريم-الجوية-وهدف-حيوي-في-إسرائيل-1087831485.html
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أخبار سوريا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الجولان, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار سوريا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الجولان, أخبار العالم الآن, العالم

الجيش الإسرائيلي يعلن قصف بنية تحتية للجيش السوري في درعا ونقطة مراقبة جنوبي سوريا

07:27 GMT 09.04.2024
© Sputnik . firas alahmadصورة للمرصد الإسرائيلي في الجولان المحتل
صورة للمرصد الإسرائيلي في الجولان المحتل - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2024
© Sputnik . firas alahmad
تابعنا عبر
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن "رصد إطلاق صاروخ من سوريا باتجاه الجولان"، مؤكدا أن المدفعية الإسرائيلية ردت بقصف مصدر النيران".
وقال المتحدث العسكري الإسرائيلي إن "القوات الإسرائيلية قصفت الليلة الماضية بنية تحتية للجيش السوري في منطقة محجة بدرعا، ونقطة مراقبة للجيش السوري جنوبي سوريا".
وشن مجهولون، في وقت سابق، قصفا صاروخيا من الأراضي السورية باتجاه مناطق سيطرة الجيش الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل، أقصى جنوب غرب سوريا، لترد مدفعية الجيش الإسرائيلي باتجاه مناطق سيطرة الجيش السوري.
وقالت مراسلة "سبوتنيك" في درعا، أن قصفا صاروخيا انطلق من مناطق الريف الغربي لمحافظة درعا الغربي، مستهدفا مناطق سيطرة الجيش الإسرائيلي في الجولان المحتل، مرجحة أن يكون القصف على مناطق سيطرة الجيش الإسرائيلي، قد تم بصواريخ "كاتيوشا".
حسن نصر الله - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2024
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أمس, 14:33 GMT
وسقطت قذائف المدفعية الإسرائيلية في الأراضي الزراعية بمحيط "تل الجابية" الاستراتيجي بريف درعا الغربي، دون تسجيل أضرار خلا بعض الحقول التي سقطت ضمنها، بحسب المراسلة.
ومنذ الحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة في فلسطين، تشهد منطقة جنوب سوريا قصفا متبادلا على طرفي خطوط الفصل بين الجيشين السوري والإسرائيلي.
ويفصل قوات الجيشين السوري والإسرائيلي خطان وهميان (برافووألفا)، أنشأتهما الأمم المتحدة عقب حرب تشرين التحريرية عام 1974، كحدود شرقية وغربية لمنطقة فصل القوات المتحاربة.
طائرة مسيرة كوادكوبتر - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2024
فصائل عراقية مسلحة تعلن استهداف قاعدة "حاتسريم" الجوية وهدف حيوي في إسرائيل
01:43 GMT
وتتموضع القوات الأممية في المنطقة الواقعة بين الخطين الأمميين (برافو وألفا)، وكانت قد انسحبت منها وعلقت مهامها عقب اختطاف 45 عنصراً من جنودها في أغسطس/ آب 2014، على أيدي مسلحين من تنظيم "القاعدة" قبل أن تعاود حضورها تدريجيا بعد تحرير الحدود الشرقية لخط "برافو".
ومع تقدم قوات الجيش السوري والقوات الروسية الحليفة في عمق منطقة حوض اليرموك عام 2018، قام الجيش الإسرائيلي بسحب الآلاف من مسلحي "داعش" ممن كانوا يسيطرون على المنطقة، باتجاه مناطق سيطرته في عمق الأراضي الإسرائيلية.
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