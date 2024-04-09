https://sputnikarabic.ae/20240409/لافروف-وزير-الخارجية-الصيني-ابتكر-صيغة-الرد-المزدوج-مقابل-الاحتواء-المزدوج-1087835176.html
لافروف: وزير الخارجية الصيني ابتكر صيغة "الرد المزدوج مقابل الاحتواء المزدوج"
لافروف: وزير الخارجية الصيني ابتكر صيغة "الرد المزدوج مقابل الاحتواء المزدوج"
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن روسيا والصين تعتزمان حل مشكلة إجراءات العقوبات في إطار مجموعة "بريكس" ومنظمة شنغهاي للتعاون. 09.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-09T07:22+0000
2024-04-09T07:22+0000
2024-04-09T07:22+0000
روسيا
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وبحسب الوزير، فإن وزير الخارجية الصيني، ابتكر في اليوم السابق صيغة "الرد المزدوج ضد الاحتواء المزدوج". وقال الوزير، خلال مؤتمر صحفي أثناء زيارته للصين: "تحدث نظيري بتفصيل كبير عن الفجوات الاقتصادية المحددة التي نشأت نتيجة للسياسة غير القانونية للعقوبات الأحادية الجانب والتي سنحلها في إطار "بريكس"، ومنظمة شنغهاي للتعاون".فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، بعد بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.وتؤكد روسيا أنها ستتعامل مع ضغوط العقوبات، التي شرع الغرب بممارستها ضدها، منذ عدة سنوات، وما زالت تتزايد؛ معتبرة أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات ضدها.كما أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، وأن العقوبات وجهت ضربة خطيرة إلى الاقتصاد العالمي بأكمله، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي للغرب هو الإضرار بحياة الملايين من الناس.
https://sputnikarabic.ae/20240409/لافروف-ونظيره-الصيني-يؤكدان-تطور-مستوى-العلاقات-بين-البلدين-1087832947.html
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روسيا
لافروف: وزير الخارجية الصيني ابتكر صيغة "الرد المزدوج مقابل الاحتواء المزدوج"
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن روسيا والصين تعتزمان حل مشكلة إجراءات العقوبات في إطار مجموعة "بريكس" ومنظمة شنغهاي للتعاون.
وبحسب الوزير، فإن وزير الخارجية الصيني، ابتكر في اليوم السابق صيغة "الرد المزدوج ضد الاحتواء المزدوج".
وقال الوزير، خلال مؤتمر صحفي أثناء زيارته للصين: "تحدث نظيري بتفصيل كبير عن الفجوات الاقتصادية المحددة التي نشأت نتيجة للسياسة غير القانونية للعقوبات الأحادية الجانب والتي سنحلها في إطار "بريكس"، ومنظمة شنغهاي للتعاون".
فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، بعد بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
وتؤكد روسيا أنها ستتعامل مع ضغوط العقوبات، التي شرع الغرب بممارستها ضدها، منذ عدة سنوات، وما زالت تتزايد؛ معتبرة أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات ضدها.
كما أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، وأن العقوبات وجهت ضربة خطيرة إلى الاقتصاد العالمي بأكمله، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي للغرب هو الإضرار بحياة الملايين من الناس.