https://sputnikarabic.ae/20240409/وزير-الخارجية-الصيني-يؤكد-ان-بلاده-تعتزم-دعم-التنمية-المستقرة-في-روسيا-تحت-قيادة-بوتين-1087832250.html
وزير الخارجية الصيني يؤكد أن بلاده تعتزم دعم التنمية المستقرة في روسيا تحت قيادة بوتين
وزير الخارجية الصيني يؤكد أن بلاده تعتزم دعم التنمية المستقرة في روسيا تحت قيادة بوتين
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، أن بلاده تعتزم دعم التنمية المستقرة في روسيا تحت قيادة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. 09.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-09T03:56+0000
2024-04-09T03:56+0000
2024-04-09T04:05+0000
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بكين - سبوتنيك. وقال وانغ يي، خلال محادثاته مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: "دعم الشعب - مصدر التقدم في روسيا، وأتوقع للشعب الروسي مستقبل مشرق بظل القيادة الثابتة للرئيس بوتين".وأضاف: "باعتبارنا جارة صديقة لروسيا وشريكا استراتيجيا شاملا، سندعم بكل حزم التنمية والنهضة المستقرة في روسيا تحت قيادة الرئيس بوتين".ووفقا لوانغ يي، ستواصل موسكو وبكين تعزيز التعاون الاستراتيجي على الساحة العالمية.وأشار إلى أنه "في إطار رئاسة روسيا لمجموعة البريكس ورئاسة الجانب الصيني لمنظمة شانغهاي للتعاون اعتبارا من النصف الثاني من العام، سنقدم لبعضنا البعض الدعم الثابت وزيادة تعاوننا المتعددة الأطراف".من جانبه، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن العلاقات بين روسيا والصين وصلت إلى مستوى غير مسبوق بفضل قادة البلدين.وقال لافروف خلال محادثاته مع وانغ يي: وأضاف "ومع إعادة انتخاب فلاديمير بوتين، فإن استمرارية الخط لتعزيزها الشامل، بطبيعة الحال، تلقى ضمانات إضافية".وتشهد العلاقات بين روسيا والصين تطوراً لافتاً، خاصة على الصعيد الاقتصادي، بما يشمل التعاون في مجالات الطاقة والطائرات وبناء المحطات الفضائية الدولية وقطاع الفضاء، وغيرها من أوجه التعاون الاستراتيجية، وتلك المرتبطة منها بخط قوة سيبيريا الذي يمد الصين بالغاز الروسي.وتتشارك الدولتان بدور رئيسي في منظمات إقليمية مثل "بريكس" و"شنغهاي للتعاون"، التي قد تحل مستقبلاً بدل منظمات أنتجتها الظروف السابقة. كما ويتجه كلا البلدين نحو مواصلة عملية التبادل التجاري بالعملة الوطنية، الشيء الذي يمثل خطوة مهمة في زيادة تطوير العلاقات الاقتصادية.
https://sputnikarabic.ae/20231120/بوتين-روسيا-والصين-تقومان-بتنسيق-الجهود-لحل-المشاكل-الدولية-المهمة-لبناء-نظام-عالمي-1083309774.html
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فلاديمير بوتين, الصين, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
فلاديمير بوتين, الصين, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
وزير الخارجية الصيني يؤكد أن بلاده تعتزم دعم التنمية المستقرة في روسيا تحت قيادة بوتين
03:56 GMT 09.04.2024 (تم التحديث: 04:05 GMT 09.04.2024)
أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، أن بلاده تعتزم دعم التنمية المستقرة في روسيا تحت قيادة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
بكين - سبوتنيك
. وقال وانغ يي، خلال محادثاته مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: "دعم الشعب - مصدر التقدم في روسيا، وأتوقع للشعب الروسي مستقبل مشرق بظل القيادة الثابتة للرئيس بوتين".
20 نوفمبر 2023, 08:57 GMT
وأضاف: "باعتبارنا جارة صديقة لروسيا وشريكا استراتيجيا شاملا، سندعم بكل حزم التنمية والنهضة المستقرة في روسيا تحت قيادة الرئيس بوتين".
ووفقا لوانغ يي، ستواصل موسكو وبكين تعزيز التعاون الاستراتيجي على الساحة العالمية
.
وأشار إلى أنه "في إطار رئاسة روسيا لمجموعة البريكس ورئاسة الجانب الصيني لمنظمة شانغهاي للتعاون اعتبارا من النصف الثاني من العام، سنقدم لبعضنا البعض الدعم الثابت وزيادة تعاوننا المتعددة الأطراف".
من جانبه، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن العلاقات بين روسيا والصين وصلت إلى مستوى غير مسبوق بفضل قادة البلدين.
وقال لافروف خلال محادثاته مع وانغ يي:
"دون أي مبالغة.. نرى أنه بفضل القادة، وصلت العلاقات الروسية الصينية من الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي إلى مستوى غير مسبوق".
وأضاف "ومع إعادة انتخاب فلاديمير بوتين، فإن استمرارية الخط لتعزيزها الشامل، بطبيعة الحال، تلقى ضمانات إضافية".
وتشهد العلاقات بين روسيا والصين تطوراً لافتاً، خاصة على الصعيد الاقتصادي، بما يشمل التعاون في مجالات الطاقة والطائرات وبناء المحطات الفضائية الدولية وقطاع الفضاء، وغيرها من أوجه التعاون الاستراتيجية، وتلك المرتبطة منها بخط قوة سيبيريا الذي يمد الصين بالغاز الروسي.
وتتشارك الدولتان بدور رئيسي في منظمات إقليمية مثل "بريكس" و"شنغهاي للتعاون
"، التي قد تحل مستقبلاً بدل منظمات أنتجتها الظروف السابقة. كما ويتجه كلا البلدين نحو مواصلة عملية التبادل التجاري بالعملة الوطنية، الشيء الذي يمثل خطوة مهمة في زيادة تطوير العلاقات الاقتصادية.