https://sputnikarabic.ae/20240409/وزير-المهجرين-اللبناني-لـسبوتنيك-نحذر-من-وجود-20-ألف-مسلح-داخل-مخيمات-النازحين-السوريين-1087840428.html

وزير المهجرين اللبناني لـ"سبوتنيك": نحذر من وجود 20 ألف مسلح داخل مخيمات النازحين السوريين

وزير المهجرين اللبناني لـ"سبوتنيك": نحذر من وجود 20 ألف مسلح داخل مخيمات النازحين السوريين

سبوتنيك عربي

أكد وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عصام شرف الدين، أن الأمن الوطني هو خط أحمر وأن الأطراف الذين يحاولون استغلال الوضع الأمني هم مصنفون طابور... 09.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-09T11:20+0000

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بيروت - سبوتنيك. وقال شرف الدين، اليوم الثلاثاء، في حديث لـ"سبوتنيك"، إن "20 ألف مسلّح داخل المخيمات ينتظرون ساعة الصفر والإشارة من المشغلين وتحديدا واشنطن، والخطة هي أخذهم إلى شمال شرق سوريا".وأكد أن "العبث بالأمن الوطني اللبناني هو خط أحمر لدى كل المراجع اللبنانية من أجهزة أمنية وسياسية وعسكرية ومجتمع مدني في لبنان وكل الأطراف متفقة على هذا الأمر".وشدد على أن "الأشخاص الذين يحاولون أن يصطادوا بالماء العكر (تعبير يدل على محاولة إستغلال الأوضاع لتمرير مخططات)، والذين أدعوهم الطابور الخامس سينكشفون".وأشار إلى أن "موقف رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع كان متعالي عن الجراح، وطلب من كل المناصرين والمنتسبين إلى الحزب منذ اللحظة الأولى عدم الإنزلاق إلى مواقف سلبية وعدم الإنجرار إلى مظاهر مسلحة وطلل فتح الطرقات والتهدئة".وتوجه الوزير شرف الدين "بالتعزية إلى عائلة القتيل باسكال سليمان وإلى حزب القوات اللبنانية، وإلى الشعب اللبناني".وكان قد أعلن الجيش اللبناني، أمس الاثنين، أن منسق حزب القوات اللبنانية في منطقة جبيل (شمال لبنان) باسكال سليمان، المخطوف منذ الأحد، قُتِل من قبل الخاطفين أثناء محاولتهم سرقة سيارته في منطقة جبيل، وأنهم نقلوا جثته إلى سوريا.

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