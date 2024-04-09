https://sputnikarabic.ae/20240409/وزير-المهجرين-اللبناني-لـسبوتنيك-نحذر-من-وجود-20-ألف-مسلح-داخل-مخيمات-النازحين-السوريين-1087840428.html
وزير المهجرين اللبناني لـ"سبوتنيك": نحذر من وجود 20 ألف مسلح داخل مخيمات النازحين السوريين
وزير المهجرين اللبناني لـ"سبوتنيك": نحذر من وجود 20 ألف مسلح داخل مخيمات النازحين السوريين
سبوتنيك عربي
أكد وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عصام شرف الدين، أن الأمن الوطني هو خط أحمر وأن الأطراف الذين يحاولون استغلال الوضع الأمني هم مصنفون طابور... 09.04.2024, سبوتنيك عربي
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بيروت - سبوتنيك. وقال شرف الدين، اليوم الثلاثاء، في حديث لـ"سبوتنيك"، إن "20 ألف مسلّح داخل المخيمات ينتظرون ساعة الصفر والإشارة من المشغلين وتحديدا واشنطن، والخطة هي أخذهم إلى شمال شرق سوريا".وأكد أن "العبث بالأمن الوطني اللبناني هو خط أحمر لدى كل المراجع اللبنانية من أجهزة أمنية وسياسية وعسكرية ومجتمع مدني في لبنان وكل الأطراف متفقة على هذا الأمر".وشدد على أن "الأشخاص الذين يحاولون أن يصطادوا بالماء العكر (تعبير يدل على محاولة إستغلال الأوضاع لتمرير مخططات)، والذين أدعوهم الطابور الخامس سينكشفون".وأشار إلى أن "موقف رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع كان متعالي عن الجراح، وطلب من كل المناصرين والمنتسبين إلى الحزب منذ اللحظة الأولى عدم الإنزلاق إلى مواقف سلبية وعدم الإنجرار إلى مظاهر مسلحة وطلل فتح الطرقات والتهدئة".وتوجه الوزير شرف الدين "بالتعزية إلى عائلة القتيل باسكال سليمان وإلى حزب القوات اللبنانية، وإلى الشعب اللبناني".وكان قد أعلن الجيش اللبناني، أمس الاثنين، أن منسق حزب القوات اللبنانية في منطقة جبيل (شمال لبنان) باسكال سليمان، المخطوف منذ الأحد، قُتِل من قبل الخاطفين أثناء محاولتهم سرقة سيارته في منطقة جبيل، وأنهم نقلوا جثته إلى سوريا.
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العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان
العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان
وزير المهجرين اللبناني لـ"سبوتنيك": نحذر من وجود 20 ألف مسلح داخل مخيمات النازحين السوريين
حصري
أكد وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عصام شرف الدين، أن الأمن الوطني هو خط أحمر وأن الأطراف الذين يحاولون استغلال الوضع الأمني هم مصنفون طابور خامس، محذرًا من وجود 20 ألف مسلّح داخل مخيمات النازحين السوريين ينتظرون الإشارة من مشغليهم، على حد قوله.
بيروت - سبوتنيك. وقال شرف الدين، اليوم الثلاثاء، في حديث لـ"سبوتنيك"، إن "20 ألف مسلّح داخل المخيمات ينتظرون ساعة الصفر والإشارة من المشغلين وتحديدا واشنطن، والخطة هي أخذهم إلى شمال شرق سوريا".
وحذر وزير المهجرين "من وجود خلايا إرهابية نائمة وتتشكل داخل مخيمات النازحين السوريين على الأراضي اللبنانية، مهمتها تقويض الأمن في سوريا لمآرب سياسية معروفة تخدم الجهات التي تمولها وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، ودول الغرب عامة".
ونوّه "بالدور الكبير الذي تقوم به قيادة الجيش اللبناني ومخابرات الجيش اللبناني والأمن العام، مع الأخذ بعين الاعتبار العدد الكبير للقاطنين بالمخيمات السورية والذي يتجاوز 600 ألف شخص وصعوبة ضبط هذه الخلايا".
وأكد أن "العبث بالأمن الوطني اللبناني هو خط أحمر لدى كل المراجع اللبنانية من أجهزة أمنية وسياسية وعسكرية ومجتمع مدني في لبنان وكل الأطراف متفقة على هذا الأمر".
وأوضح أن "الجريمة التي قتل بسببها قيادي في حزب القوات اللبنانية باسكال سليمان، تبيّن وفقًا لتحقيقات الأجهزة الأمنية، أنها جريمة سرقة من قبل عصابات قد تكون مأجورة لافتعال الفتن في لبنان".
وشدد على أن "الأشخاص الذين يحاولون أن يصطادوا بالماء العكر (تعبير يدل على محاولة إستغلال الأوضاع لتمرير مخططات)، والذين أدعوهم الطابور الخامس سينكشفون".
وأشار إلى أن "موقف رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع كان متعالي عن الجراح، وطلب من كل المناصرين والمنتسبين إلى الحزب منذ اللحظة الأولى عدم الإنزلاق إلى مواقف سلبية
وعدم الإنجرار إلى مظاهر مسلحة وطلل فتح الطرقات والتهدئة".
وتوجه الوزير شرف الدين "بالتعزية إلى عائلة القتيل باسكال سليمان وإلى حزب القوات اللبنانية، وإلى الشعب اللبناني".
من جهته علّق وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبد الله بوحبيب، في بيان له، على جريمة اغتيال القيادي في حزب القوات اللبنانية باسكال سليمان، حيث قال: "نشعر بألم شديد من بشاعة هذه الجريمة التي هزت كل لبنان. نتقدم بخالص العزاء من عائلة الفقيد، وأحبائه، والقوات اللبنانية. كما نطالب بكشف كافة ملابسات هذه الجريمة بالسرعة القصوى للرأي العام، وإنزال أقسى العقوبات بالفاعلين، لدرء الفتنة، ورأفة بلبنان واللبنانيين".
وكان قد أعلن الجيش اللبناني، أمس الاثنين، أن منسق حزب القوات اللبنانية في منطقة جبيل (شمال لبنان) باسكال سليمان، المخطوف منذ الأحد، قُتِل من قبل الخاطفين أثناء محاولتهم سرقة سيارته في منطقة جبيل، وأنهم نقلوا جثته إلى سوريا.