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"أنصار الله" تعلن استهداف 4 سفن أمريكية وإسرائيلية في خليج عدن
"أنصار الله" تعلن استهداف 4 سفن أمريكية وإسرائيلية في خليج عدن
سبوتنيك عربي
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأربعاء، استهداف 4 سفن أمريكية وإسرائيلية في خليج عدن. 10.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-10T17:40+0000
2024-04-10T17:40+0000
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وجاء في بيان المتحدث باسم قوات جماعة "أنصار الله"، عبر "تلغرام"، أنها نفذت أربع عمليات عسكرية صباح اليوم.وأضاف البيان: "تم استهداف سفينتين إسرائيليتين الأولى سفينة (MSC DARWIN) والأخرى، سفينة (MSC GINA) والتي تمّ استهدافها مجددا وذلك في خليجِ عدن".وتابع البيان: "تم استهداف سفينة (MAERSK YORKTOWN ) الأمريكية وذلك في خليجِ عدن".وأضاف البيان أنه تم استهداف سفينة حربية أمريكية في خليج عدن بعدد من الطائرات المسيرة.وأوضح أنه تم استهداف السفنِ بعدد من الصواريخِ البحرية المناسبة والطائراتِ المسيرة.وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت القوات الأمريكية، إحباط هجوم صاروخي شنته جماعة "أنصار الله" اليمنية على سفينة أمريكية في خليج عدن.وفي منتصف آذار/ مارس الماضي، قالت "أنصار الله" إنها وسعت نطاق هجماتها في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، ضد السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها والسفن الأمريكية والبريطانية لتشمل المحيط الهندي.وتصاعد التوتر جنوب البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، استهداف سفن تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت الخارجية الأمريكية، تصنيف جماعة"أنصار الله" اليمنية، "منظمة إرهابية عالمية"، وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا، هجوما واسعا على مواقع عسكرية لـ"أنصار الله" في اليمن.
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أخبار العالم الآن, العالم, العالم العربي, طوفان الأقصى, أخبار اليمن الأن

"أنصار الله" تعلن استهداف 4 سفن أمريكية وإسرائيلية في خليج عدن

17:40 GMT 10.04.2024
© AFP 2023 / HO / US NAVY / AFP McCampbell
 McCampbell - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2024
© AFP 2023 / HO / US NAVY / AFP
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أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأربعاء، استهداف 4 سفن أمريكية وإسرائيلية في خليج عدن.
وجاء في بيان المتحدث باسم قوات جماعة "أنصار الله"، عبر "تلغرام"، أنها نفذت أربع عمليات عسكرية صباح اليوم.
وأضاف البيان: "تم استهداف سفينتين إسرائيليتين الأولى سفينة (MSC DARWIN) والأخرى، سفينة (MSC GINA) والتي تمّ استهدافها مجددا وذلك في خليجِ عدن".
وتابع البيان: "تم استهداف سفينة (MAERSK YORKTOWN ) الأمريكية وذلك في خليجِ عدن".
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وأضاف البيان أنه تم استهداف سفينة حربية أمريكية في خليج عدن بعدد من الطائرات المسيرة.
وأوضح أنه تم استهداف السفنِ بعدد من الصواريخِ البحرية المناسبة والطائراتِ المسيرة.
وأضاف البيان أن "القوات المسلحة اليمنية مستمرة في تأدية واجبِها الديني والأخلاقي والإنساني تجاهَ الشعب الفلسطيني المظلوم، وإن عملياتها العسكرية لن تتوقف حتى إيقاف العدوان ورفع الحصارِ عنِ الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت القوات الأمريكية، إحباط هجوم صاروخي شنته جماعة "أنصار الله" اليمنية على سفينة أمريكية في خليج عدن.
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وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في تحديث عبر منصة "إكس"، إنه "في حوالي الساعة 3:00 صباحاً (بتوقيت صنعاء) في 9 نيسان/ أبريل، نجحت السفينة (يو إس إس ماسون) في الاشتباك وتدمير صاروخ باليستي مضاد للسفن أطلقه الإرهابيون الحوثيون المدعومون من إيران، من اليمن فوق خليج عدن".
وفي منتصف آذار/ مارس الماضي، قالت "أنصار الله" إنها وسعت نطاق هجماتها في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، ضد السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها والسفن الأمريكية والبريطانية لتشمل المحيط الهندي.
وتصاعد التوتر جنوب البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، استهداف سفن تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت الخارجية الأمريكية، تصنيف جماعة"أنصار الله" اليمنية، "منظمة إرهابية عالمية"، وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا، هجوما واسعا على مواقع عسكرية لـ"أنصار الله" في اليمن.
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