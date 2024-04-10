https://sputnikarabic.ae/20240410/أنصار-الله-تعلن-استهداف-4-سفن-أمريكية-وإسرائيلية-في-خليج-عدن-1087878421.html
"أنصار الله" تعلن استهداف 4 سفن أمريكية وإسرائيلية في خليج عدن
"أنصار الله" تعلن استهداف 4 سفن أمريكية وإسرائيلية في خليج عدن
سبوتنيك عربي
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأربعاء، استهداف 4 سفن أمريكية وإسرائيلية في خليج عدن. 10.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-10T17:40+0000
2024-04-10T17:40+0000
2024-04-10T17:40+0000
أخبار العالم الآن
العالم
العالم العربي
طوفان الأقصى
أخبار اليمن الأن
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103725/02/1037250219_0:134:3008:1826_1920x0_80_0_0_d5e5a7dc221bf428d90281e398f1ffd4.jpg
وجاء في بيان المتحدث باسم قوات جماعة "أنصار الله"، عبر "تلغرام"، أنها نفذت أربع عمليات عسكرية صباح اليوم.وأضاف البيان: "تم استهداف سفينتين إسرائيليتين الأولى سفينة (MSC DARWIN) والأخرى، سفينة (MSC GINA) والتي تمّ استهدافها مجددا وذلك في خليجِ عدن".وتابع البيان: "تم استهداف سفينة (MAERSK YORKTOWN ) الأمريكية وذلك في خليجِ عدن".وأضاف البيان أنه تم استهداف سفينة حربية أمريكية في خليج عدن بعدد من الطائرات المسيرة.وأوضح أنه تم استهداف السفنِ بعدد من الصواريخِ البحرية المناسبة والطائراتِ المسيرة.وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت القوات الأمريكية، إحباط هجوم صاروخي شنته جماعة "أنصار الله" اليمنية على سفينة أمريكية في خليج عدن.وفي منتصف آذار/ مارس الماضي، قالت "أنصار الله" إنها وسعت نطاق هجماتها في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، ضد السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها والسفن الأمريكية والبريطانية لتشمل المحيط الهندي.وتصاعد التوتر جنوب البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، استهداف سفن تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت الخارجية الأمريكية، تصنيف جماعة"أنصار الله" اليمنية، "منظمة إرهابية عالمية"، وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا، هجوما واسعا على مواقع عسكرية لـ"أنصار الله" في اليمن.
https://sputnikarabic.ae/20240410/القوات-الأمريكية-تعلن-تدمير-صاروخ-لـ-أنصار-الله-كان-يستهدف-سفينة-في-خليج-عدن-1087860108.html
https://sputnikarabic.ae/20240409/مجلس-القيادة-اليمني-يتهم-أنصار-الله-بالتصعيد-في-البحر-الأحمر-للهروب-من-التزاماتهم-بالسلام-1087857892.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103725/02/1037250219_198:0:2811:1960_1920x0_80_0_0_e3b3abe1c96ec846895247715b8961a7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, العالم, العالم العربي, طوفان الأقصى, أخبار اليمن الأن
أخبار العالم الآن, العالم, العالم العربي, طوفان الأقصى, أخبار اليمن الأن
"أنصار الله" تعلن استهداف 4 سفن أمريكية وإسرائيلية في خليج عدن
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأربعاء، استهداف 4 سفن أمريكية وإسرائيلية في خليج عدن.
وجاء في بيان المتحدث باسم قوات جماعة "أنصار الله"، عبر "تلغرام"، أنها نفذت أربع عمليات عسكرية صباح اليوم.
وأضاف البيان: "تم استهداف سفينتين إسرائيليتين الأولى سفينة (MSC DARWIN) والأخرى، سفينة (MSC GINA) والتي تمّ استهدافها مجددا وذلك في خليجِ عدن".
وتابع البيان: "تم استهداف سفينة (MAERSK YORKTOWN ) الأمريكية وذلك في خليجِ عدن".
وأضاف البيان أنه تم استهداف سفينة حربية أمريكية في خليج عدن بعدد من الطائرات المسيرة.
وأوضح أنه تم استهداف السفنِ بعدد من الصواريخِ البحرية المناسبة والطائراتِ المسيرة.
وأضاف البيان أن "القوات المسلحة اليمنية مستمرة في تأدية واجبِها الديني والأخلاقي والإنساني تجاهَ الشعب الفلسطيني المظلوم، وإن عملياتها العسكرية لن تتوقف حتى إيقاف العدوان ورفع الحصارِ عنِ الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت القوات الأمريكية، إحباط هجوم صاروخي شنته جماعة "أنصار الله" اليمنية على سفينة أمريكية في خليج عدن.
وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في تحديث عبر منصة "إكس"، إنه "في حوالي الساعة 3:00 صباحاً (بتوقيت صنعاء) في 9 نيسان/ أبريل، نجحت السفينة (يو إس إس ماسون) في الاشتباك وتدمير صاروخ باليستي مضاد للسفن أطلقه الإرهابيون الحوثيون المدعومون من إيران، من اليمن فوق خليج عدن".
وفي منتصف آذار/ مارس الماضي، قالت "أنصار الله" إنها وسعت نطاق هجماتها في البحرين الأحمر والعربي
وخليج عدن، ضد السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها والسفن الأمريكية والبريطانية لتشمل المحيط الهندي.
وتصاعد التوتر جنوب البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، استهداف سفن تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت الخارجية الأمريكية، تصنيف جماعة"أنصار الله
" اليمنية، "منظمة إرهابية عالمية"، وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا، هجوما واسعا على مواقع عسكرية لـ"أنصار الله" في اليمن.