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خبير لـ"سبوتنيك": واشنطن ضاقت ذرعا من تصرفات نتنياهو
خبير لـ"سبوتنيك": واشنطن ضاقت ذرعا من تصرفات نتنياهو
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رأى المتخصص في القانون الدولي الدكتور شعوان جبارين، أنّ "تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن عن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أخطأ في مقاربته في حرب... 10.04.2024, سبوتنيك عربي
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وأضاف جبارين: "ولكن في جوهر المسائل الاستراتيجية فإن الولايات المتحدة الأميركية مستمرة في دعمها للجيش الإسرائيلي، ومخطط الهجوم على رفح لا يزال قائماً، إلا أن النقاش اليوم يتمحور حول كيفية تنفيذه".وشدد على أنّ ا"لجميع يقرّ حتى بلينكن أنه لا يمكن القضاء على هذا الفصيل لأنه مكون فلسطيني، وأنا أؤكد أن البعض في الغرف المغلقة يقول إلى الجانب الإسرائيلي "أكمل مشوار القتل وبقاء المقاومة الفلسطينية يحرجنا في المستقبل"، فالتآمر على غزة كبير وهذه هي نقطة ضعف كبيرة".
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العالم, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك

خبير لـ"سبوتنيك": واشنطن ضاقت ذرعا من تصرفات نتنياهو

10:38 GMT 10.04.2024
© AFP 2023 / MENAHEM KAHANAرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2024
© AFP 2023 / MENAHEM KAHANA
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رأى المتخصص في القانون الدولي الدكتور شعوان جبارين، أنّ "تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن عن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أخطأ في مقاربته في حرب غزة تعني أن الإدارة الأميركية ضاقت ذرعا من أداء نتنياهو".
وأضاف جبارين: "ولكن في جوهر المسائل الاستراتيجية فإن الولايات المتحدة الأميركية مستمرة في دعمها للجيش الإسرائيلي، ومخطط الهجوم على رفح لا يزال قائماً، إلا أن النقاش اليوم يتمحور حول كيفية تنفيذه".

ولفت في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك" إلى أنّ "ملف بناء دولة فلسطينية هو بيد مجلس الأمن وعليه أن يقول كلمته في هذا الشأن"، مشيراً إلى أنّ "الاعتراف بدولة فلسطين هي خطوة مهمة جداً ولكن يبقى السؤال: هل بدّلت واشنطن موقفها وخصوصاً أنّ على أرض الواقع لا تزال الأراضي الفلسطينية محتلة".

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وحول الأفكار التي قدمت لـ "حماس" في المفاوضات، أشار جبّارين إلى أنّ "نتنياهو غير معني بوقف إطلاق النار ولا الهدنة، بل ما يهمه هو الاستمرار في منصبه وإطالة أمد الهجوم على غزة"، مؤكدًا أنّ "مطالب "حماس" هي مطالب الشعب الفلسطيني، فالحديث عن عودة سكان غزة إلى منازلهم، وخروج الجيش الإسرائيلي من القطاع، والإفراج عن الأسرى، كلها مسائل فلسطينية وهي ثمن هذه الحرب التي لا يمكن التراجع عنه".

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وعن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن حول "عدم حرص الدول العربية على المشاركة في إعادة إعمار غزة إذا كان القطاع الفلسطيني "سيُسوّى بالأرض" مجدداً في بضعة أعوام"، قال جبارين: "ليقولوا ما هو الضمان على عدم قيام إسرائيل بهجومها على الفلسطينيين بذريعة وجود حماس".

وشدد على أنّ ا"لجميع يقرّ حتى بلينكن أنه لا يمكن القضاء على هذا الفصيل لأنه مكون فلسطيني، وأنا أؤكد أن البعض في الغرف المغلقة يقول إلى الجانب الإسرائيلي "أكمل مشوار القتل وبقاء المقاومة الفلسطينية يحرجنا في المستقبل"، فالتآمر على غزة كبير وهذه هي نقطة ضعف كبيرة".
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