رئيسة إقليم غاغاوزيا في مولدوفا: لا نرى مؤشرات على رغبة روسيا في مهاجمة مولدوفا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:16 GMT
14 د
مساحة حرة
هل تنجح أمريكا، ومصر، وقطر في إيجاد صيغة لهدنة إنسانية فورية في غزة؟
08:31 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: القيادة الإيرانية اتخذت القرار وتحدد الهدف والزمن المناسبين للرد على إسرائيل
09:03 GMT
30 د
كواليس السينما
إنسانية السينما بين الحضور والغياب
09:34 GMT
26 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: إسرائيل توافق على وقف جزئي لإطلاق النار حتى تهندس صورة النصر
14:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
بعد تحديد نتانياهو موعد عملية رفح ..هل يمضي في اقتحام المدينة؟
15:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء
15:34 GMT
29 د
مساحة حرة
محادثات روسية إريترية للتعاون العسكري التقني في ميناء مصوع
16:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
17:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
17:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد تحديد نتانياهو موعد عملية رفح ..هل يمضي في اقتحام المدينة؟
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
كيف كسر الاقتصاد الروسي طوق العقوبات الغربية؟
09:03 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما ما بين التاريخ والدين
09:33 GMT
27 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
10:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
من الملعب
مبارة فاصلة بين الحكمة والرياضي ضمن منافسات بطولة غرب آسيا لكرة السلة
16:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
بوشكين: شمس لا تغيب عن الثقافة العالمية
16:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
17:00 GMT
46 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
17:47 GMT
13 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sputnikarabic.ae/20240410/رئيسة-إقليم-غاغاوزيا-في-مولدوفا-لا-نرى-مؤشرات-على-رغبة-روسيا-في-مهاجمة-مولدوفا-1087859652.html
رئيسة إقليم غاغاوزيا في مولدوفا: لا نرى مؤشرات على رغبة روسيا في مهاجمة مولدوفا
رئيسة إقليم غاغاوزيا في مولدوفا: لا نرى مؤشرات على رغبة روسيا في مهاجمة مولدوفا
سبوتنيك عربي
صرحت رئيسة إقليم غاغاوزيا ذاتي الحكم في مولدوفا، يفغينيا غوتسول، اليوم الأربعاء، بأن منطقة غاغاوزيا الذاتية الحكم لا ترى أي مؤشرات على رغبة روسيا في مهاجمة... 10.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-10T02:33+0000
2024-04-10T02:33+0000
مولدوفا
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104271/32/1042713225_0:146:2800:1721_1920x0_80_0_0_6630a0bef3c0c707dd725381395d695c.jpg
موسكو- سبوتنيك. ووفقًا لها، فإن السلطات المولدوفية تبذل قصارى جهدها لخلق جوٍ مثير للقلق في البلاد، وأن السكان يسمعون باستمرار عن "استدعاء المجندين"، فضلاً عن الاتفاقات مع الناتو.وقالت غوتسول في حديث لوكالة "سبوتنيك": يبحث رئيس جمهورية مولدوفا خلال زيارته الدولية مسألة النزاعات العسكرية، وأن روسيا تريد مهاجمة مولدوفا، على الرغم من أننا لا نرى مثل هذه المؤشرات.هذا واعتمدت مولدوفا في وقت سابق، استراتيجية للأمن القومي، تتحدث عن زيادة الإنفاق العسكري، كما أن الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة ستكون جانباً أساسياً من الاستراتيجية. كما صرحت رئيسة مولدوفا مايا ساندو ورئيس البرلمان إيغور جروسو مرارًا وتكرارًا في وسائل الإعلام أن روسيا تشكل أكبر تهديد للأمن القومي.وتتمتع منطقة غاغاوزيا بالحكم الذاتي في جنوب مولدوفا، وينحو سكانها بشكل تقليدي إلى التقارب مع روسيا، في حين أعلنت كيشينوف عن مسار نحو التكامل الأوروبي.
https://sputnikarabic.ae/20240228/بريدنيستروفيه-تعتمد-قرارا-لطلب-مساعدة-روسيا-من-الحصار-الاقتصادي-الذي-تفرضه-مولدوفا---1086483494.html
مولدوفا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104271/32/1042713225_156:0:2645:1867_1920x0_80_0_0_e4e9f3935af4560f0ea6667d0bf973ff.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مولدوفا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
مولدوفا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن

رئيسة إقليم غاغاوزيا في مولدوفا: لا نرى مؤشرات على رغبة روسيا في مهاجمة مولدوفا

02:33 GMT 10.04.2024
© Sputnik . Vadim Tsavistky / الانتقال إلى بنك الصورالقوات الروسية في ترانسنيستريا، مولدوفا
القوات الروسية في ترانسنيستريا، مولدوفا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2024
© Sputnik . Vadim Tsavistky
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرحت رئيسة إقليم غاغاوزيا ذاتي الحكم في مولدوفا، يفغينيا غوتسول، اليوم الأربعاء، بأن منطقة غاغاوزيا الذاتية الحكم لا ترى أي مؤشرات على رغبة روسيا في مهاجمة مولدوفا.
موسكو- سبوتنيك. ووفقًا لها، فإن السلطات المولدوفية تبذل قصارى جهدها لخلق جوٍ مثير للقلق في البلاد، وأن السكان يسمعون باستمرار عن "استدعاء المجندين"، فضلاً عن الاتفاقات مع الناتو.
علم روسيا في الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2024
بريدنيستروفيه تعتمد قرارا لطلب مساعدة روسيا من الحصار الاقتصادي الذي تفرضه مولدوفا
28 فبراير, 12:45 GMT
وقالت غوتسول في حديث لوكالة "سبوتنيك": يبحث رئيس جمهورية مولدوفا خلال زيارته الدولية مسألة النزاعات العسكرية، وأن روسيا تريد مهاجمة مولدوفا، على الرغم من أننا لا نرى مثل هذه المؤشرات.
هذا واعتمدت مولدوفا في وقت سابق، استراتيجية للأمن القومي، تتحدث عن زيادة الإنفاق العسكري، كما أن الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة ستكون جانباً أساسياً من الاستراتيجية. كما صرحت رئيسة مولدوفا مايا ساندو ورئيس البرلمان إيغور جروسو مرارًا وتكرارًا في وسائل الإعلام أن روسيا تشكل أكبر تهديد للأمن القومي.
وتتمتع منطقة غاغاوزيا بالحكم الذاتي في جنوب مولدوفا، وينحو سكانها بشكل تقليدي إلى التقارب مع روسيا، في حين أعلنت كيشينوف عن مسار نحو التكامل الأوروبي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Палестинцы выносят тело из разрушенной больницы Аль-Шифа в Газе после того, как израильские военные покинули комплекс - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... عباس: الشعب الفلسطيني يتعرض لـ"حرب إبادة" أمس, 21:24 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... زعماء مصر والأردن وفرنسا يدعون لوقف إطلاق النار في غزة الآنأمس, 06:32 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала