https://sputnikarabic.ae/20240410/رئيسة-إقليم-غاغاوزيا-في-مولدوفا-لا-نرى-مؤشرات-على-رغبة-روسيا-في-مهاجمة-مولدوفا-1087859652.html
رئيسة إقليم غاغاوزيا في مولدوفا: لا نرى مؤشرات على رغبة روسيا في مهاجمة مولدوفا
رئيسة إقليم غاغاوزيا في مولدوفا: لا نرى مؤشرات على رغبة روسيا في مهاجمة مولدوفا
سبوتنيك عربي
صرحت رئيسة إقليم غاغاوزيا ذاتي الحكم في مولدوفا، يفغينيا غوتسول، اليوم الأربعاء، بأن منطقة غاغاوزيا الذاتية الحكم لا ترى أي مؤشرات على رغبة روسيا في مهاجمة... 10.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-10T02:33+0000
2024-04-10T02:33+0000
2024-04-10T02:33+0000
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موسكو- سبوتنيك. ووفقًا لها، فإن السلطات المولدوفية تبذل قصارى جهدها لخلق جوٍ مثير للقلق في البلاد، وأن السكان يسمعون باستمرار عن "استدعاء المجندين"، فضلاً عن الاتفاقات مع الناتو.وقالت غوتسول في حديث لوكالة "سبوتنيك": يبحث رئيس جمهورية مولدوفا خلال زيارته الدولية مسألة النزاعات العسكرية، وأن روسيا تريد مهاجمة مولدوفا، على الرغم من أننا لا نرى مثل هذه المؤشرات.هذا واعتمدت مولدوفا في وقت سابق، استراتيجية للأمن القومي، تتحدث عن زيادة الإنفاق العسكري، كما أن الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة ستكون جانباً أساسياً من الاستراتيجية. كما صرحت رئيسة مولدوفا مايا ساندو ورئيس البرلمان إيغور جروسو مرارًا وتكرارًا في وسائل الإعلام أن روسيا تشكل أكبر تهديد للأمن القومي.وتتمتع منطقة غاغاوزيا بالحكم الذاتي في جنوب مولدوفا، وينحو سكانها بشكل تقليدي إلى التقارب مع روسيا، في حين أعلنت كيشينوف عن مسار نحو التكامل الأوروبي.
https://sputnikarabic.ae/20240228/بريدنيستروفيه-تعتمد-قرارا-لطلب-مساعدة-روسيا-من-الحصار-الاقتصادي-الذي-تفرضه-مولدوفا---1086483494.html
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سبوتنيك عربي
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مولدوفا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
مولدوفا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
رئيسة إقليم غاغاوزيا في مولدوفا: لا نرى مؤشرات على رغبة روسيا في مهاجمة مولدوفا
صرحت رئيسة إقليم غاغاوزيا ذاتي الحكم في مولدوفا، يفغينيا غوتسول، اليوم الأربعاء، بأن منطقة غاغاوزيا الذاتية الحكم لا ترى أي مؤشرات على رغبة روسيا في مهاجمة مولدوفا.
موسكو- سبوتنيك
. ووفقًا لها، فإن السلطات المولدوفية تبذل قصارى جهدها لخلق جوٍ مثير للقلق في البلاد، وأن السكان يسمعون باستمرار عن "استدعاء المجندين"، فضلاً عن الاتفاقات مع الناتو.
وقالت غوتسول في حديث لوكالة "سبوتنيك": يبحث رئيس جمهورية مولدوفا خلال زيارته الدولية مسألة النزاعات العسكرية، وأن روسيا تريد مهاجمة مولدوفا، على الرغم من أننا لا نرى مثل هذه المؤشرات.
هذا واعتمدت مولدوفا في وقت سابق، استراتيجية للأمن القومي، تتحدث عن زيادة الإنفاق العسكري، كما أن الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة ستكون جانباً أساسياً من الاستراتيجية. كما صرحت رئيسة مولدوفا مايا ساندو ورئيس البرلمان إيغور جروسو مرارًا وتكرارًا في وسائل الإعلام أن روسيا تشكل أكبر تهديد للأمن القومي.
وتتمتع منطقة غاغاوزيا
بالحكم الذاتي في جنوب مولدوفا، وينحو سكانها بشكل تقليدي إلى التقارب مع روسيا، في حين أعلنت كيشينوف عن مسار نحو التكامل الأوروبي.