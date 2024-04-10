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رئيسة إقليم غاغاوزيا في مولدوفا: نعمل على مسألة شراء الغاز من روسيا
رئيسة إقليم غاغاوزيا في مولدوفا: نعمل على مسألة شراء الغاز من روسيا
سبوتنيك عربي
صرحت رئيسة إقليم غاغاوزيا ذاتي الحكم في مولدوفا، يفغينيا غوتسول، اليوم الأربعاء، بأن سلطات إقليم غاغاوزيا ذاتي الحكم تعمل على شراء الغاز من شركة غازبروم... 10.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-10T04:03+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقالت غوتسول في حديث لوكالة "سبوتنيك": "نحن نعمل الآن على شراء الغاز مباشرة من شركة غازبروم دون اللجوء إلى الشركات الخارجية (الأوف شور) والتي تشتري منها سلطات كيشيناو الغاز حاليا، والتي تصل إلى المستهلك أكثر تكلفة بخمسة إلى ستة أضعاف".وأعربت رئيسة إقليم غاغاوزيا أن تظهر النتائج الأولى لهذه العملية "قريبا"، مشيرة إلى أن "القسم القانوني (يعمل)، ونقوم بتطوير كل هذا فيما يتعلق بالمسائل الفنية.وتتمتع منطقة غاغاوزيا بالحكم الذاتي في جنوب مولدوفا، وينحو سكانها بشكل تقليدي إلى التقارب مع روسيا، في حين أعلنت كيشينوف عن مسار نحو التكامل الأوروبي.
https://sputnikarabic.ae/20240410/رئيسة-إقليم-غاغاوزيا-في-مولدوفا-لا-نرى-مؤشرات-على-رغبة-روسيا-في-مهاجمة-مولدوفا-1087859652.html
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مولدوفا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن

رئيسة إقليم غاغاوزيا في مولدوفا: نعمل على مسألة شراء الغاز من روسيا

04:03 GMT 10.04.2024
© AFP 2023 / Eric Piermontالنفط، الغاز، الروسي، شركة "غازبروم"
النفط، الغاز، الروسي، شركة غازبروم - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2024
© AFP 2023 / Eric Piermont
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صرحت رئيسة إقليم غاغاوزيا ذاتي الحكم في مولدوفا، يفغينيا غوتسول، اليوم الأربعاء، بأن سلطات إقليم غاغاوزيا ذاتي الحكم تعمل على شراء الغاز من شركة غازبروم الروسية مباشرة، ويتم بالفعل حل المشكلات القانونية والفنية.
موسكو - سبوتنيك. وقالت غوتسول في حديث لوكالة "سبوتنيك": "نحن نعمل الآن على شراء الغاز مباشرة من شركة غازبروم دون اللجوء إلى الشركات الخارجية (الأوف شور) والتي تشتري منها سلطات كيشيناو الغاز حاليا، والتي تصل إلى المستهلك أكثر تكلفة بخمسة إلى ستة أضعاف".
القوات الروسية في ترانسنيستريا، مولدوفا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2024
رئيسة إقليم غاغاوزيا في مولدوفا: لا نرى مؤشرات على رغبة روسيا في مهاجمة مولدوفا
02:33 GMT
وأعربت رئيسة إقليم غاغاوزيا أن تظهر النتائج الأولى لهذه العملية "قريبا"، مشيرة إلى أن "القسم القانوني (يعمل)، ونقوم بتطوير كل هذا فيما يتعلق بالمسائل الفنية.
وتتمتع منطقة غاغاوزيا بالحكم الذاتي في جنوب مولدوفا، وينحو سكانها بشكل تقليدي إلى التقارب مع روسيا، في حين أعلنت كيشينوف عن مسار نحو التكامل الأوروبي.
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