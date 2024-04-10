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https://sputnikarabic.ae/20240410/مدافع-مستا-سي-ذاتية-الحركة-تبدأ-الخدمة-في-زابوروجيه-1087862101.html
مدافع "مستا-سي" ذاتية الحركة تبدأ الخدمة في زابوروجيه
مدافع "مستا-سي" ذاتية الحركة تبدأ الخدمة في زابوروجيه
سبوتنيك عربي
حصل طاقم المدفعية في القوات المسلحة الروسية على محور زابوروجيه على مدفعية ذاتية الحركة محدثة من طراز "2إس19-إم"، والتي تسمح له بالتصويب على الهدف بسرعة مضاعفة. 10.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-10T07:22+0000
2024-04-10T07:22+0000
مجتمع
رصد عسكري
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وقال قائد طاقم المدفعية المحدثة: "إن المركبات دخلت الخدمة القتالية. وتقوم حاليًا بمهام تغطية الوحدات الهجومية الروسية وتنفيذ ضربات استباقية وإطلاق النار على محور أوريخوفسك".وأضاف: "لقد تلقينا مؤخرًا هذه النسخة المحدثة، منذ بضعة أشهر فقط. تم تحسين نظام توجيه إطلاق النار، مما يسمح بالتصويب بسرعة مضاعفة".وأكد أن نتائج أعمال فريقه هي أهم دليل على نجاحهم. وفي 99% من الحالات تتسبب في أضرار جسيمة لأي هدف، مشيرا إلى أن نجاحاتهم في ساحة المعركة ليست مجرد أرقام على الورق، بل تمثل إنقاذ الأرواح وضمان أمن روسيا.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.القوات الروسية تستهدف ميناء "أوتشاكوف" الأوكراني العسكريوأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240410/طاقم-فاغوت-الروسي-يدمر-4-حافلات-تقل-مشاة-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-1087861446.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

مدافع "مستا-سي" ذاتية الحركة تبدأ الخدمة في زابوروجيه

07:22 GMT 10.04.2024
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورمدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر "مستا-بي" في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2024
© Sputnik . Alexey Maishev
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حصل طاقم المدفعية في القوات المسلحة الروسية على محور زابوروجيه على مدفعية ذاتية الحركة محدثة من طراز "2إس19-إم"، والتي تسمح له بالتصويب على الهدف بسرعة مضاعفة.
وقال قائد طاقم المدفعية المحدثة: "إن المركبات دخلت الخدمة القتالية. وتقوم حاليًا بمهام تغطية الوحدات الهجومية الروسية وتنفيذ ضربات استباقية وإطلاق النار على محور أوريخوفسك".
جنود من قوات مجموعة تسنتر (المركز) التابعة للقوات المسلحة الروسية أثناء تدريب أطقم أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات كورنيت في اتجاه محور أفدييفكا بمنطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
طاقم "فاغوت" الروسي يدمر 4 حافلات تقل مشاة للقوات المسلحة الأوكرانية
06:33 GMT
وأضاف: "لقد تلقينا مؤخرًا هذه النسخة المحدثة، منذ بضعة أشهر فقط. تم تحسين نظام توجيه إطلاق النار، مما يسمح بالتصويب بسرعة مضاعفة".
وأكد أن نتائج أعمال فريقه هي أهم دليل على نجاحهم. وفي 99% من الحالات تتسبب في أضرار جسيمة لأي هدف، مشيرا إلى أن نجاحاتهم في ساحة المعركة ليست مجرد أرقام على الورق، بل تمثل إنقاذ الأرواح وضمان أمن روسيا.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
القوات الروسية تستهدف ميناء "أوتشاكوف" الأوكراني العسكري
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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