https://sputnikarabic.ae/20240410/مسؤول-سابق-في-البنتاغون-أوكرانيا-لم-تعد-قادرة-على-حماية-بنيتها-التحتية-1087879746.html
مسؤول سابق في البنتاغون: أوكرانيا لم تعد قادرة على حماية بنيتها التحتية
مسؤول سابق في البنتاغون: أوكرانيا لم تعد قادرة على حماية بنيتها التحتية
سبوتنيك عربي
أفاد مساعد نائب وزير الدفاع السابق، ستيفن بريان، بأن أوكرانيا لم تعد قادرة على حماية بنيتها التحتية من الهجمات الروسية بسبب نقص أنظمة الدفاع الجوي. 10.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-10T19:54+0000
2024-04-10T19:54+0000
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وقال بريان: "الوضع هو كما يلي، لم تعد أوكرانيا تمتلك دفاعاً جوياً فعالاً قادراً على حماية البنية التحتية الحيوية أو مواجهة الطائرات الروسية سواء داخل ساحة المعركة أو خارجها".وأوضح بريان أنه حتى لو تم تزويد كييف بأنواع غربية أخرى من أنظمة الدفاع الجوي، بعد تدمير أنظمة باتريوت في أوكرانيا، فإنها لن تكون قادرة على توفير الحماية اللازمة للمنشآت المهمة.يذكر أنه في 6 أبريل/ نيسان، اعترف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأن القوات المسلحة الأوكرانية قد تنفد قريبًا من صواريخ الدفاع الجوي نظرًا لكثافة القصف.القوات الروسية تحسن موقعها التكتيكي على محور أفدييفكاوقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، في اجتماع مع قيادة القوات المسلحة في 2 أبريل، إن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية منذ بداية العام تجاوزت 80 ألف شخص.وذكر شويغو أنه رغم فشل كييف في تحقيق أي أهداف على الجبهة، إلا أنها لا تزال تحاول إقناع رعاتها الغربيين بقدرتها على مقاومة الجيش الروسي. ولذلك، تحاول نقل العمليات العسكرية إلى أراضي بلادنا باللجوء إلى الأعمال الإرهابية واستهداف المدنيين.
https://sputnikarabic.ae/20240410/سيناتور-أمريكي-يكشف-أين-تذهب-الأموال-الأمريكية-في-أوكرانيا-1087879180.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار العالم الآن
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار العالم الآن
مسؤول سابق في البنتاغون: أوكرانيا لم تعد قادرة على حماية بنيتها التحتية
أفاد مساعد نائب وزير الدفاع السابق، ستيفن بريان، بأن أوكرانيا لم تعد قادرة على حماية بنيتها التحتية من الهجمات الروسية بسبب نقص أنظمة الدفاع الجوي.
وقال بريان: "الوضع هو كما يلي، لم تعد أوكرانيا تمتلك دفاعاً جوياً فعالاً قادراً على حماية البنية التحتية الحيوية أو مواجهة الطائرات الروسية سواء داخل ساحة المعركة أو خارجها".
وأوضح بريان أنه حتى لو تم تزويد كييف بأنواع غربية أخرى من أنظمة الدفاع الجوي، بعد تدمير أنظمة باتريوت في أوكرانيا، فإنها لن تكون قادرة على توفير الحماية اللازمة للمنشآت المهمة.
يذكر أنه في 6 أبريل/ نيسان، اعترف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأن القوات المسلحة الأوكرانية قد تنفد قريبًا من صواريخ الدفاع الجوي نظرًا لكثافة القصف.
وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، في اجتماع مع قيادة القوات المسلحة في 2 أبريل، إن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية
منذ بداية العام تجاوزت 80 ألف شخص.
وذكر شويغو أنه رغم فشل كييف في تحقيق أي أهداف على الجبهة، إلا أنها لا تزال تحاول إقناع رعاتها الغربيين بقدرتها على مقاومة الجيش الروسي. ولذلك، تحاول نقل العمليات العسكرية إلى أراضي بلادنا باللجوء إلى الأعمال الإرهابية واستهداف المدنيين.