مسؤول سابق في البنتاغون: أوكرانيا لم تعد قادرة على حماية بنيتها التحتية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:16 GMT
14 د
مساحة حرة
هل تنجح أمريكا، ومصر، وقطر في إيجاد صيغة لهدنة إنسانية فورية في غزة؟
08:31 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: القيادة الإيرانية اتخذت القرار وتحدد الهدف والزمن المناسبين للرد على إسرائيل
09:03 GMT
30 د
كواليس السينما
إنسانية السينما بين الحضور والغياب
09:34 GMT
26 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: إسرائيل توافق على وقف جزئي لإطلاق النار حتى تهندس صورة النصر
14:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
بعد تحديد نتانياهو موعد عملية رفح ..هل يمضي في اقتحام المدينة؟
15:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء
15:34 GMT
29 د
مساحة حرة
محادثات روسية إريترية للتعاون العسكري التقني في ميناء مصوع
16:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
17:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
17:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد تحديد نتانياهو موعد عملية رفح ..هل يمضي في اقتحام المدينة؟
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
كيف كسر الاقتصاد الروسي طوق العقوبات الغربية؟
09:03 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما ما بين التاريخ والدين
09:33 GMT
27 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
10:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الدول التي تمول الإرهاب تنتهك ميثاق الأمم المتحدة
14:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
الدراما التليفزيونية العربية ودورها في شهر رمضان المبارك
15:03 GMT
59 د
من الملعب
مبارة فاصلة بين الحكمة والرياضي ضمن منافسات بطولة غرب آسيا لكرة السلة
16:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
بوشكين: شمس لا تغيب عن الثقافة العالمية
16:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
17:00 GMT
46 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
17:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sputnikarabic.ae/20240410/مسؤول-سابق-في-البنتاغون-أوكرانيا-لم-تعد-قادرة-على-حماية-بنيتها-التحتية-1087879746.html
مسؤول سابق في البنتاغون: أوكرانيا لم تعد قادرة على حماية بنيتها التحتية
مسؤول سابق في البنتاغون: أوكرانيا لم تعد قادرة على حماية بنيتها التحتية
سبوتنيك عربي
أفاد مساعد نائب وزير الدفاع السابق، ستيفن بريان، بأن أوكرانيا لم تعد قادرة على حماية بنيتها التحتية من الهجمات الروسية بسبب نقص أنظمة الدفاع الجوي. 10.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-10T19:54+0000
2024-04-10T19:54+0000
أخبار أوكرانيا
روسيا
أخبار العالم الآن
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/13/1086210280_0:155:2992:1838_1920x0_80_0_0_cc06c7e42fe73fb490a17521ac54dad1.jpg
وقال بريان: "الوضع هو كما يلي، لم تعد أوكرانيا تمتلك دفاعاً جوياً فعالاً قادراً على حماية البنية التحتية الحيوية أو مواجهة الطائرات الروسية سواء داخل ساحة المعركة أو خارجها".وأوضح بريان أنه حتى لو تم تزويد كييف بأنواع غربية أخرى من أنظمة الدفاع الجوي، بعد تدمير أنظمة باتريوت في أوكرانيا، فإنها لن تكون قادرة على توفير الحماية اللازمة للمنشآت المهمة.يذكر أنه في 6 أبريل/ نيسان، اعترف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأن القوات المسلحة الأوكرانية قد تنفد قريبًا من صواريخ الدفاع الجوي نظرًا لكثافة القصف.القوات الروسية تحسن موقعها التكتيكي على محور أفدييفكاوقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، في اجتماع مع قيادة القوات المسلحة في 2 أبريل، إن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية منذ بداية العام تجاوزت 80 ألف شخص.وذكر شويغو أنه رغم فشل كييف في تحقيق أي أهداف على الجبهة، إلا أنها لا تزال تحاول إقناع رعاتها الغربيين بقدرتها على مقاومة الجيش الروسي. ولذلك، تحاول نقل العمليات العسكرية إلى أراضي بلادنا باللجوء إلى الأعمال الإرهابية واستهداف المدنيين.
https://sputnikarabic.ae/20240410/سيناتور-أمريكي-يكشف-أين-تذهب-الأموال-الأمريكية-في-أوكرانيا-1087879180.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/13/1086210280_263:0:2992:2047_1920x0_80_0_0_0add5dffefc5b371037dcf6bb1063690.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار العالم الآن
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار العالم الآن

مسؤول سابق في البنتاغون: أوكرانيا لم تعد قادرة على حماية بنيتها التحتية

19:54 GMT 10.04.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورخبراء المتفجرات في المركز الدولي للأعمال المتعلقة بإزالة الألغام التابع لوزارة الدفاع الروسية خلال أعمال إزالة الألغام لأغراض إنسانية في جمهورية لوغانسك الشعبية
خبراء المتفجرات في المركز الدولي للأعمال المتعلقة بإزالة الألغام التابع لوزارة الدفاع الروسية خلال أعمال إزالة الألغام لأغراض إنسانية في جمهورية لوغانسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفاد مساعد نائب وزير الدفاع السابق، ستيفن بريان، بأن أوكرانيا لم تعد قادرة على حماية بنيتها التحتية من الهجمات الروسية بسبب نقص أنظمة الدفاع الجوي.
وقال بريان: "الوضع هو كما يلي، لم تعد أوكرانيا تمتلك دفاعاً جوياً فعالاً قادراً على حماية البنية التحتية الحيوية أو مواجهة الطائرات الروسية سواء داخل ساحة المعركة أو خارجها".
وأوضح بريان أنه حتى لو تم تزويد كييف بأنواع غربية أخرى من أنظمة الدفاع الجوي، بعد تدمير أنظمة باتريوت في أوكرانيا، فإنها لن تكون قادرة على توفير الحماية اللازمة للمنشآت المهمة.
العلم الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2024
سيناتور أمريكي يكشف أين تذهب الأموال الأمريكية في أوكرانيا
18:23 GMT
يذكر أنه في 6 أبريل/ نيسان، اعترف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأن القوات المسلحة الأوكرانية قد تنفد قريبًا من صواريخ الدفاع الجوي نظرًا لكثافة القصف.
القوات الروسية تحسن موقعها التكتيكي على محور أفدييفكا
وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، في اجتماع مع قيادة القوات المسلحة في 2 أبريل، إن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية منذ بداية العام تجاوزت 80 ألف شخص.
وذكر شويغو أنه رغم فشل كييف في تحقيق أي أهداف على الجبهة، إلا أنها لا تزال تحاول إقناع رعاتها الغربيين بقدرتها على مقاومة الجيش الروسي. ولذلك، تحاول نقل العمليات العسكرية إلى أراضي بلادنا باللجوء إلى الأعمال الإرهابية واستهداف المدنيين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... ضغوط أمريكية على إسرائيل لإبرام اتفاق تبادل أسرى17:42 GMTТренировки расчетов ПТРК Корнет ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة16:31 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... زعماء مصر والأردن وفرنسا يدعون لوقف إطلاق النار في غزة الآنأمس, 06:32 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала