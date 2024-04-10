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مساحة حرة
هل تنجح أمريكا، ومصر، وقطر في إيجاد صيغة لهدنة إنسانية فورية في غزة؟
08:31 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: القيادة الإيرانية اتخذت القرار وتحدد الهدف والزمن المناسبين للرد على إسرائيل
09:03 GMT
30 د
كواليس السينما
إنسانية السينما بين الحضور والغياب
09:34 GMT
26 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
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بلا قيود
خبير: إسرائيل توافق على وقف جزئي لإطلاق النار حتى تهندس صورة النصر
14:03 GMT
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ملفات ساخنة
بعد تحديد نتانياهو موعد عملية رفح ..هل يمضي في اقتحام المدينة؟
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لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء
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مساحة حرة
محادثات روسية إريترية للتعاون العسكري التقني في ميناء مصوع
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واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
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قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
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ملفات ساخنة
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بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
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بوشكين: شمس لا تغيب عن الثقافة العالمية
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https://sputnikarabic.ae/20240410/موسكو-واشنطن-تعتبر-قرار-مجلس-الأمن-الدولي-الملزم-بشأن-غزة-باطلا-على-الرغم-أنها-صوتت-له-1087866393.html
موسكو: واشنطن تعتبر قرار مجلس الأمن الدولي الملزم بشأن غزة باطلا على الرغم أنها صوتت له
موسكو: واشنطن تعتبر قرار مجلس الأمن الدولي الملزم بشأن غزة باطلا على الرغم أنها صوتت له
سبوتنيك عربي
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن روسيا تواصل الإصرار على التنفيذ العاجل لقرار مجلس الأمن الدولي بشأن وقف إطلاق... 10.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-10T11:21+0000
2024-04-10T11:21+0000
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وأشارت زاخاروفا إلى أن التصريحات الأمريكية في مجلس الأمن الدولي بشأن عدم الموافقة على بعض بنود القرار مدمرة.وقالت زاخاروفا للصحفيين: "تواصل روسيا الإصرار على ضرورة التنفيذ العاجل لقرارات مجلس الأمن، بينما نلاحظ الطبيعة المدمرة لتصريحات الممثلين الأمريكيين في مجلس الأمن، الذين قالوا إنهم لا يوافقون على بعض بنود القرار، الذي يزعمون أنه ليس له قوة قانونية، هذا نوع من الظلامية القانونية".وأضافت زاخاروفا: "هذا هو النظام العالمي القائم على القواعد، عندما تسمى القرارات الملزمة باطلة و بلا قوة قانونية، على الرغم من حقيقة أن أمريكا نفسها صوتت لصالحها".وتبنى مجلس الأمن الدولي، في 25 مارس/آذار، قرارا بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 33 ألف قتيل ونحو 76 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.وتعاني مناطق قطاع غزة كافة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع، التي يعاني منها سكان غزة، مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.
https://sputnikarabic.ae/20240408/زعماء-مصر-والأردن-وفرنسا-عبر-مقال-مشترك-يجب-وقف-إطلاق-النار-في-قطاع-غزة-الآن-1087829804.html
https://sputnikarabic.ae/20240410/فصائل-عراقية-تعلن-ضرب-أهداف-نفطية-إسرائيلية-على-سواحل-البحر-المتوسط--1087862668.html
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روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية

موسكو: واشنطن تعتبر قرار مجلس الأمن الدولي الملزم بشأن غزة باطلا على الرغم أنها صوتت له

11:21 GMT 10.04.2024
© Sputnik . Vitaliy Belousov / الانتقال إلى بنك الصورمبنى وزارة الخارجية الروسية
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2024
© Sputnik . Vitaliy Belousov
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صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن روسيا تواصل الإصرار على التنفيذ العاجل لقرار مجلس الأمن الدولي بشأن وقف إطلاق النار في غزة.
وأشارت زاخاروفا إلى أن التصريحات الأمريكية في مجلس الأمن الدولي بشأن عدم الموافقة على بعض بنود القرار مدمرة.
وقالت زاخاروفا للصحفيين: "تواصل روسيا الإصرار على ضرورة التنفيذ العاجل لقرارات مجلس الأمن، بينما نلاحظ الطبيعة المدمرة لتصريحات الممثلين الأمريكيين في مجلس الأمن، الذين قالوا إنهم لا يوافقون على بعض بنود القرار، الذي يزعمون أنه ليس له قوة قانونية، هذا نوع من الظلامية القانونية".
وأضافت زاخاروفا: "هذا هو النظام العالمي القائم على القواعد، عندما تسمى القرارات الملزمة باطلة و بلا قوة قانونية، على الرغم من حقيقة أن أمريكا نفسها صوتت لصالحها".
مشاهد للدمار الناجم إثر قصف الجيش الإسرائيلي المستمر في خان يونس، قطاع غزة، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2024
زعماء مصر والأردن وفرنسا عبر مقال مشترك: يجب وقف إطلاق النار في قطاع غزة الآن
8 أبريل, 21:01 GMT
وتبنى مجلس الأمن الدولي، في 25 مارس/آذار، قرارا بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان.

وقدم مندوب موزمبيق لدى الأمم المتحدة، مشروع القرار بالنيابة عن جميع الأعضاء المنتخبين في مجلس الأمن، مؤكدًا أن مشروع القرار يهدف إلى إنهاء الأوضاع الكارثية في قطاع غزة.

ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
السفينة الهجومية الأمريكية يو إس إس إيو جيما راسية في ميناء حيفا شمال إسرائيل في 15 مارس 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2024
فصائل عراقية تعلن ضرب أهداف نفطية إسرائيلية على سواحل البحر المتوسط
08:14 GMT
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 33 ألف قتيل ونحو 76 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
وتعاني مناطق قطاع غزة كافة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع، التي يعاني منها سكان غزة، مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.
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