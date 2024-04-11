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https://sputnikarabic.ae/20240411/أمريكا-تعلق-على-مقتل-أبناء-وأحفاد-لإسماعيل-هنية-بقصف-إسرائيلي-1087905140.html
أمريكا تعلق على مقتل أبناء وأحفاد لإسماعيل هنية بقصف إسرائيلي
أمريكا تعلق على مقتل أبناء وأحفاد لإسماعيل هنية بقصف إسرائيلي
سبوتنيك عربي
علقت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، على حادث مقتل 3 من أبناء رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، إسماعيل هنية وعدد من أحفاده، بقصف إسرائيلي... 11.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-11T20:18+0000
2024-04-11T20:18+0000
إسماعيل هنية
حركة حماس
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
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وقال المتحدث باسم الوزارة، ماثيو ميلر، في مؤتمر صحفي بواشنطن: "تأمل أمريكا ألا يؤثر مقتل أبناء إسماعيل هنية وأحفاده في غارات إسرائيلية بغزة على وقف إطلاق النار المستمر، وكذلك على محادثات تبادل المحتجزين.وأمس الأربعاء، ذكرت وسائل الإعلام أن غارة إسرائيلية على قطاع غزة الفلسطيني، أدت إلى مقتل 3 من أبناء هنية وعدد من أحفاده.وقال هنية إن مقتل أبنائه لن يؤثر على مطالب حركة "حماس" بوقف إطلاق النار، بينما أكد الجيش الإسرائيلي في وقت لاحق أن الغارة قتلت أبناءه.وتعقيبا على ذلك، قال المتحدث باسم "الخارجية الأمريكية"، ماثيو ميلر، "فيما يتعلق بتلك الضربات، آمل بالتأكيد ألا (يؤثر الحادث) على المحادثات، لكنني لا أرغب في إجراء أي نوع من التقييمات". وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أفادت صحف أمريكية نقلا عن وسطاء، أن حركة "حماس" الفلسطينية رفضت إلى حد كبير خطة لوقف إطلاق النار المؤقت في قطاع غزة اقترحتها الولايات المتحدة، والتي ستقترحها خلال الأسبوع الحالي لإنهاء الصراع في المنطقة بشكل دائم.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 33 ألف قتيل وأكثر من 76 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.وتعاني مناطق قطاع غزة كافة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع، التي يعاني منها سكان غزة، مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.
https://sputnikarabic.ae/20240410/لحظة-تلقي-إسماعيل-هنية-خبر-مقتل-أبنائه-وأحفاده-فيديو-1087874936.html
https://sputnikarabic.ae/20240401/إعلام-اعتقال-شقيقة-هنية-للاشتباه-بتواصلها-مع-عناصر-حماس-والتحريض-على-ارتكاب-عمل-إرهابي-في-إسرائيل-1087569756.html
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إسماعيل هنية, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
إسماعيل هنية, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي

أمريكا تعلق على مقتل أبناء وأحفاد لإسماعيل هنية بقصف إسرائيلي

20:18 GMT 11.04.2024
© AFP 2023 / -رئيس حركة المقاومة الإسلامية في قطاع غزة اسماعيل هنية أثناء تشييع جثمان قائد فيلق القدس قاسم سليماني في طهران
رئيس حركة المقاومة الإسلامية في قطاع غزة اسماعيل هنية أثناء تشييع جثمان قائد فيلق القدس قاسم سليماني في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2024
رئيس حركة المقاومة الإسلامية في قطاع غزة اسماعيل هنية أثناء تشييع جثمان قائد فيلق القدس قاسم سليماني في طهران
© AFP 2023 / -
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علقت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، على حادث مقتل 3 من أبناء رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، إسماعيل هنية وعدد من أحفاده، بقصف إسرائيلي على غزة.
وقال المتحدث باسم الوزارة، ماثيو ميلر، في مؤتمر صحفي بواشنطن: "تأمل أمريكا ألا يؤثر مقتل أبناء إسماعيل هنية وأحفاده في غارات إسرائيلية بغزة على وقف إطلاق النار المستمر، وكذلك على محادثات تبادل المحتجزين.
وأمس الأربعاء، ذكرت وسائل الإعلام أن غارة إسرائيلية على قطاع غزة الفلسطيني، أدت إلى مقتل 3 من أبناء هنية وعدد من أحفاده.
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2024
مجتمع
لحظة تلقي إسماعيل هنية خبر مقتل أبنائه وأحفاده.... فيديو
أمس, 15:12 GMT
وقال هنية إن مقتل أبنائه لن يؤثر على مطالب حركة "حماس" بوقف إطلاق النار، بينما أكد الجيش الإسرائيلي في وقت لاحق أن الغارة قتلت أبناءه.
وتعقيبا على ذلك، قال المتحدث باسم "الخارجية الأمريكية"، ماثيو ميلر، "فيما يتعلق بتلك الضربات، آمل بالتأكيد ألا (يؤثر الحادث) على المحادثات، لكنني لا أرغب في إجراء أي نوع من التقييمات".
وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أفادت صحف أمريكية نقلا عن وسطاء، أن حركة "حماس" الفلسطينية رفضت إلى حد كبير خطة لوقف إطلاق النار المؤقت في قطاع غزة اقترحتها الولايات المتحدة، والتي ستقترحها خلال الأسبوع الحالي لإنهاء الصراع في المنطقة بشكل دائم.
ضابط أمن إسرائيلي يراقب الفلسطينيين المسلمين أثناء مشاركتهم في صلاة ظهر الجمعة في حي رأس العامود بالقدس الشرقية، في 20 أكتوبر، 2023، في أعقاب تقييد الشرطة الإسرائيلية للعمر فوق 50 عامًا للمصلين الراغبين في الوصول إلى مجمع المسجد الأقصى - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2024
إعلام: اعتقال شقيقة هنية للاشتباه بتواصلها مع عناصر حماس والتحريض على ارتكاب عمل إرهابي في إسرائيل
1 أبريل, 06:52 GMT
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 33 ألف قتيل وأكثر من 76 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
وتعاني مناطق قطاع غزة كافة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع، التي يعاني منها سكان غزة، مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.
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