https://sputnikarabic.ae/20240411/إيران-كان-من-الممكن-التغاضي-عن-انتقامنا-من-إسرائيل-لو-أدان-مجلس-الأمن-هجومها-على-قنصليتنا-في-دمشق-1087901592.html

إيران: كان من الممكن التغاضي عن انتقامنا من إسرائيل لو أدان مجلس الأمن هجومها على قنصليتنا في دمشق

إيران: كان من الممكن التغاضي عن انتقامنا من إسرائيل لو أدان مجلس الأمن هجومها على قنصليتنا في دمشق

سبوتنيك عربي

قالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة، اليوم الخميس، إن "ضرورة قيام إيران" بالانتقام من الهجوم على مجمع سفارتها في دمشق، كان من الممكن تجنبه، لو أدان مجلس الأمن... 11.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-11T16:42+0000

2024-04-11T16:42+0000

2024-04-11T16:42+0000

إيران

إسرائيل

أخبار إيران

منظمة الأمم المتحدة

العالم

أخبار العالم الآن

أخبار سوريا اليوم

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/04/02/1087607973_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_5739538dba6d99a67abefff741874265.jpg

وكتبت البعثة عبر منصة "إكس": "لو أدان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة العمل العدواني المشين الذي قام به النظام الصهيوني على مقرنا الدبلوماسي في دمشق، ثم قدم مرتكبيه إلى العدالة، لكان من الممكن تجنب ضرورة معاقبة إيران لهذا النظام المارق".وأعلن الحرس الثوري الإيراني، يوم الإثنين الماضي، مقتل اثنين من مستشاريه العسكريين و5 ضباط من مرافقيهم في سوريا، إثر غارة إسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق.وأعلنت وزارة الدفاع السورية، أن إسرائيل وجهت ضربة جوية لمبنى القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، ما أدى إلى تدميره بالكامل ومقتل وإصابة جميع من بداخله.من جهته، عقد المجلس الأعلى للأمن الإيراني، يوم الثلاثاء الماضي، اجتماعا بحضور الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بعد القصف الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق.وقالت أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، إن "المجلس اتخد القرارات المناسبة بشأن جريمة الحرب المتعلقة بالقصف الإسرائيلي للقنصلية الإيرانية في دمشق"، مشيرًا إلى أن قرارات المجلس اتخذت في جلسة حضرها رئيسي.وأكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أن بلاده استدعت القائم بأعمال السفارة السويسرية لديها للتأكيد على مسؤولية الولايات المتحدة في الهجوم على مبنى قنصلية طهران في العاصمة السورية دمشق.

https://sputnikarabic.ae/20240407/فيديو-ترويجي-من-داخل-غرفة-العمليات-هكذا-ستنتقم-إيران-من-إسرائيل-1087769302.html

إيران

إسرائيل

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, إسرائيل, أخبار إيران, منظمة الأمم المتحدة, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار سوريا اليوم