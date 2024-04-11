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https://sputnikarabic.ae/20240411/إيران-كان-من-الممكن-التغاضي-عن-انتقامنا-من-إسرائيل-لو-أدان-مجلس-الأمن-هجومها-على-قنصليتنا-في-دمشق-1087901592.html
إيران: كان من الممكن التغاضي عن انتقامنا من إسرائيل لو أدان مجلس الأمن هجومها على قنصليتنا في دمشق
إيران: كان من الممكن التغاضي عن انتقامنا من إسرائيل لو أدان مجلس الأمن هجومها على قنصليتنا في دمشق
سبوتنيك عربي
قالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة، اليوم الخميس، إن "ضرورة قيام إيران" بالانتقام من الهجوم على مجمع سفارتها في دمشق، كان من الممكن تجنبه، لو أدان مجلس الأمن... 11.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-11T16:42+0000
2024-04-11T16:42+0000
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وكتبت البعثة عبر منصة "إكس": "لو أدان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة العمل العدواني المشين الذي قام به النظام الصهيوني على مقرنا الدبلوماسي في دمشق، ثم قدم مرتكبيه إلى العدالة، لكان من الممكن تجنب ضرورة معاقبة إيران لهذا النظام المارق".وأعلن الحرس الثوري الإيراني، يوم الإثنين الماضي، مقتل اثنين من مستشاريه العسكريين و5 ضباط من مرافقيهم في سوريا، إثر غارة إسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق.وأعلنت وزارة الدفاع السورية، أن إسرائيل وجهت ضربة جوية لمبنى القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، ما أدى إلى تدميره بالكامل ومقتل وإصابة جميع من بداخله.من جهته، عقد المجلس الأعلى للأمن الإيراني، يوم الثلاثاء الماضي، اجتماعا بحضور الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بعد القصف الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق.وقالت أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، إن "المجلس اتخد القرارات المناسبة بشأن جريمة الحرب المتعلقة بالقصف الإسرائيلي للقنصلية الإيرانية في دمشق"، مشيرًا إلى أن قرارات المجلس اتخذت في جلسة حضرها رئيسي.وأكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أن بلاده استدعت القائم بأعمال السفارة السويسرية لديها للتأكيد على مسؤولية الولايات المتحدة في الهجوم على مبنى قنصلية طهران في العاصمة السورية دمشق.
https://sputnikarabic.ae/20240407/فيديو-ترويجي-من-داخل-غرفة-العمليات-هكذا-ستنتقم-إيران-من-إسرائيل-1087769302.html
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إيران, إسرائيل, أخبار إيران, منظمة الأمم المتحدة, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار سوريا اليوم

إيران: كان من الممكن التغاضي عن انتقامنا من إسرائيل لو أدان مجلس الأمن هجومها على قنصليتنا في دمشق

16:42 GMT 11.04.2024
© AFP 2023 / Louai Besharaتداعيات قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لمبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، سوريا
تداعيات قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لمبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2024
تداعيات قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لمبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، سوريا
© AFP 2023 / Louai Beshara
تابعنا عبر
قالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة، اليوم الخميس، إن "ضرورة قيام إيران" بالانتقام من الهجوم على مجمع سفارتها في دمشق، كان من الممكن تجنبه، لو أدان مجلس الأمن الدولي الحادث.
وكتبت البعثة عبر منصة "إكس": "لو أدان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة العمل العدواني المشين الذي قام به النظام الصهيوني على مقرنا الدبلوماسي في دمشق، ثم قدم مرتكبيه إلى العدالة، لكان من الممكن تجنب ضرورة معاقبة إيران لهذا النظام المارق".
وأعلن الحرس الثوري الإيراني، يوم الإثنين الماضي، مقتل اثنين من مستشاريه العسكريين و5 ضباط من مرافقيهم في سوريا، إثر غارة إسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق.
وأعلنت وزارة الدفاع السورية، أن إسرائيل وجهت ضربة جوية لمبنى القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، ما أدى إلى تدميره بالكامل ومقتل وإصابة جميع من بداخله.
الصاروخ الباليستي الإيراني (أرشيف) - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2024
فيديو "ترويجي" من داخل غرفة العمليات.. هكذا ستنتقم إيران من إسرائيل
7 أبريل, 09:21 GMT
من جهته، عقد المجلس الأعلى للأمن الإيراني، يوم الثلاثاء الماضي، اجتماعا بحضور الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بعد القصف الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق.وقالت أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، إن "المجلس اتخد القرارات المناسبة بشأن جريمة الحرب المتعلقة بالقصف الإسرائيلي للقنصلية الإيرانية في دمشق"، مشيرًا إلى أن قرارات المجلس اتخذت في جلسة حضرها رئيسي.
وأكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أن بلاده استدعت القائم بأعمال السفارة السويسرية لديها للتأكيد على مسؤولية الولايات المتحدة في الهجوم على مبنى قنصلية طهران في العاصمة السورية دمشق.
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