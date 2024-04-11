https://sputnikarabic.ae/20240411/الجيش-الأمريكي-أسقطنا-11-طائرة-مسيرة-تابعة-لـأنصار-الله-1087885514.html

الجيش الأمريكي: أسقطنا 11 طائرة مسيرة تابعة لـ"أنصار الله"

الجيش الأمريكي: أسقطنا 11 طائرة مسيرة تابعة لـ"أنصار الله"

سبوتنيك عربي

أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية، اليوم الخميس، أن قواتها أسقطت 11 طائرة مسيّرة تابعة لجماعة "أنصار الله" في اليمن، بعدما أعلنت الجماعة استهداف سفن إسرائيلية... 11.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-11T08:23+0000

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وأصدرت القيادة بيانا عبر منصة "إكس"، قالت فيه إن قواتها أسقطت 3 طائرات مسيّرة انطلقت من مناطق يسيطر عليها الحوثيون، أمس الأربعاء، و8 طائرات في وقت لاحق من اليوم نفسه.وأضاف البيان الأمريكي: "تبين أن الطائرات المسيرة تمثل تهديدا وشيكا للسفن الأمريكية والتحالف والسفن التجارية في المنطقة".من جانبها، قالت جماعة "أنصار الله" في بيان إن أحدث هجماتهم استهدفت سفينتين إسرائيليتين بالإضافة إلى سفينتين أمريكيتين إحداهما حربية، وأضاف البيان أن السفن استُهدفت بعدد من الصواريخ البحرية والطائرات المسيرة المناسبة.ويوم الأحد الماضي، أعلنت "أنصار الله"، تنفيذ 5 عمليات عسكرية، تضمنت استهداف سفينة بريطانية اسمها (هوب آيلاند) البريطانية في البحر الأحمر بعددٍ من الصواريخ، ومهاجمة سفينتين إسرائيليتين الأولى (إم إس سي غرايس إف) في المحيط الهندي، والأخرى (إم إس سي غينا) في البحر العربي، بصواريخ بالستية ومجنحة، فيما استهدف سلاح الجو المُسير للجماعة عدداً من الفرقاطات الحربية الأمريكية في البحر الأحمر.وأعلن زعيم جماعة "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، يوم الخميس الماضي، أن قواته استهدفت منذ تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، 90 سفينة مرتبطة بإسرائيل أو أمريكا وبريطانيا، في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن دعماً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.وفي منتصف آذار/ مارس الماضي، قالت "أنصار الله" إنها وسعت نطاق هجماتها في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، ضد السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها والسفن الأمريكية والبريطانية لتشمل المحيط الهندي.

https://sputnikarabic.ae/20240409/مجلس-القيادة-اليمني-يتهم-أنصار-الله-بالتصعيد-في-البحر-الأحمر-للهروب-من-التزاماتهم-بالسلام-1087857892.html

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