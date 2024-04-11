الخارجية الروسية توصي بالامتناع عن السفر إلى إسرائيل ولبنان وفلسطين

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد تحديد نتانياهو موعد عملية رفح ..هل يمضي في اقتحام المدينة؟
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
كيف كسر الاقتصاد الروسي طوق العقوبات الغربية؟
09:03 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما ما بين التاريخ والدين
09:33 GMT
27 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
10:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الدول التي تمول الإرهاب تنتهك ميثاق الأمم المتحدة
14:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
الدراما التليفزيونية العربية ودورها في شهر رمضان المبارك
15:03 GMT
59 د
من الملعب
مبارة فاصلة بين الحكمة والرياضي ضمن منافسات بطولة غرب آسيا لكرة السلة
16:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
بوشكين: شمس لا تغيب عن الثقافة العالمية
16:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
17:00 GMT
46 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
17:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الأهمية الاقتصادية للربط الكهربائي بين الأردن والعراق
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
09:03 GMT
25 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
09:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
10:29 GMT
14 د
On air
10:44 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
صدى الحياة
لماذا عالمنا اليوم بحاجة إلى المدن الذكية … مستقبل واعد لدول أكثر تطورا وحداثة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
الدراما التليفزيونية العربية ودورها في شهر رمضان المبارك
17:00 GMT
59 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sputnikarabic.ae/20240411/الخارجية-الروسية-توصي-بالامتناع-عن-السفر-إلى-إسرائيل-ولبنان-وفلسطين---زاخاروفا-1087882690.html
الخارجية الروسية توصي بالامتناع عن السفر إلى إسرائيل ولبنان وفلسطين
الخارجية الروسية توصي بالامتناع عن السفر إلى إسرائيل ولبنان وفلسطين
سبوتنيك عربي
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الوزارة أوصت بشدة المواطنين الروس بالامتناع عن السفر إلى منطقة الشرق الأوسط، خاصة إسرائيل ولبنان... 11.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-11T04:32+0000
2024-04-11T05:34+0000
الخارجية الروسية
روسيا
سلاح روسيا
أخبار فلسطين اليوم
لبنان
إسرائيل
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/02/1085684046_0:211:2895:1839_1920x0_80_0_0_35722e47a34437f0943de7e2913dc46f.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقالت زاخاروفا، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "لا يزال الوضع متوترًا في منطقة الشرق الأوسط، والوضع في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وكذلك في منطقة الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل، لا يزال غير مستقر".وأضافت زاخاروفا: "نوصي بشدة المواطنين الروس بالامتناع عن السفر إلى المنطقة، وخاصة إلى إسرائيل ولبنان والأراضي الفلسطينية، إلا في حالات الضرورة القصوى"، مشيرةً إلى أن "الوضع في الأردن مستقر".وكان الجناح العسكري في حركة حماس الفلسطينية، قد أعلن عن قيامه، بتاريخ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بعملية " طوفان الأقصى"؛ حيث شن هجومًا صاروخيًا غير مسبوق على إسرائيل، ودخل مقاتلو الحركة إلى المناطق المحيطة بالقطاع جنوبي إسرائيل، وتفيد آخر بيانات السلطات الإسرائيلية، بمقتل نحو 1200 شخص، بينهم مدنيون وجنود ومواطنون أجانب وعمال، وكذلك بإصابة أكثر من 5 آلاف شخص نتيجة العملية.وردًا على ذلك، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية" ضد "حماس" في قطاع غزة، وفي غضون أيام قليلة، سيطر الجيش الإسرائيلي على جميع المناطق المأهولة بالسكان القريبة من الحدود مع غزة، وبدأ بتنفيذ غارات جوية في القطاع.كما أعلنت إسرائيل عن فرض حصار كامل على قطاع غزة، حيث تم إيقاف إمدادات المياه والغذاء والكهرباء والمستلزمات الطبية والوقود، وفي نهاية شهر أكتوبر الماضي، بدأت المرحلة البرية من العملية الإسرائيلية في القطاع، وتمت محاصرة مدينة غزة من قبل القوات البرية الإسرائيلية، وتم تقسيم القطاع فعليًا إلى قسمين جنوبي وشمالي.وأفادت وزارة الصحة في غزة، أن حصيلة القتلى الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة تجاوزت 33 ألفًا، فيما أصيب نحو 76 ألفًا، وتؤكد "حماس" أنه "هناك ما بين 200 إلى 250 رهينة في قطاع غزة"، وبعد انتهاء الهدنة المؤقتة التي تم تنفيذها سابقاً، أعلنت السلطات الإسرائيلية أن "126 إسرائيليًا و11 أجنبيًا ما زالوا رهائن لدى حماس، وأنه تم إطلاق سراح 110 مختطفين".من جانبها دعت وزارة الخارجية الروسية الطرفين إلى وقف الأعمال القتالية، وعبّر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن تسوية أزمة الشرق الأوسط لا يمكن تحقيقها إلا على أساس صيغة الدولتين، التي أقرها مجلس الأمن الدولي، والتي تنص على إنشاء دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي الفلسطينية وبحدودها، التي كانت قبل حرب عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
https://sputnikarabic.ae/20240118/لافروف-والمقداد-يبحثان-التصعيد-والتوترات-في-الشرق-الأوسط-1085155782.html
https://sputnikarabic.ae/20240116/أبرز-نقاط-التوتر-الرئيسية-في-الشرق-الأوسط-1085063177.html
لبنان
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/02/1085684046_83:0:2814:2048_1920x0_80_0_0_63dc91c8dcf6402bfeb0e1cf9a83aa57.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الخارجية الروسية, روسيا, سلاح روسيا, أخبار فلسطين اليوم, لبنان, إسرائيل
الخارجية الروسية, روسيا, سلاح روسيا, أخبار فلسطين اليوم, لبنان, إسرائيل

الخارجية الروسية توصي بالامتناع عن السفر إلى إسرائيل ولبنان وفلسطين

04:32 GMT 11.04.2024 (تم التحديث: 05:34 GMT 11.04.2024)
© ALEXANDER NEMENOVوزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية)
وزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية) - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2024
© ALEXANDER NEMENOV
تابعنا عبر
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الوزارة أوصت بشدة المواطنين الروس بالامتناع عن السفر إلى منطقة الشرق الأوسط، خاصة إسرائيل ولبنان وفلسطين، إلا في حالات الضرورة القصوى.
موسكو - سبوتنيك. وقالت زاخاروفا، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "لا يزال الوضع متوترًا في منطقة الشرق الأوسط، والوضع في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وكذلك في منطقة الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل، لا يزال غير مستقر".
اجتماع رباعي يعقده وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع كل من وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، ووزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في موسكو، لبحث سبل التطبيع بين دمشق وأنقرة. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2024
لافروف والمقداد يبحثان التصعيد والتوترات في الشرق الأوسط
18 يناير, 19:12 GMT
وأضافت زاخاروفا: "نوصي بشدة المواطنين الروس بالامتناع عن السفر إلى المنطقة، وخاصة إلى إسرائيل ولبنان والأراضي الفلسطينية، إلا في حالات الضرورة القصوى"، مشيرةً إلى أن "الوضع في الأردن مستقر".
وكان الجناح العسكري في حركة حماس الفلسطينية، قد أعلن عن قيامه، بتاريخ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بعملية " طوفان الأقصى"؛ حيث شن هجومًا صاروخيًا غير مسبوق على إسرائيل، ودخل مقاتلو الحركة إلى المناطق المحيطة بالقطاع جنوبي إسرائيل، وتفيد آخر بيانات السلطات الإسرائيلية، بمقتل نحو 1200 شخص، بينهم مدنيون وجنود ومواطنون أجانب وعمال، وكذلك بإصابة أكثر من 5 آلاف شخص نتيجة العملية.
وردًا على ذلك، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية" ضد "حماس" في قطاع غزة، وفي غضون أيام قليلة، سيطر الجيش الإسرائيلي على جميع المناطق المأهولة بالسكان القريبة من الحدود مع غزة، وبدأ بتنفيذ غارات جوية في القطاع.
كما أعلنت إسرائيل عن فرض حصار كامل على قطاع غزة، حيث تم إيقاف إمدادات المياه والغذاء والكهرباء والمستلزمات الطبية والوقود، وفي نهاية شهر أكتوبر الماضي، بدأت المرحلة البرية من العملية الإسرائيلية في القطاع، وتمت محاصرة مدينة غزة من قبل القوات البرية الإسرائيلية، وتم تقسيم القطاع فعليًا إلى قسمين جنوبي وشمالي.
وأفادت وزارة الصحة في غزة، أن حصيلة القتلى الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة تجاوزت 33 ألفًا، فيما أصيب نحو 76 ألفًا، وتؤكد "حماس" أنه "هناك ما بين 200 إلى 250 رهينة في قطاع غزة"، وبعد انتهاء الهدنة المؤقتة التي تم تنفيذها سابقاً، أعلنت السلطات الإسرائيلية أن "126 إسرائيليًا و11 أجنبيًا ما زالوا رهائن لدى حماس، وأنه تم إطلاق سراح 110 مختطفين".
أبرز نقاط التوتر الرئيسية في الشرق الأوسط - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2024
وسائط متعددة
أبرز نقاط التوتر الرئيسية في الشرق الأوسط
16 يناير, 14:53 GMT
من جانبها دعت وزارة الخارجية الروسية الطرفين إلى وقف الأعمال القتالية، وعبّر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن تسوية أزمة الشرق الأوسط لا يمكن تحقيقها إلا على أساس صيغة الدولتين، التي أقرها مجلس الأمن الدولي، والتي تنص على إنشاء دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي الفلسطينية وبحدودها، التي كانت قبل حرب عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая работа РСЗО Ураган на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:06 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... ضغوط أمريكية على إسرائيل لإبرام اتفاق تبادل أسرىأمس, 22:11 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... ضغوط أمريكية على إسرائيل لإبرام اتفاق تبادل أسرىأمس, 17:42 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала