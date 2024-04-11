https://sputnikarabic.ae/20240411/الخوف-على-وجه-زيلينسكي-حديث-الإعلام-الألماني-بسبب-مشكلة-عميقة-1087885817.html
الخوف على وجه زيلينسكي حديث الإعلام الألماني بسبب "مشكلة عميقة"
الخوف على وجه زيلينسكي حديث الإعلام الألماني بسبب "مشكلة عميقة"
سبوتنيك عربي
صرح رئيس التحرير السابق لصحيفة "فيلت"، ولفرام فايمر، أن ظهور الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي حاليا يتحدث عن يأسه بسبب إخفاقات القوات المسلحة الأوكرانية في... 11.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-11T08:38+0000
2024-04-11T08:38+0000
2024-04-11T08:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال فايمر في برنامج "مايشبرجر" على قناة "داس إرست": "هناك خوف واضح في عيني زيلينسكي، لأنه يرى أن البلاد في موقف دفاعي بالكامل من الناحية العسكرية".وفي وقت سابق، أعلن فلاديمير زيلينسكي عن وجود خطة لدى أوكرانيا لشن هجوم مضاد جديد، مشيرًا في السياق إلى أن هذا يحتاج إلى المزيد من الأسلحة الغربية، في الوقت الذي يعاني جيشه من خسائر كبيرة على جميع الجبهات ونقص كبير في عدد المقاتلين على خلفية الخسائر الكبيرة التي تلقها في هجومه السابق.زيلينسكي يعلن عن تخطيطه لتدمير جسر القرم من خلال هجوم إرهابي جديدوذكر أنه بعد فشل الهجوم المضاد الصيفي، كان العدو يحاول دون جدوى الحصول على موطئ قدم على خطوط معينة.يواصل الجيش الروسي دفع الأوكرانيين غربًا. في شهر مارس/آذار وحده، حررت نيفيلسكوي وأورلوفكا وتونينكو وكراسنوي في جمهوية دونيتسك الشعبية وكذلك قرية ميرنوي في مقاطعة زابوروجيه.القوات الروسية تستهدف ميناء "أوتشاكوف" الأوكراني العسكريوأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240410/مسؤول-سابق-في-البنتاغون-أوكرانيا-لم-تعد-قادرة-على-حماية-بنيتها-التحتية-1087879746.html
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الخوف على وجه زيلينسكي حديث الإعلام الألماني بسبب "مشكلة عميقة"
08:38 GMT 11.04.2024 (تم التحديث: 08:39 GMT 11.04.2024)
صرح رئيس التحرير السابق لصحيفة "فيلت"، ولفرام فايمر، أن ظهور الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي حاليا يتحدث عن يأسه بسبب إخفاقات القوات المسلحة الأوكرانية في الجبهة.
وقال فايمر في برنامج "مايشبرجر" على قناة "داس إرست": "هناك خوف واضح في عيني زيلينسكي، لأنه يرى أن البلاد في موقف دفاعي بالكامل من الناحية العسكرية".
وأكد فايمر أن أوكرانيا تشهد تراجعًا في دعم الحلفاء الغربيين. وأضاف أن الانتخابات الأمريكية المقبلة تسبب أيضًا حالة من الذعر في كييف، حيث صرح المرشح الرئاسي دونالد ترامب مرارًا وتكرارًا برغبته في إنهاء الصراع في يوم واحد.
وفي وقت سابق، أعلن فلاديمير زيلينسكي عن وجود خطة لدى أوكرانيا لشن هجوم مضاد جديد، مشيرًا في السياق إلى أن هذا يحتاج إلى المزيد من الأسلحة الغربية، في الوقت الذي يعاني جيشه من خسائر كبيرة على جميع الجبهات ونقص كبير في عدد المقاتلين على خلفية الخسائر الكبيرة التي تلقها في هجومه السابق.
قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، في اجتماع مع قيادة القوات المسلحة في 2 أبريل/نيسان، إن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية منذ بداية العام تجاوزت 80 ألف شخص.
وذكر أنه بعد فشل الهجوم المضاد الصيفي، كان العدو يحاول دون جدوى الحصول على موطئ قدم على خطوط معينة.
يواصل الجيش الروسي دفع الأوكرانيين غربًا. في شهر مارس/آذار وحده، حررت نيفيلسكوي وأورلوفكا وتونينكو وكراسنوي في جمهوية دونيتسك الشعبية وكذلك قرية ميرنوي في مقاطعة زابوروجيه.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو
وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية
، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.