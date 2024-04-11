https://sputnikarabic.ae/20240411/المبعوث-الأمريكي-إلى-السودان-يستبعد-استئناف-مفاوضات-جدة-في-الموعد-المحدد-1087883763.html

المبعوث الأمريكي إلى السودان يستبعد استئناف مفاوضات جدة في الموعد المحدد

المبعوث الأمريكي إلى السودان يستبعد استئناف مفاوضات جدة في الموعد المحدد

سبوتنيك عربي

استبعد المبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان، توم بيريللو، استئناف مفاوضات جدة بشأن السودان، الخميس المقبل 18 أبريل/ الجاري؛ التي حددها في وقت سابق. 11.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-11T07:08+0000

2024-04-11T07:08+0000

2024-04-11T07:08+0000

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ونقل موقع "أخبار السودان"، عن بيريللو، تأكيده على رغبة البعثة الأمريكية في السودان، بدء المحادثات بأسرع ما يمكن.وفي وقت سابق، عقد وفد أممي يوم الأحد الماضي، بمدينة مليط السودانية، اجتماعا لبحث كيفية إيصال المساعدات الإنسانية وتنسيق الجهود لإيصالها إلى ولايات شمال وشرق وجنوب دارفور.وقال موقع "أخبار السودان" إن "الاجتماع عقد بحضور نائب المنسق للشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة بالسودان، طوبى هاورد، ومنسق الشؤون الإنسانية مكتب شمال دارفور ناديم، ومسؤول الأمن والسلام بالأمم المتحدة".من جانبه، قال مفوض العون الإنساني بمحلية مليط، محمد أحمد إبراهيم، إن "الاجتماع ناقش عددا من الملفات بينها كيفية إيصال المساعدات والأوضاع الإنسانية بالمحلية وأعداد النازحين".ويأمل الوفد الأممي أن تسهم المسارات المقترحة في تحسين توزيع المساعدات الإنسانية وتلبية الاحتياجات الملحة للنازحين واللاجئين، كما قرر اتخاذ مدينة الفاشر مركزاً لتنسيق المساعدات إلى ولايات جنوب وشرق وشمال دارفور.وتتواصل منذ 15 أبريل/ نيسان 2023، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة في السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.ومنذ ذلك الحين، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حربا خلّفت نحو 13 ألفا و900 قتيل وأكثر من 8 ملايين نازح ولاجئ، وفقا للأمم المتحدة.

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العالم العربي, اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, الأخبار, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية