https://sputnikarabic.ae/20240411/روسيا-سنقوم-بـرد-مزدوج-على-نشر-أمريكا-لصورايخ-في-منطقة-آسيا-والمحيط-الهادئ-1087893358.html

روسيا: سنقوم بـ"رد مزدوج" على نشر أمريكا لصورايخ في منطقة آسيا والمحيط الهادئ

روسيا: سنقوم بـ"رد مزدوج" على نشر أمريكا لصورايخ في منطقة آسيا والمحيط الهادئ

سبوتنيك عربي

صرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الخميس، بأن روسيا سترد بـ"رد مزدوج" على خطط أمريكا لنشر صواريخ متوسطة المدى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. 11.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-11T12:46+0000

2024-04-11T12:46+0000

2024-04-11T12:46+0000

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وقال ريابكوف، للصحفيين تعليقا على خطط أمريكا لنشر صواريخ متوسطة المدى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ: "تمت مناقشة الموضوع خلال زيارة وزير الخارجية الروسي (سيرغي لافروف) إلى بكين، يمكننا بل ويجب علينا أن نرد على الردع المزدوج بإجراء مضاد مزدوج".وأشار ريابكوف إلى أنه مع اتخاذ الخطط الأمريكية المقابلة المزيد والمزيد من الخطوط العريضة الملموسة، فإن روسيا تنتقل إلى خطوات انتقامية عملية، مضيفا أن هذا ينطبق تماما على الاتجاه الأوروبي.وصرح متحدث باسم قيادة الجيش الأمريكي في المحيط الهادئ، يوم أمس الأربعاء، بأن أمريكا تهدف إلى نشر أنظمة صواريخ متوسطة المدى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، نهاية العام الحالي 2024.وزير الخارجية الصيني: عواقب صدامنا مع أمريكا لا يمكن تصورهاولم يُعرف بعد أي من حلفاء واشنطن سيستضيف أنظمة الصواريخ المتوسطة المدى على أراضيه، لكن من المتوقع أن تهدف هذه الخطوة إلى احتواء الصين.وتؤكد موسكو أن إجراء حوار حقيقي حول الاستقرار الاستراتيجي مع واشنطن، ممكن إذا كان هناك شريك مناسب واستعداد لعدم تجاوز الخطوط الحمراء لروسيا في مجال الأمن.وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في شباط/ فبراير الماضي، تعليق مشاركة روسيا في المعاهدة الروسية الأمريكية بشأن خفض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "نيو ستارت".وتم التوقيع على معاهدة "نيو ستارت" بشأن التدابير اللازمة لخفض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها، بين موسكو وواشنطن، في 8 نيسان/أبريل 2010، في العاصمة التشيكية براغ.وتبادلت موسكو وواشنطن، في 3 فبراير 2021، مذكرات بشأن استكمال الإجراءات الداخلية اللازمة لدخول اتفاقية تمديد المعاهدة حيز التنفيذ، مدة خمس سنوات.

https://sputnikarabic.ae/20240411/الجيش-الأمريكي-الولايات-المتحدة-ستنشر-صواريخ-متوسطة-المدى-في-آسيا-نهاية-العام-الحالي-1087881163.html

https://sputnikarabic.ae/20240404/الولايات-المتحدة-تخطط-لنشر-صواريخ-متوسطة-المدى-في-منطقة-المحيطين-الهندي-والهادئ-1087674519.html

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