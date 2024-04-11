غالانت: أي ضربة إيرانية مباشرة على إسرائيل سيتطلب "ردا مناسبا" منها

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد تحديد نتانياهو موعد عملية رفح ..هل يمضي في اقتحام المدينة؟
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
كيف كسر الاقتصاد الروسي طوق العقوبات الغربية؟
09:03 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما ما بين التاريخ والدين
09:33 GMT
27 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
10:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الدول التي تمول الإرهاب تنتهك ميثاق الأمم المتحدة
14:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
الدراما التليفزيونية العربية ودورها في شهر رمضان المبارك
15:03 GMT
59 د
من الملعب
مبارة فاصلة بين الحكمة والرياضي ضمن منافسات بطولة غرب آسيا لكرة السلة
16:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
بوشكين: شمس لا تغيب عن الثقافة العالمية
16:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
17:00 GMT
46 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
17:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الأهمية الاقتصادية للربط الكهربائي بين الأردن والعراق
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
09:03 GMT
25 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
09:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
10:29 GMT
14 د
حصاد الأسبوع
خبير: إسرائيل تغتال أبناء إسماعيل هنية للهروب من استحقاقات الهدنة
14:03 GMT
60 د
مساحة حرة
مؤتمر السلام حول أوكرانيا.. هل أيقن الغرب بضرورة الحل
15:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: هناك دعم واحتضان للنازحين الجنوبيين في كل المناطق اللبنانية
15:33 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
موجة الدماغ العابرة للرئيسيات والجزيء الغريب
16:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
الدراما التليفزيونية العربية ودورها في شهر رمضان المبارك
17:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sputnikarabic.ae/20240411/غالانت-أي-ضربة-إيرانية-مباشرة-على-إسرائيل-سيتطلب-ردا-مناسبا-منها-1087906703.html
غالانت: أي ضربة إيرانية مباشرة على إسرائيل سيتطلب "ردا مناسبا" منها
غالانت: أي ضربة إيرانية مباشرة على إسرائيل سيتطلب "ردا مناسبا" منها
سبوتنيك عربي
أبلغ وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، نظيره الأمريكي، لويد أوستن، اليوم الخميس، أن أي ضربة إيرانية مباشرة على إسرائيل ستؤدي إلى رد فعل إسرائيلي مناسب. 11.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-11T21:05+0000
2024-04-11T21:05+0000
إيران
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/18/1087324585_0:191:1840:1226_1920x0_80_0_0_68bb943735111a59384961cb756f53cc.jpg
ووفقا لمكتب غالانت، فقد تحدث مساء اليوم مع أوستن، في الوقت الذي لا تزال فيه إسرائيل بحالة تأهب قصوى تحسبا لهجوم إيراني، بعد أن هددت طهران بانتقام ردا على هجوم إسرائيلي على قنصليتها في دمشق يوم الاثنين الماضي، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وأكد غالانت لأوستن أن "إسرائيل لن تقبل بهجوم إيراني على الأراضي الإسرائيلية”، بحسب مكتبه.وجاء في بيان صادر عن مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي: "أبلغ غالانت وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أنه ملتزم بأمن مواطني إسرائيل، وبالتالي فإن أي هجوم إيراني مباشر على الأراضي الإسرائيلية سيتطلب ردا إسرائيليا مناسبا ضد إيران".وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، صرح اليوم الأربعاء، بأن إسرائيل تتعرض لهجوم من جبهات مختلفة، وأنها سترد بقوة على كل من يحاول شن هجوم ضدها.وقال غالانت خلال زيارته إلى أحد أماكن نصب بطاريات منظومة "القبة الحديدية" شمالي إسرائيل: "في هذه الحرب الجارية نتعرض لهجوم من أكثر من جبهة واحدة وأنتم ترون هذا الأمر، من مناطق مختلفة، كل عدو يحاول مهاجمتنا في البداية سوف يجري الرد عليه بدفاع قوي".وأضاف غالانت: "نعرف كيف نرد بسرعة بعملية هجومية وبعزم على أرض من يهاجم أرضنا ولا يهم أين يقع في أي مكان في الشرق الأوسط، لدينا هذه القدرات والرد الإسرائيلي فعّال وقوي، وأحد الأمور الذي نؤكده من هنا منذ سنوات هو أن العدو لا يدرك ولا في أي وقت ما هي المفاجآت التي نُعدها له".يأتي ذلك في وقت أكد فيه المرشد الإيراني علي خامنئي، أن إسرائيل "لا بد أن تنال عقابها" على مهاجمتها القنصلية الإيرانية في دمشق.وقال خامنئي في خطبة صلاة العيد، اليوم، إن "الكيان الصهيوني الشرير أضاف خطأً آخر إلى أخطائه بالهجوم على القنصلية الإيرانية في سوريا وعليه أن يعاقب وسينال العقاب على ذلك"، مؤكدا أن "القنصليات والسفارات تعد جزءا من أراضي الدول التابعة لها وحين هاجموا القنصلية فكأنهم هاجموا أراضينا".وأعلن الحرس الثوري الإيراني، يوم الاثنين الماضي، مقتل اثنين من مستشاريه العسكريين و5 ضباط من مرافقيهم في سوريا، إثر غارة إسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق.وأعلنت وزارة الدفاع السورية، أن إسرائيل وجهت ضربة جوية لمبنى القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، ما أدى إلى تدميره بالكامل ومقتل وإصابة جميع من بداخله.من جهته، عقد المجلس الأعلى للأمن الإيراني، يوم الثلاثاء الماضي، اجتماعا بحضور الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بعد القصف الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق.وقالت أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، إن "المجلس اتخد القرارات المناسبة بشأن جريمة الحرب المتعلقة بالقصف الإسرائيلي للقنصلية الإيرانية في دمشق"، مشيرًا إلى أن قرارات المجلس اتخذت في جلسة حضرها رئيسي.وأكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أن بلاده استدعت القائم بأعمال السفارة السويسرية لديها للتأكيد على مسؤولية الولايات المتحدة في الهجوم على مبنى قنصلية طهران في العاصمة السورية دمشق.
https://sputnikarabic.ae/20240410/غالانت-من-يحاول-الاعتداء-على-إسرائيل-سيلقى-ردا-على-أراضيه-1087870676.html
https://sputnikarabic.ae/20240411/نتنياهو-نواصل-حرب-غزة-ومستعدون-لسيناريوهات-في-مناطق-أخرى-1087892668.html
إيران
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/18/1087324585_205:0:1840:1226_1920x0_80_0_0_4557678db518075362ab447f1a1ec923.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية

غالانت: أي ضربة إيرانية مباشرة على إسرائيل سيتطلب "ردا مناسبا" منها

21:05 GMT 11.04.2024
© AFP 2023 / ALBERTO PIZZOLIوزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، مع نظيره الأمريكي، لويد أوستن في تل أبيب، 18 ديسمبر/ كانون الأول 2023
وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، مع نظيره الأمريكي، لويد أوستن في تل أبيب، 18 ديسمبر/ كانون الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2024
وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، مع نظيره الأمريكي، لويد أوستن في تل أبيب، 18 ديسمبر/ كانون الأول 2023
© AFP 2023 / ALBERTO PIZZOLI
تابعنا عبر
أبلغ وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، نظيره الأمريكي، لويد أوستن، اليوم الخميس، أن أي ضربة إيرانية مباشرة على إسرائيل ستؤدي إلى رد فعل إسرائيلي مناسب.
ووفقا لمكتب غالانت، فقد تحدث مساء اليوم مع أوستن، في الوقت الذي لا تزال فيه إسرائيل بحالة تأهب قصوى تحسبا لهجوم إيراني، بعد أن هددت طهران بانتقام ردا على هجوم إسرائيلي على قنصليتها في دمشق يوم الاثنين الماضي، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وأكد غالانت لأوستن أن "إسرائيل لن تقبل بهجوم إيراني على الأراضي الإسرائيلية”، بحسب مكتبه.
وجاء في بيان صادر عن مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي: "أبلغ غالانت وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أنه ملتزم بأمن مواطني إسرائيل، وبالتالي فإن أي هجوم إيراني مباشر على الأراضي الإسرائيلية سيتطلب ردا إسرائيليا مناسبا ضد إيران".
وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2024
غالانت: من يحاول الاعتداء على إسرائيل سيلقى ردا على أراضيه
أمس, 13:34 GMT
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، صرح اليوم الأربعاء، بأن إسرائيل تتعرض لهجوم من جبهات مختلفة، وأنها سترد بقوة على كل من يحاول شن هجوم ضدها.
وقال غالانت خلال زيارته إلى أحد أماكن نصب بطاريات منظومة "القبة الحديدية" شمالي إسرائيل: "في هذه الحرب الجارية نتعرض لهجوم من أكثر من جبهة واحدة وأنتم ترون هذا الأمر، من مناطق مختلفة، كل عدو يحاول مهاجمتنا في البداية سوف يجري الرد عليه بدفاع قوي".
وأضاف غالانت: "نعرف كيف نرد بسرعة بعملية هجومية وبعزم على أرض من يهاجم أرضنا ولا يهم أين يقع في أي مكان في الشرق الأوسط، لدينا هذه القدرات والرد الإسرائيلي فعّال وقوي، وأحد الأمور الذي نؤكده من هنا منذ سنوات هو أن العدو لا يدرك ولا في أي وقت ما هي المفاجآت التي نُعدها له".
يأتي ذلك في وقت أكد فيه المرشد الإيراني علي خامنئي، أن إسرائيل "لا بد أن تنال عقابها" على مهاجمتها القنصلية الإيرانية في دمشق.
وقال خامنئي في خطبة صلاة العيد، اليوم، إن "الكيان الصهيوني الشرير أضاف خطأً آخر إلى أخطائه بالهجوم على القنصلية الإيرانية في سوريا وعليه أن يعاقب وسينال العقاب على ذلك"، مؤكدا أن "القنصليات والسفارات تعد جزءا من أراضي الدول التابعة لها وحين هاجموا القنصلية فكأنهم هاجموا أراضينا".
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2024
نتنياهو: نواصل حرب غزة ومستعدون لسيناريوهات في مناطق أخرى
12:25 GMT
وأعلن الحرس الثوري الإيراني، يوم الاثنين الماضي، مقتل اثنين من مستشاريه العسكريين و5 ضباط من مرافقيهم في سوريا، إثر غارة إسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق.
وأعلنت وزارة الدفاع السورية، أن إسرائيل وجهت ضربة جوية لمبنى القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، ما أدى إلى تدميره بالكامل ومقتل وإصابة جميع من بداخله.
من جهته، عقد المجلس الأعلى للأمن الإيراني، يوم الثلاثاء الماضي، اجتماعا بحضور الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بعد القصف الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق.
وقالت أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، إن "المجلس اتخد القرارات المناسبة بشأن جريمة الحرب المتعلقة بالقصف الإسرائيلي للقنصلية الإيرانية في دمشق"، مشيرًا إلى أن قرارات المجلس اتخذت في جلسة حضرها رئيسي.
وأكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أن بلاده استدعت القائم بأعمال السفارة السويسرية لديها للتأكيد على مسؤولية الولايات المتحدة في الهجوم على مبنى قنصلية طهران في العاصمة السورية دمشق.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... قائد القيادة المركزية الأمريكية يعقد سلسلة اجتماعات في تل أبيب21:51 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... ضغوط أمريكية على إسرائيل لإبرام اتفاق تبادل أسرىأمس, 17:42 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала