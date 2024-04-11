https://sputnikarabic.ae/20240411/لوفتهانزا-تعلق-رحلاتها-إلى-إيران-بسبب-توترات-الشرق-الأوسط-1087886959.html

"لوفتهانزا" تعلق رحلاتها إلى إيران بسبب توترات الشرق الأوسط

"لوفتهانزا" تعلق رحلاتها إلى إيران بسبب توترات الشرق الأوسط

سبوتنيك عربي

أعلن متحدث باسم شركة الطيران الألمانية "لوفتهانزا"، اليوم الخميس، أن الشركة قررت تعليق رحلاتها اليومية من وإلى إيران، لدواعٍ أمنية، حتى 13 أبريل/ نيسان الجاري. 11.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-11T09:17+0000

2024-04-11T09:17+0000

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وقالت قناة "القاهرة الإخبارية"، إن "القرار جاء تمديدا لقرار كانت الشركة قد اتخذته، مطلع الأسبوع الجاري، بوقف رحلات الطيران اليومية من فرانكفورت إلى العاصمة الإيرانية طهران".وأضاف المتحدث باسم الشركة أن "القرار جاء لتجنب وضع تضطر فيه أطقم الشركة للبقاء ليلا في طهران، في ظل التوترات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط".يأتي ذلك بعدما ذكرت وسيلة إعلامية أمريكية، اليوم الخميس، أن "هجوما صاروخيا كبيرا على إسرائيل من قبل إيران أو حلفائها، ربما باستخدام صواريخ عالية الدقة، أمر لا مفر منه، ويمكن أن يحدث في الأيام المقبلة".وقالت الوسيلة، نقلا عن مصادر مطلعة على المخابرات الأمريكية والإسرائيلية: "تعتقد الولايات المتحدة وحلفاؤها أن الهجمات الصاروخية أو عبر الطائرات المسيرة الكبرى، التي تشنها إيران أو وكلاؤها ضد أهداف عسكرية وحكومية في إسرائيل، أصبحت وشيكة".وأشارت المصادر إلى أنه "من الممكن أن يقع هجوم محتمل باستخدام صواريخ دقيقة، في الأيام المقبلة"، ونقلت عن مصدر لم يذكر اسمه، استنادا إلى تقييمات المخابرات الأمريكية والإسرائيلية، قوله: "إنها مسألة التوقيت، وليس ما إذا كان سيتم ذلك".ووفقا لمصادر وكالة "بلومبرغ"، فإنه تم إبلاغ حلفاء إسرائيل الغربيين أن المنشآت الحكومية والعسكرية الإسرائيلية قد تتعرض للهجوم، لكن الأهداف المدنية لن تستهدف، وأبلغت إسرائيل بدورها، الحلفاء أنها تنتظر الهجوم قبل شن هجوم بري جديد ضد حركة حماس الفلسطينية في رفح جنوب قطاع غزة.وتشير المعلومات الاستخبارية الغربية إلى أن الهجوم من قبل إيران وحلفائها قد لا يأتي بالضرورة من شمال إسرائيل، حيث يتمركز "حزب الله" اللبناني، بحسب الوكالة.وأعلن الحرس الثوري الإيراني، يوم الاثنين الماضي، مقتل اثنين من مستشاريه العسكريين و5 ضباط من مرافقيهم في سوريا، إثر غارة إسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق.

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