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https://sputnikarabic.ae/20240412/إعلام-البنتاغون-مستاء-من-عدم-إبلاغ-إسرائيل-مسبقا-بالهجوم-على-القنصلية-الإيرانية-1087914348.html
إعلام: البنتاغون مستاء من عدم إبلاغ إسرائيل مسبقا بالهجوم على القنصلية الإيرانية
إعلام: البنتاغون مستاء من عدم إبلاغ إسرائيل مسبقا بالهجوم على القنصلية الإيرانية
سبوتنيك عربي
نقلت صحيفة أمريكية عن مسؤولين أمريكيين، قولهم إن قيادة البنتاغون لم تكن سعيدة لأن إسرائيل لم تخطر الولايات المتحدة مسبقا بالهجوم المخطط له على أهداف إيرانية في... 12.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-12T09:36+0000
2024-04-12T09:36+0000
إيران
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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وقالت الصحيفة: "كبار مسؤولي البنتاغون شعروا بخيبة أمل لأن إسرائيل لم تبلغ الولايات المتحدة بالهجوم على أهداف إيرانية في سوريا".وأشارت إلى أن المعلومات التي يتم تلقيها مسبقًا ستسمح للبنتاغون بتعزيز حماية الأفراد الأمريكيين والقوات المتمركزة، بما في ذلك السفن التي تحمل أنظمة دفاع صاروخية، بطريقة تساعد في حماية كل من إسرائيل والقوات الأمريكية من هجوم إيراني محتمل.غالانت: أي ضربة إيرانية مباشرة على إسرائيل سيتطلب "ردا مناسبا" منهاوفي وقت سابق من يوم أمس الخميس، نقلت وسائل إعلام بريطانية عن مصدر مطلع، قوله إن "دولاً غربية وعربية تسارع لإقناع إيران بضبط النفس، في حين حذرت الولايات المتحدة حلفاءها من أن طهران تقترب من الانتقام العسكري من إسرائيل، ردًا على الهجوم على قنصليتها في العاصمة السورية دمشق".وأشار دبلوماسي مطلع على التحذير الأمريكي، إلى "احتمالية أن توجه إيران ضربة مباشرة إلى إسرائيل"، مشيرًا إلى أن "هذا الإجراء من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد كبير للأعمال العدائية المستمرة، منذ 6 أشهر في المنطقة" بسبب الحرب في قطاع غزة.إيران: كان من الممكن التغاضي عن انتقامنا من إسرائيل لو أدان مجلس الأمن هجومها على قنصليتنا في دمشقمن جانبها، أكدت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة، أمس الخميس، ضرورة الرد الإيراني على مهاجمة إسرائيل قنصلية الجمهورية الإسلامية في دمشق، قائلة عبر منصة "إكس": "نؤكد ضرورة ردنا على مهاجمة إسرائيل لقنصليتنا في العاصمة السورية دمشق".نتنياهو: نواصل حرب غزة ومستعدون لسيناريوهات في مناطق أخرىوأعلنت وزارة الدفاع السورية أن إسرائيل وجهت ضربة جوية إلى القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، ما أدى إلى تدميرها بالكامل، ومقتل وإصابة جميع من بداخلها.ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في السابع من تشرين الأول/أكتوبر العام الماضي، نفذ الجيش الإسرائيلي ضربات عدة في سوريا ولبنان، استهدفت قيادات في حركة حماس و"حزب الله" اللبناني والحرس الثوري الإيراني.قائد القيادة المركزية الأمريكية يصل إلى تل أبيب استعدادا لمواجهة تهديدات إيرانية
https://sputnikarabic.ae/20240411/إعلام-هجوم-صاروخي-إيراني-كبير-على-إسرائيل-أمر-لا-مفر-منه-1087882473.html
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إيران, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
إيران, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

إعلام: البنتاغون مستاء من عدم إبلاغ إسرائيل مسبقا بالهجوم على القنصلية الإيرانية

09:36 GMT 12.04.2024
© Sputnik . David B. Gleasonالبنتاغون
البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2024
© Sputnik . David B. Gleason
تابعنا عبر
نقلت صحيفة أمريكية عن مسؤولين أمريكيين، قولهم إن قيادة البنتاغون لم تكن سعيدة لأن إسرائيل لم تخطر الولايات المتحدة مسبقا بالهجوم المخطط له على أهداف إيرانية في سوريا، لأن التصعيد الذي أعقب ذلك يزيد من المخاطر على الجيش الأمريكي في الشرق الأوسط.
وقالت الصحيفة: "كبار مسؤولي البنتاغون شعروا بخيبة أمل لأن إسرائيل لم تبلغ الولايات المتحدة بالهجوم على أهداف إيرانية في سوريا".

ووفقا لمسؤولين لم يذكر أسماءهم، يعتقد رئيس البنتاغون لويد أوستن والعديد من كبار مسؤولي الوزارة الآخرين أنه كان ينبغي على إسرائيل إبلاغهم مسبقا "بسبب عواقب الضربة على القوات والمصالح الأمريكية في المنطقة".

وأشارت إلى أن المعلومات التي يتم تلقيها مسبقًا ستسمح للبنتاغون بتعزيز حماية الأفراد الأمريكيين والقوات المتمركزة، بما في ذلك السفن التي تحمل أنظمة دفاع صاروخية، بطريقة تساعد في حماية كل من إسرائيل والقوات الأمريكية من هجوم إيراني محتمل.

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن أحد المصادر، قوله إن أوستن عبّر عن شكواه مباشرة إلى نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت في مكالمة هاتفية في الثالث.

غالانت: أي ضربة إيرانية مباشرة على إسرائيل سيتطلب "ردا مناسبا" منها
وفي وقت سابق من يوم أمس الخميس، نقلت وسائل إعلام بريطانية عن مصدر مطلع، قوله إن "دولاً غربية وعربية تسارع لإقناع إيران بضبط النفس، في حين حذرت الولايات المتحدة حلفاءها من أن طهران تقترب من الانتقام العسكري من إسرائيل، ردًا على الهجوم على قنصليتها في العاصمة السورية دمشق".
إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2024
إعلام أمريكي: هجوم صاروخي إيراني كبير على إسرائيل أمر لا مفر منه
أمس, 04:41 GMT
وأشار دبلوماسي مطلع على التحذير الأمريكي، إلى "احتمالية أن توجه إيران ضربة مباشرة إلى إسرائيل"، مشيرًا إلى أن "هذا الإجراء من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد كبير للأعمال العدائية المستمرة، منذ 6 أشهر في المنطقة" بسبب الحرب في قطاع غزة.
إيران: كان من الممكن التغاضي عن انتقامنا من إسرائيل لو أدان مجلس الأمن هجومها على قنصليتنا في دمشق
من جانبها، أكدت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة، أمس الخميس، ضرورة الرد الإيراني على مهاجمة إسرائيل قنصلية الجمهورية الإسلامية في دمشق، قائلة عبر منصة "إكس": "نؤكد ضرورة ردنا على مهاجمة إسرائيل لقنصليتنا في العاصمة السورية دمشق".

ويوم الاثنين الماضي، أصدر الحرس الثوري الإيراني بيانًا، قال فيه: "ارتكبت مقاتلة للكيان الصهيوني جريمة جديدة بقصفها مبنى قنصلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، بعدة صواريخ؛ وعلى أثرها، استشهد المستشار والضابط واللواء في الحرس الثوري محمد رضا زاهدي، ومحمد هادي حاجي رحيمي، وهما من القادة القدامى وكبار المستشارين العسكريين الإيرانيين في سوريا، و5 من المستشارين العسكريين الإيرانيين، الذين كانوا يرافقونهما في سوريا".

نتنياهو: نواصل حرب غزة ومستعدون لسيناريوهات في مناطق أخرى
وأعلنت وزارة الدفاع السورية أن إسرائيل وجهت ضربة جوية إلى القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، ما أدى إلى تدميرها بالكامل، ومقتل وإصابة جميع من بداخلها.
ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في السابع من تشرين الأول/أكتوبر العام الماضي، نفذ الجيش الإسرائيلي ضربات عدة في سوريا ولبنان، استهدفت قيادات في حركة حماس و"حزب الله" اللبناني والحرس الثوري الإيراني.
قائد القيادة المركزية الأمريكية يصل إلى تل أبيب استعدادا لمواجهة تهديدات إيرانية
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