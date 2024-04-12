https://sputnikarabic.ae/20240412/إعلام-البنتاغون-مستاء-من-عدم-إبلاغ-إسرائيل-مسبقا-بالهجوم-على-القنصلية-الإيرانية-1087914348.html

إعلام: البنتاغون مستاء من عدم إبلاغ إسرائيل مسبقا بالهجوم على القنصلية الإيرانية

إعلام: البنتاغون مستاء من عدم إبلاغ إسرائيل مسبقا بالهجوم على القنصلية الإيرانية

سبوتنيك عربي

نقلت صحيفة أمريكية عن مسؤولين أمريكيين، قولهم إن قيادة البنتاغون لم تكن سعيدة لأن إسرائيل لم تخطر الولايات المتحدة مسبقا بالهجوم المخطط له على أهداف إيرانية في... 12.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-12T09:36+0000

2024-04-12T09:36+0000

2024-04-12T09:36+0000

إيران

إسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

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وقالت الصحيفة: "كبار مسؤولي البنتاغون شعروا بخيبة أمل لأن إسرائيل لم تبلغ الولايات المتحدة بالهجوم على أهداف إيرانية في سوريا".وأشارت إلى أن المعلومات التي يتم تلقيها مسبقًا ستسمح للبنتاغون بتعزيز حماية الأفراد الأمريكيين والقوات المتمركزة، بما في ذلك السفن التي تحمل أنظمة دفاع صاروخية، بطريقة تساعد في حماية كل من إسرائيل والقوات الأمريكية من هجوم إيراني محتمل.غالانت: أي ضربة إيرانية مباشرة على إسرائيل سيتطلب "ردا مناسبا" منهاوفي وقت سابق من يوم أمس الخميس، نقلت وسائل إعلام بريطانية عن مصدر مطلع، قوله إن "دولاً غربية وعربية تسارع لإقناع إيران بضبط النفس، في حين حذرت الولايات المتحدة حلفاءها من أن طهران تقترب من الانتقام العسكري من إسرائيل، ردًا على الهجوم على قنصليتها في العاصمة السورية دمشق".وأشار دبلوماسي مطلع على التحذير الأمريكي، إلى "احتمالية أن توجه إيران ضربة مباشرة إلى إسرائيل"، مشيرًا إلى أن "هذا الإجراء من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد كبير للأعمال العدائية المستمرة، منذ 6 أشهر في المنطقة" بسبب الحرب في قطاع غزة.إيران: كان من الممكن التغاضي عن انتقامنا من إسرائيل لو أدان مجلس الأمن هجومها على قنصليتنا في دمشقمن جانبها، أكدت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة، أمس الخميس، ضرورة الرد الإيراني على مهاجمة إسرائيل قنصلية الجمهورية الإسلامية في دمشق، قائلة عبر منصة "إكس": "نؤكد ضرورة ردنا على مهاجمة إسرائيل لقنصليتنا في العاصمة السورية دمشق".نتنياهو: نواصل حرب غزة ومستعدون لسيناريوهات في مناطق أخرىوأعلنت وزارة الدفاع السورية أن إسرائيل وجهت ضربة جوية إلى القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، ما أدى إلى تدميرها بالكامل، ومقتل وإصابة جميع من بداخلها.ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في السابع من تشرين الأول/أكتوبر العام الماضي، نفذ الجيش الإسرائيلي ضربات عدة في سوريا ولبنان، استهدفت قيادات في حركة حماس و"حزب الله" اللبناني والحرس الثوري الإيراني.قائد القيادة المركزية الأمريكية يصل إلى تل أبيب استعدادا لمواجهة تهديدات إيرانية

https://sputnikarabic.ae/20240411/إعلام-هجوم-صاروخي-إيراني-كبير-على-إسرائيل-أمر-لا-مفر-منه-1087882473.html

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