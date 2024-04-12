https://sputnikarabic.ae/20240412/البرهان-لن-نتفاوض-طالما-الحرب-مستمرة-في-السودان-1087939614.html

البرهان: لن نتفاوض طالما الحرب مستمرة في السودان

البرهان: لن نتفاوض طالما الحرب مستمرة في السودان

سبوتنيك عربي

صرح رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، اليوم الجمعة، بأنه غير مستعد للتفاوض مع قوات الدعم السريع، طالما استمرت الحرب، مشددًا على التزامه بـ"منبر... 12.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-12T21:38+0000

2024-04-12T21:38+0000

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القاهرة- سبوتنيك. جاءت تصريحات البرهان في كلمة له خلال زيارته منطقة أم درمان العسكرية قال خلالها: "القوات المسلحة ليست لها مشكلة مع التفاوض ولكن كيف تتم هذه العملية وبأي صورة؟ طالما الحرب مستمرة لن نتفاوض وطالما أن هناك احتلال لمنازل المواطنين ومدن الجنينة ونيالا وزالنجي والخرطوم والضعين والجزيرة فلن نتفاوض".وأضاف البرهان: "إذا رغب المتمردون في التفاوض عليهم أولا إخراج قواتهم خارج هذه المدن وتجميعها في مناطق محددة"، مشيرًا إلى "أننا ملتزمون بمنبر جدة ولكن على الطرف الآخر تنفيذ الالتزامات التي عليه وفق ما تم التوقيع عليه في جدة".أفادت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في السودان، أمس الخميس، بأن القتال الذي بدأ منذ ما يقرب من عام في البلاد، خلّف آلاف القتلى المدنيين وملايين النازحين.وقال ستيفان دوجاريك، كبير المتحدثين باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن "البعثة قالت إن القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع أودى بحياة الآلاف من المدنيين، منذ أن بدأ في أبريل(نيسان) العام الماضي". وأضاف دوجاريك: "نزح أكثر من 6 ملايين شخص داخليا، في حين فر ما يقرب من مليوني لاجئ إلى البلدان المجاورة"، وأردف، قائلا: "يوجد ما يقرب من 24 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات".ويصادف يوم الاثنين المقبل 15 أبريل/نيسان الجاري، الذكرى السنوية الأولى لاندلاع الصراع الواسع النطاق في السودان.ومن المقرر أن تشارك فرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي في استضافة مؤتمر إنساني للسودان وجيرانه في باريس، يوم الاثنين المقبل، حسب دوجاريك.وأسفر العنف المندلع في السودان، منذ أبريل العام الماضي، عن مقتل آلاف المدنيين وتشريد الملايين وتدمير الكثير من البنية التحتية للبلاد، وخاصة في العاصمة الخرطوم.

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العالم العربي, أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الأخبار