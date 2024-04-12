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البرهان: لن نتفاوض طالما الحرب مستمرة في السودان
البرهان: لن نتفاوض طالما الحرب مستمرة في السودان
سبوتنيك عربي
صرح رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، اليوم الجمعة، بأنه غير مستعد للتفاوض مع قوات الدعم السريع، طالما استمرت الحرب، مشددًا على التزامه بـ"منبر... 12.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-12T21:38+0000
2024-04-12T21:37+0000
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القاهرة- سبوتنيك. جاءت تصريحات البرهان في كلمة له خلال زيارته منطقة أم درمان العسكرية قال خلالها: "القوات المسلحة ليست لها مشكلة مع التفاوض ولكن كيف تتم هذه العملية وبأي صورة؟ طالما الحرب مستمرة لن نتفاوض وطالما أن هناك احتلال لمنازل المواطنين ومدن الجنينة ونيالا وزالنجي والخرطوم والضعين والجزيرة فلن نتفاوض".وأضاف البرهان: "إذا رغب المتمردون في التفاوض عليهم أولا إخراج قواتهم خارج هذه المدن وتجميعها في مناطق محددة"، مشيرًا إلى "أننا ملتزمون بمنبر جدة ولكن على الطرف الآخر تنفيذ الالتزامات التي عليه وفق ما تم التوقيع عليه في جدة".أفادت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في السودان، أمس الخميس، بأن القتال الذي بدأ منذ ما يقرب من عام في البلاد، خلّف آلاف القتلى المدنيين وملايين النازحين.وقال ستيفان دوجاريك، كبير المتحدثين باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن "البعثة قالت إن القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع أودى بحياة الآلاف من المدنيين، منذ أن بدأ في أبريل(نيسان) العام الماضي". وأضاف دوجاريك: "نزح أكثر من 6 ملايين شخص داخليا، في حين فر ما يقرب من مليوني لاجئ إلى البلدان المجاورة"، وأردف، قائلا: "يوجد ما يقرب من 24 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات".ويصادف يوم الاثنين المقبل 15 أبريل/نيسان الجاري، الذكرى السنوية الأولى لاندلاع الصراع الواسع النطاق في السودان.ومن المقرر أن تشارك فرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي في استضافة مؤتمر إنساني للسودان وجيرانه في باريس، يوم الاثنين المقبل، حسب دوجاريك.وأسفر العنف المندلع في السودان، منذ أبريل العام الماضي، عن مقتل آلاف المدنيين وتشريد الملايين وتدمير الكثير من البنية التحتية للبلاد، وخاصة في العاصمة الخرطوم.
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العالم العربي, أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الأخبار
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الأخبار

البرهان: لن نتفاوض طالما الحرب مستمرة في السودان

21:38 GMT 12.04.2024
© AFP 2023 / ASHRAF SHAZLYالقائد العام للقوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان
القائد العام للقوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2024
© AFP 2023 / ASHRAF SHAZLY
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صرح رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، اليوم الجمعة، بأنه غير مستعد للتفاوض مع قوات الدعم السريع، طالما استمرت الحرب، مشددًا على التزامه بـ"منبر جدة" وعلى ضرورة تنفيذ الدعم السريع للالتزامات التي تعهدت بها.
القاهرة- سبوتنيك. جاءت تصريحات البرهان في كلمة له خلال زيارته منطقة أم درمان العسكرية قال خلالها: "القوات المسلحة ليست لها مشكلة مع التفاوض ولكن كيف تتم هذه العملية وبأي صورة؟ طالما الحرب مستمرة لن نتفاوض وطالما أن هناك احتلال لمنازل المواطنين ومدن الجنينة ونيالا وزالنجي والخرطوم والضعين والجزيرة فلن نتفاوض".
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أمس, 19:38 GMT
وأضاف البرهان: "إذا رغب المتمردون في التفاوض عليهم أولا إخراج قواتهم خارج هذه المدن وتجميعها في مناطق محددة"، مشيرًا إلى "أننا ملتزمون بمنبر جدة ولكن على الطرف الآخر تنفيذ الالتزامات التي عليه وفق ما تم التوقيع عليه في جدة".
أفادت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في السودان، أمس الخميس، بأن القتال الذي بدأ منذ ما يقرب من عام في البلاد، خلّف آلاف القتلى المدنيين وملايين النازحين.
وقال ستيفان دوجاريك، كبير المتحدثين باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن "البعثة قالت إن القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع أودى بحياة الآلاف من المدنيين، منذ أن بدأ في أبريل(نيسان) العام الماضي".
تدهور الوضع الإنساني في السودان مع اتساع رقعة الحرب - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2024
المبعوث الأمريكي إلى السودان يستبعد استئناف مفاوضات جدة في الموعد المحدد
أمس, 07:08 GMT
وأضاف دوجاريك: "نزح أكثر من 6 ملايين شخص داخليا، في حين فر ما يقرب من مليوني لاجئ إلى البلدان المجاورة"، وأردف، قائلا: "يوجد ما يقرب من 24 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات".
ويصادف يوم الاثنين المقبل 15 أبريل/نيسان الجاري، الذكرى السنوية الأولى لاندلاع الصراع الواسع النطاق في السودان.
ومن المقرر أن تشارك فرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي في استضافة مؤتمر إنساني للسودان وجيرانه في باريس، يوم الاثنين المقبل، حسب دوجاريك.
وأسفر العنف المندلع في السودان، منذ أبريل العام الماضي، عن مقتل آلاف المدنيين وتشريد الملايين وتدمير الكثير من البنية التحتية للبلاد، وخاصة في العاصمة الخرطوم.
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