https://sputnikarabic.ae/20240412/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-قيادي-بارز-بـحماس-في-الضفة-الغربية-1087923231.html

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قيادي بارز بـ"حماس" في الضفة الغربية

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قيادي بارز بـ"حماس" في الضفة الغربية

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مقتل قيادي بارز في حركة "حماس" في مدينة طوباس في الضفة الغربية. 12.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-12T13:21+0000

2024-04-12T13:21+0000

2024-04-12T13:21+0000

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ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، عن الجيش الإسرائيلي إعلانه مقتل محمد رسول عمر دراغمة، القيادي في "كتائب القسام"، الذراع العسكرية لحركة حماس في الضفة الغربية.من جانبها، نعت حركة حماس محمد دراغمة في بيان لها، نقلته وكالة "شهاب"، اليوم، جاء فيه: "ننعى الشهيد القسامي المجاهد محمد رسول عمر دراغمة، نجل الشهيد الأسير القيادي عمر دراغمة، الذي ارتقى صباح يوم الجمعة بعملية اغتيال جبانة نفذها الاحتلال في مدينة طوباس".وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بمقتل شاب وإصابة اثنين آخرين برصاص قوات الجيش الإسرائيلي، خلال اقتحامها مخيم "الفارعة" جنوب محافظة طوباس في الضفة الغربية.وذكرت مصادر طبية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن "الشاب محمد عصام شحماوي، قُتل جراء إصابته بالرصاص الحي في الرأس، فيما أصيب آخران بالرصاص الحي في الأطراف"، مضيفةً أن "قوات الجيش الإسرائيلي كانت قد اقتحمت المخيم بعدة آليات بعد خروجها من حاجز بوابة عاطوف إلى الشرق من طوباس ومرورها عبر بلدة طمون، بالإضافة إلى تواجد تعزيزات عسكرية في هذه الأثناء على حاجز الحمرا العسكري".وأضافت أن "اقتحام المخيم يتزامن مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع المسيرة في سماء مخيم الفارعة ومحافظة طوباس بشكل عام".كما نشرت قوات الجيش الإسرائيلي القناصة عند مدخل المخيم، فيما اندلعت مواجهات واشتباكات عنيفة مع قوات الجيش الإسرائيلي المقتحمة للمخيم تخللها انفجارات قوية، بحسب الوكالة.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 34 ألف قتيل وأكثر من 76 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.وتعاني مناطق قطاع غزة كافة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع، التي يعاني منها سكان غزة، مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.

https://sputnikarabic.ae/20240412/مقتل-فلسطيني-وإصابة-آخرين-خلال-اقتحام-قوت-الجيش-الإسرائيلي-مخيم-الفارعة-1087908401.html

https://sputnikarabic.ae/20240412/الجيش-الإسرائيلي-يطلب-من-شرطة-بلاده-الأدلة-التي-تم-جمعها-للتحقيق-في-عملية-طوفان-الأقصى-1087917961.html

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