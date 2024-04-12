الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قيادي بارز بـ"حماس" في الضفة الغربية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الأهمية الاقتصادية للربط الكهربائي بين الأردن والعراق
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
09:03 GMT
25 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
09:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
10:29 GMT
14 د
حصاد الأسبوع
خبير: إسرائيل تغتال أبناء إسماعيل هنية للهروب من استحقاقات الهدنة
14:03 GMT
60 د
مساحة حرة
مؤتمر السلام حول أوكرانيا.. هل أيقن الغرب بضرورة الحل
15:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: هناك دعم واحتضان للنازحين الجنوبيين في كل المناطق اللبنانية
15:33 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
موجة الدماغ العابرة للرئيسيات والجزيء الغريب
16:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
الدراما التليفزيونية العربية ودورها في شهر رمضان المبارك
17:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
08:18 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
08:43 GMT
17 د
من الملعب
دور ربع نهائي مثير في دوري ابطال أوروبا
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
مؤتمر السلام حول أوكرانيا.. هل أيقن الغرب بضرورة الحل
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
10:29 GMT
14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
10:44 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: إيران تعهدت بالرد ولكن كيفية الرد وتوقيته هو برسم الحكومة الإيرانية فقط
14:03 GMT
30 د
مساحة حرة
مؤتمر السلام حول أوكرانيا.. هل أيقن الغرب بضرورة الحل
14:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
بوتين: موسكو لم ترفض قط التوصل لحل سلمي للنزاع في أوكرانيا
15:03 GMT
59 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
16:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
بوشكين: شمس لا تغيب عن الثقافة العالمية
16:31 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: هناك دعم واحتضان للنازحين الجنوبيين في كل المناطق اللبنانية
17:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
أصداء كوكبنا المبكر مخبأة في أعماق المحيط الهادئ
17:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sputnikarabic.ae/20240412/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-قيادي-بارز-بـحماس-في-الضفة-الغربية-1087923231.html
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قيادي بارز بـ"حماس" في الضفة الغربية
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قيادي بارز بـ"حماس" في الضفة الغربية
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مقتل قيادي بارز في حركة "حماس" في مدينة طوباس في الضفة الغربية. 12.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-12T13:21+0000
2024-04-12T13:21+0000
أخبار الضفة الغربية
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
حركة حماس
طوفان الأقصى
العالم العربي
الأخبار
غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/12/1085137290_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b0635413e689c26df4bfdfc862331014.jpg
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، عن الجيش الإسرائيلي إعلانه مقتل محمد رسول عمر دراغمة، القيادي في "كتائب القسام"، الذراع العسكرية لحركة حماس في الضفة الغربية.من جانبها، نعت حركة حماس محمد دراغمة في بيان لها، نقلته وكالة "شهاب"، اليوم، جاء فيه: "ننعى الشهيد القسامي المجاهد محمد رسول عمر دراغمة، نجل الشهيد الأسير القيادي عمر دراغمة، الذي ارتقى صباح يوم الجمعة بعملية اغتيال جبانة نفذها الاحتلال في مدينة طوباس".وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بمقتل شاب وإصابة اثنين آخرين برصاص قوات الجيش الإسرائيلي، خلال اقتحامها مخيم "الفارعة" جنوب محافظة طوباس في الضفة الغربية.وذكرت مصادر طبية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن "الشاب محمد عصام شحماوي، قُتل جراء إصابته بالرصاص الحي في الرأس، فيما أصيب آخران بالرصاص الحي في الأطراف"، مضيفةً أن "قوات الجيش الإسرائيلي كانت قد اقتحمت المخيم بعدة آليات بعد خروجها من حاجز بوابة عاطوف إلى الشرق من طوباس ومرورها عبر بلدة طمون، بالإضافة إلى تواجد تعزيزات عسكرية في هذه الأثناء على حاجز الحمرا العسكري".وأضافت أن "اقتحام المخيم يتزامن مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع المسيرة في سماء مخيم الفارعة ومحافظة طوباس بشكل عام".كما نشرت قوات الجيش الإسرائيلي القناصة عند مدخل المخيم، فيما اندلعت مواجهات واشتباكات عنيفة مع قوات الجيش الإسرائيلي المقتحمة للمخيم تخللها انفجارات قوية، بحسب الوكالة.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 34 ألف قتيل وأكثر من 76 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.وتعاني مناطق قطاع غزة كافة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع، التي يعاني منها سكان غزة، مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.
https://sputnikarabic.ae/20240412/مقتل-فلسطيني-وإصابة-آخرين-خلال-اقتحام-قوت-الجيش-الإسرائيلي-مخيم-الفارعة-1087908401.html
https://sputnikarabic.ae/20240412/الجيش-الإسرائيلي-يطلب-من-شرطة-بلاده-الأدلة-التي-تم-جمعها-للتحقيق-في-عملية-طوفان-الأقصى-1087917961.html
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/12/1085137290_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2049d3c8361d208e0191821eb7fdee2b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار الضفة الغربية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, طوفان الأقصى, العالم العربي, الأخبار, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة
أخبار الضفة الغربية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, طوفان الأقصى, العالم العربي, الأخبار, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قيادي بارز بـ"حماس" في الضفة الغربية

13:21 GMT 12.04.2024
© MAHMUD HAMSعناصرن من كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس
عناصرن من كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2024
© MAHMUD HAMS
تابعنا عبر
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مقتل قيادي بارز في حركة "حماس" في مدينة طوباس في الضفة الغربية.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، عن الجيش الإسرائيلي إعلانه مقتل محمد رسول عمر دراغمة، القيادي في "كتائب القسام"، الذراع العسكرية لحركة حماس في الضفة الغربية.
من جانبها، نعت حركة حماس محمد دراغمة في بيان لها، نقلته وكالة "شهاب"، اليوم، جاء فيه: "ننعى الشهيد القسامي المجاهد محمد رسول عمر دراغمة، نجل الشهيد الأسير القيادي عمر دراغمة، الذي ارتقى صباح يوم الجمعة بعملية اغتيال جبانة نفذها الاحتلال في مدينة طوباس".
9 قتلى وعشرات الإصابات في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2024
مقتل فلسطيني وإصابة اثنين آخرين خلال اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي مخيم "الفارعة"
02:42 GMT
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بمقتل شاب وإصابة اثنين آخرين برصاص قوات الجيش الإسرائيلي، خلال اقتحامها مخيم "الفارعة" جنوب محافظة طوباس في الضفة الغربية.
وذكرت مصادر طبية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن "الشاب محمد عصام شحماوي، قُتل جراء إصابته بالرصاص الحي في الرأس، فيما أصيب آخران بالرصاص الحي في الأطراف"، مضيفةً أن "قوات الجيش الإسرائيلي كانت قد اقتحمت المخيم بعدة آليات بعد خروجها من حاجز بوابة عاطوف إلى الشرق من طوباس ومرورها عبر بلدة طمون، بالإضافة إلى تواجد تعزيزات عسكرية في هذه الأثناء على حاجز الحمرا العسكري".
وأضافت أن "اقتحام المخيم يتزامن مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع المسيرة في سماء مخيم الفارعة ومحافظة طوباس بشكل عام".
كما نشرت قوات الجيش الإسرائيلي القناصة عند مدخل المخيم، فيما اندلعت مواجهات واشتباكات عنيفة مع قوات الجيش الإسرائيلي المقتحمة للمخيم تخللها انفجارات قوية، بحسب الوكالة.
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
الوضع في عسقلان، غلاف قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2024
الجيش الإسرائيلي يطلب من شرطة بلاده الأدلة التي تم جمعها للتحقيق في عملية "طوفان الأقصى"
12:34 GMT
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 34 ألف قتيل وأكثر من 76 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
وتعاني مناطق قطاع غزة كافة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع، التي يعاني منها سكان غزة، مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России на полевом аэродроме ВКС России - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:22 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. "حزب الله" يستهدف 3 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود 01:27 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала