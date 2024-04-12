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حركة "فتح" الفلسطينية تدعو إلى "النفير العام"
حركة "فتح" الفلسطينية تدعو إلى "النفير العام"
سبوتنيك عربي
دعت حركة "فتح" الفلسطينية، اليوم الجمعة، إلى النفير العام، للتصدي لهجمات شنها مستوطنون إسرائيليون على بلدة المغير شمال شرق رام الله بالضفة الغربية. 12.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-12T20:24+0000
2024-04-12T20:24+0000
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وقالت قناة "الغد" إن مستوطنين إسرائيليين متطرفين هاجموا بلدة المغير وحاصروا منازل الفلسطينيين ورشقوها بالحجارة وأطلقوا الرصاص الحي باتجاهها.وأفادت مصادر محلية بأن نحو 1500 مستوطن إسرائيلي واصلوا أعمال القتل والحرق في جميع أنحاء القرية، حتى أحرقوا أكثر من 40 منزلا ومركبة.وأطلقت مكبرات الصوت بالمساجد نداءات الاستغاثة لمطالبة الشبان الفلسطينيين بالتوجه لمداخل القرية لمنع هجوم المستوطنين الإسرائيليين.ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، عن الجيش الإسرائيلي إعلانه مقتل محمد رسول عمر دراغمة، القيادي في "كتائب القسام"، الذراع العسكرية لحركة حماس في الضفة الغربية.وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بمقتل شاب وإصابة اثنين آخرين برصاص قوات الجيش الإسرائيلي، خلال اقتحامها مخيم "الفارعة" جنوب محافظة طوباس في الضفة الغربية.وذكرت مصادر طبية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن "الشاب محمد عصام شحماوي، قُتل جراء إصابته بالرصاص الحي في الرأس، فيما أصيب آخران بالرصاص الحي في الأطراف"، مضيفةً أن "قوات الجيش الإسرائيلي كانت قد اقتحمت المخيم بعدة آليات بعد خروجها من حاجز بوابة عاطوف إلى الشرق من طوباس ومرورها عبر بلدة طمون، بالإضافة إلى تواجد تعزيزات عسكرية في هذه الأثناء على حاجز الحمرا العسكري".وأضافت أن "اقتحام المخيم يتزامن مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع المسيرة في سماء مخيم الفارعة ومحافظة طوباس بشكل عام".كما نشرت قوات الجيش الإسرائيلي القناصة عند مدخل المخيم، فيما اندلعت مواجهات واشتباكات عنيفة مع قوات الجيش الإسرائيلي المقتحمة للمخيم تخللها انفجارات قوية، بحسب الوكالة.
https://sputnikarabic.ae/20240412/لأول-مرة-منذ-بدء-الحرب-على-غزة-إسرائيل-تسمح-بدخول-مساعدات-إنسانية-عبر-المعبر-الشمالي-إلى-القطاع-1087917078.html
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العالم العربي, أخبار الضفة الغربية, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, الأخبار
العالم العربي, أخبار الضفة الغربية, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, الأخبار

حركة "فتح" الفلسطينية تدعو إلى "النفير العام"

20:24 GMT 12.04.2024
© Sputnik . Ajwad Jradatإحياء الذكرى 58 لانطلاقة حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح في غزة 31 ديسمبر 2022
إحياء الذكرى 58 لانطلاقة حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح في غزة 31 ديسمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2024
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
دعت حركة "فتح" الفلسطينية، اليوم الجمعة، إلى النفير العام، للتصدي لهجمات شنها مستوطنون إسرائيليون على بلدة المغير شمال شرق رام الله بالضفة الغربية.
وقالت قناة "الغد" إن مستوطنين إسرائيليين متطرفين هاجموا بلدة المغير وحاصروا منازل الفلسطينيين ورشقوها بالحجارة وأطلقوا الرصاص الحي باتجاهها.
وأفادت مصادر محلية بأن نحو 1500 مستوطن إسرائيلي واصلوا أعمال القتل والحرق في جميع أنحاء القرية، حتى أحرقوا أكثر من 40 منزلا ومركبة.
وأطلقت مكبرات الصوت بالمساجد نداءات الاستغاثة لمطالبة الشبان الفلسطينيين بالتوجه لمداخل القرية لمنع هجوم المستوطنين الإسرائيليين.
دخول20 شاحنة محملة بأدوية ومستلزمات طبية وكمية محدودة من المواد الغذائية عبر معبر رفح - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2024
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11:40 GMT
وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مقتل قيادي بارز في حركة "حماس" في مدينة طوباس في الضفة الغربية.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، عن الجيش الإسرائيلي إعلانه مقتل محمد رسول عمر دراغمة، القيادي في "كتائب القسام"، الذراع العسكرية لحركة حماس في الضفة الغربية.
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بمقتل شاب وإصابة اثنين آخرين برصاص قوات الجيش الإسرائيلي، خلال اقتحامها مخيم "الفارعة" جنوب محافظة طوباس في الضفة الغربية.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2024
نتنياهو: نواصل حرب غزة ومستعدون لسيناريوهات في مناطق أخرى
أمس, 12:25 GMT
وذكرت مصادر طبية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن "الشاب محمد عصام شحماوي، قُتل جراء إصابته بالرصاص الحي في الرأس، فيما أصيب آخران بالرصاص الحي في الأطراف"، مضيفةً أن "قوات الجيش الإسرائيلي كانت قد اقتحمت المخيم بعدة آليات بعد خروجها من حاجز بوابة عاطوف إلى الشرق من طوباس ومرورها عبر بلدة طمون، بالإضافة إلى تواجد تعزيزات عسكرية في هذه الأثناء على حاجز الحمرا العسكري".
وأضافت أن "اقتحام المخيم يتزامن مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع المسيرة في سماء مخيم الفارعة ومحافظة طوباس بشكل عام".
كما نشرت قوات الجيش الإسرائيلي القناصة عند مدخل المخيم، فيما اندلعت مواجهات واشتباكات عنيفة مع قوات الجيش الإسرائيلي المقتحمة للمخيم تخللها انفجارات قوية، بحسب الوكالة.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. "حزب الله" يستهدف مرابض المدفعية الإسرائيلية بعشرات الصواريخ17:55 GMT
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