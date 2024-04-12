https://sputnikarabic.ae/20240412/مروحية-كا-52-تدمر-معاقل-القوات-الأوكرانية-فيديو-1087934684.html
مروحية "كا-52" الروسية تدمر معاقل القوات الأوكرانية... فيديو
مروحية "كا-52" الروسية تدمر معاقل القوات الأوكرانية... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو لقيام أطقم مروحية "كا-52" بشن ضربة جوية على معاقل القوات المسلحة الاوكرانية على جبهة جمهورية دونيتسك. 12.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-12T16:21+0000
2024-04-12T16:21+0000
2024-04-12T16:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/07/1067405033_0:4:2500:1410_1920x0_80_0_0_bb6786c47ee494613ef6335f0a4fd6b0.jpg
وتظهر المشاهد لحظة قيام طاقم المروحية الروسية "كا-52" بتدمير معاقل للقوات المسلحة الاوكرانية.وأوضحت وزارة الدفاع الروسية، أنه تم تلقي إحداثيات المعقل ومن ثم اقتربت أطقم الطائرات من الهدف على ارتفاع منخفض للغاية، وشنت الضربة بصواريخ من طراز "إس-8".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.القوات الروسية تستهدف ميناء "أوتشاكوف" الأوكراني العسكريودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240412/ستريلا-10-الروسي-يصطاد-المسيرات-الأوكرانية-بنجاح-فيديو-1087918312.html
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رصد عسكري, روسيا, أخبار أوكرانيا
رصد عسكري, روسيا, أخبار أوكرانيا
مروحية "كا-52" الروسية تدمر معاقل القوات الأوكرانية... فيديو
16:21 GMT 12.04.2024 (تم التحديث: 16:29 GMT 12.04.2024)
نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو لقيام أطقم مروحية "كا-52" بشن ضربة جوية على معاقل القوات المسلحة الاوكرانية على جبهة جمهورية دونيتسك.
وتظهر المشاهد لحظة قيام طاقم المروحية الروسية "كا-52" بتدمير معاقل للقوات المسلحة الاوكرانية.
وأوضحت وزارة الدفاع الروسية، أنه تم تلقي إحداثيات المعقل ومن ثم اقتربت أطقم الطائرات من الهدف على ارتفاع منخفض للغاية، وشنت الضربة بصواريخ من طراز "إس-8".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية
، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.