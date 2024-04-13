https://sputnikarabic.ae/20240413/إعلام-إيران-تطلق-طائرات-من-دون-طيار-اتجاه-إسرائيل--1087953279.html
الجيش الإسرائيلي يؤكد أن الهجوم الإيراني قد بدأ
الجيش الإسرائيلي يؤكد أن الهجوم الإيراني قد بدأ
سبوتنيك عربي
أكدت الخدمة الصحفية التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم السبت، أن إيران أطلقت طائرة من دون طيار من أراضيها باتجاه إسرائيل، ويقوم نظام الدفاع الجوي... 13.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-13T20:04+0000
2024-04-13T20:04+0000
2024-04-13T20:26+0000
العالم
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وجاء في البيان: "أطلقت إيران طائرة من دون طيار من أراضيها باتجاه إسرائيل، والجيش الإسرائيلي في حالة تأهب قصوى ويراقب الوضع العملياتي باستمرار، ويراقب جميع الأهداف".وكتبت صحيفة "جيروزاليم بوست"، أن إيران أطلقت عشرات الطائرات من دون طيار باتجاه إسرائيل، وجاء في المنشور أن "عشرات الطائرات من دون طيار تحلق من إيران باتجاه إسرائيل".وقالت هيثة البث اللإسرائيلية إن "الهجوم الإيراني ضد إسرائيل بدأ بالفعل بإطلاق عشرات الطائرات المسيرة".وأفاد المتحدث الجيش الإسرائيلي بـ"خروج الطائرات المسيرة من إيران وهي تأخذ وقتا للوصول إلى حيز إسرائيل".في حين أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية بأن طائرتين تابعتين لشركة طيران "العال" الإسرائيلية استدارتا في رحلة من تايلاند إلى تل أبيب وسط هجوم إيراني متوقع.
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
الجيش الإسرائيلي يؤكد أن الهجوم الإيراني قد بدأ
20:04 GMT 13.04.2024 (تم التحديث: 20:26 GMT 13.04.2024)
يتبع
أكدت الخدمة الصحفية التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم السبت، أن إيران أطلقت طائرة من دون طيار من أراضيها باتجاه إسرائيل، ويقوم نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي بمراقبة جميع الأهداف.
وجاء في البيان: "أطلقت إيران طائرة من دون طيار من أراضيها باتجاه إسرائيل، والجيش الإسرائيلي في حالة تأهب قصوى ويراقب الوضع العملياتي باستمرار، ويراقب جميع الأهداف".
وكتبت صحيفة "جيروزاليم بوست"، أن إيران أطلقت عشرات الطائرات من دون طيار باتجاه إسرائيل، وجاء في المنشور أن "عشرات الطائرات من دون طيار تحلق من إيران باتجاه إسرائيل".
وأكدت إذاعة "كان" الإسرائيلية نقلا عن مصادر هذه المعلومات.
وقالت هيثة البث اللإسرائيلية إن "الهجوم الإيراني ضد إسرائيل بدأ بالفعل بإطلاق عشرات الطائرات المسيرة".
وأفاد المتحدث الجيش الإسرائيلي بـ"خروج الطائرات المسيرة من إيران وهي تأخذ وقتا للوصول إلى حيز إسرائيل".
في حين أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية بأن طائرتين تابعتين لشركة طيران "العال" الإسرائيلية استدارتا في رحلة من تايلاند إلى تل أبيب وسط هجوم إيراني متوقع.