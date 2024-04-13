https://sputnikarabic.ae/20240413/واشنطن-تؤكد-دعمها-الكامل-لإسرائيل-وسط-التصعيد-مع-إيران-1087951484.html

واشنطن تؤكد دعمها الكامل لإسرائيل وسط التصعيد مع إيران

واشنطن تؤكد دعمها الكامل لإسرائيل وسط التصعيد مع إيران

سبوتنيك عربي

أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن لنظيره الإسرائيلي يوآف غالانت، أن الولايات المتحدة ستواصل تقديم الدعم الكامل لإسرائيل لمواجهة أي هجمات من إيران ووكلائها. 13.04.2024, سبوتنيك عربي

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القاهرة - سبوتنيك. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين أوستن وغالانت، اليوم السبت، أكد فيه الوزير الأمريكي استمرار دعم واشنطن لإسرائيل وسط التصعيد مع إيران.وقالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، في بيان، إن وزير الدفاع ونظيره الإسرائيلي بحثا التهديدات الإقليمية العاجلة، وأن أوستن أوضح أن إسرائيل يمكن أن تعتمد على الدعم الأمريكي الكامل للدفاع عنها ضد أي هجمات تنفذها إيران ووكلائها الإقليميين.أعلن البيت الأبيض، في وقت سابق اليوم السبت، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قطع عطلته ليعود إلى البيت الأبيض من أجل إجراء مشاورات مع فريقه للأمن القومي حول الأحداث في الشرق الأوسط.وأعلن المتحدث باسم البيت الأبيض، جون كيربي، أمس الجمعة، بأن الولايات المتحدة الأمريكية تراقب عن كثب الرد العسكري الإيراني المحتمل على الهجوم الإسرائيلي وتعتبر التهديد بشن ضربة انتقامية "حقيقيا".وتابع: "أعتقد أنكم تفهمون أنني لا أستطيع مشاركة تفاصيل المعلومات الاستخباراتية، لكن... نحن بالتأكيد نراقب عن كثب ما نعتقد أنه تهديد حقيقي للغاية بهجوم محتمل على إسرائيل أعلنته إيران"، مضيفا: "واشنطن تحافظ على اتصالات مستمرة مع شركائها في إسرائيل حتى يتمكنوا من حماية أنفسهم من مثل هذه الهجمات".وقصفت القوات الجوية الإسرائيلية، مبنى القنصلية العامة الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، في الأول من أبريل/ نيسان الجاري، وذكرت وزارة الخارجية الإيرانية أن طهران تحتفظ بحق الرد على الغارة الجوية الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق، وكذلك تحديد كيفية "معاقبة المعتدي" بالضبط.

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