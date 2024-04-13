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مساحة حرة
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عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
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شؤون عسكرية
خبير: إيران تعهدت بالرد ولكن كيفية الرد وتوقيته هو برسم الحكومة الإيرانية فقط
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موجة الدماغ العابرة للرئيسيات والجزيء الغريب
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عالم سبوتنيك
طهران تهدد واشنطن بمهاجمة قواتها بالمنطقة إذا تدخلت في صراعها ضد إسرائيل
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مخاطر السمنة وشركات غذائية تكسب الأرباح على حساب الأرواح
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تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
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هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
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https://sputnikarabic.ae/20240413/لافروف-في-محادثة-هاتفية-مع-عبد-اللهيان-يدين-الهجوم-الإسرائيلي-على-القنصلية-الإيرانية-1087948732.html
لافروف يدين الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية خلال محادثة هاتفية مع عبد اللهيان
لافروف يدين الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية خلال محادثة هاتفية مع عبد اللهيان
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أدان في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، بشدة الهجوم... 13.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-13T14:33+0000
2024-04-13T14:41+0000
روسيا
إيران
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وجاء في بيان الخارجية الروسية أنه "تم التركيز بشكل رئيسي على الوضع في الشرق الأوسط، وشدد الجانب الروسي مرة أخرى على إدانته الشديدة للغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت المكتب القنصلي الإيراني في دمشق في الأول من أبريل/ نيسان، وتم التأكيد على حرمة أي هجمات على المنشآت الدبلوماسية والقنصلية التي تكفلها اتفاقيات فيينا ذات الصلة، غير مقبولة على الإطلاق، وكذلك جرائم القتل السياسي".وأضاف البيان أنه "تم التأكيد على اهتمام الطرفين بالتوسع المستمر للتعاون السياسي والدبلوماسي، وكذلك التفاعل التجاري والاقتصادي، بما في ذلك في قطاع النقل والخدمات اللوجستية".وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلنت إيران أن القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني احتجزت سفينة مملوكة لرجل إعمال إسرائيلي في مضيق هرمز.وتهدد طهران بالرد على قصف إسرائيل مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، مطلع أبريل/ نيسان الجاري، الذي أسفر عن مقتل قيادات في الحرس الثوري الإيراني.وكان الحرس الثوري الإيراني، قد أعلن، مقتل اثنين من مستشاريه العسكريين و5 ضباط من مرافقيهم في سوريا، إثر الغارة إسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق.ودخلت إسرائيل في حالة التأهب القصوى استعداداً لهجوم انتقامي محتمل من جانب إيران.وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه عزز استعداده العسكري من خلال تعليق الإجازات مؤقتاً لوحداته القتالية، وقالت إسرائيل إنها سترد بقوة على أي هجوم إيراني، خلال الأيام المقبلة.كما أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، أن إسرائيل أكملت الاستعدادات للرد على أي سيناريو قد يتطور من قبل إيران.
https://sputnikarabic.ae/20240413/الجيش-الإسرائيلي-مستعدون-للتعامل-مع-جميع-السيناريوهات-ضد-أي-عدوان-إيراني-1087946417.html
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روسيا, إيران
روسيا, إيران

لافروف يدين الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية خلال محادثة هاتفية مع عبد اللهيان

14:33 GMT 13.04.2024 (تم التحديث: 14:41 GMT 13.04.2024)
© Sputnik . The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصوروزير خارجية روسيا سيرغي لافروف في طهران، إيران
وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف في طهران، إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2024
© Sputnik . The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
/
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تابعنا عبر
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أدان في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، بشدة الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في سوريا.
وجاء في بيان الخارجية الروسية أنه "تم التركيز بشكل رئيسي على الوضع في الشرق الأوسط، وشدد الجانب الروسي مرة أخرى على إدانته الشديدة للغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت المكتب القنصلي الإيراني في دمشق في الأول من أبريل/ نيسان، وتم التأكيد على حرمة أي هجمات على المنشآت الدبلوماسية والقنصلية التي تكفلها اتفاقيات فيينا ذات الصلة، غير مقبولة على الإطلاق، وكذلك جرائم القتل السياسي".
وأضاف البيان أنه "تم التأكيد على اهتمام الطرفين بالتوسع المستمر للتعاون السياسي والدبلوماسي، وكذلك التفاعل التجاري والاقتصادي، بما في ذلك في قطاع النقل والخدمات اللوجستية".
وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلنت إيران أن القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني احتجزت سفينة مملوكة لرجل إعمال إسرائيلي في مضيق هرمز.
مقاتلة إسرائيلية من طراز إف-15 (صورة ارشيفية) - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2024
الجيش الإسرائيلي: مستعدون للتعامل مع جميع السيناريوهات ضد أي عدوان إيراني
12:11 GMT
وتهدد طهران بالرد على قصف إسرائيل مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، مطلع أبريل/ نيسان الجاري، الذي أسفر عن مقتل قيادات في الحرس الثوري الإيراني.
وكان الحرس الثوري الإيراني، قد أعلن، مقتل اثنين من مستشاريه العسكريين و5 ضباط من مرافقيهم في سوريا، إثر الغارة إسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق.

وأعلنت وزارة الدفاع السورية أن إسرائيل وجهت ضربة جوية لمبنى القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، ما أدى إلى تدميرها بالكامل ومقتل وإصابة جميع من بداخلها.

ودخلت إسرائيل في حالة التأهب القصوى استعداداً لهجوم انتقامي محتمل من جانب إيران.
وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه عزز استعداده العسكري من خلال تعليق الإجازات مؤقتاً لوحداته القتالية، وقالت إسرائيل إنها سترد بقوة على أي هجوم إيراني، خلال الأيام المقبلة.
كما أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، أن إسرائيل أكملت الاستعدادات للرد على أي سيناريو قد يتطور من قبل إيران.
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