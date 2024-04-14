https://sputnikarabic.ae/20240414/الأردن-يعلن-استدعاء-السفير-الإيراني-للاحتجاج-على-تصريحات-طهران-ضد-عمان-1087972031.html
الأردن يعلن استدعاء السفير الإيراني للاحتجاج على تصريحات طهران ضد عمان
الأردن يعلن استدعاء السفير الإيراني للاحتجاج على تصريحات طهران ضد عمان
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الأحد، أن "الأردن حذر من تصعيد الموقف منذ بداية الحرب على غزة"، مشيرا إلى التصعيد الذي وقع بالأمس بين إيران... 14.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-14T17:56+0000
2024-04-14T17:56+0000
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وقال الصفدي، في تصريحات له، إن الخارجية الأردنية استدعت سفير إيران وأبلغته بضرورة وقف الإساءات والتشكيك بمواقف الأردن"، مشيرا إلى أن كل مسيرة أو صاروخ يخترق الأجواء الأردنية نتصدى له لنحول دون أن يسبب ضرراً في الأردن.وأضاف أن "هناك تقييما بأن هناك خطراً حقيقياً من سقوط المسيرات والصواريخ الإيرانية على الأردن والقوات المسلحة تعاملت مع هذا الخطر وإذا كان هذا الخطر من إسرائيل فسيقوم الأردن بنفس الإجراء".وأعلن الحرس الثوري الإيراني، أمس السبت، شن هجوم على إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية، مؤكدا أن الهجوم يأتي ردا على الهجوم الدامي على القنصلية الإيرانية في دمشق.على الجانب الآخر، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض أكثر من 200 هدف إيراني، مشيرا إلى إصابة الصواريخ الإيرانية لقاعدة عسكرية بأضرار طفيفة وإصابة مواطنة.ومن جهتها، نقلت صحيفة" نيويورك تايمز" عن مسؤولين إسرائيليين اثنين لم تكشف عن هويتهما، قولهما إن "إيران أطلقت باتجاه إسرائيل 185 طائرة بدون طيار و36 صاروخا كروز و110 صواريخ أرض-أرض".وأشارا إلى أن معظم عمليات الإطلاق خلال الهجوم الإيراني كانت من إيران وجزء صغير منها من أراضي اليمن والعراق.
https://sputnikarabic.ae/20240414/حزب-الله-يعرب-عن-تقديره-لقرار-إيران-الرد-على-الهجوم-الإسرائيلي-على-القنصلية-الإيرانية-في-دمشق-1087968944.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار الأردن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الحرس الثوري الإيراني, الجيش الإيراني, العالم العربي
إيران, أخبار إيران, أخبار الأردن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الحرس الثوري الإيراني, الجيش الإيراني, العالم العربي
الأردن يعلن استدعاء السفير الإيراني للاحتجاج على تصريحات طهران ضد عمان
17:56 GMT 14.04.2024 (تم التحديث: 17:57 GMT 14.04.2024)
أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الأحد، أن "الأردن حذر من تصعيد الموقف منذ بداية الحرب على غزة"، مشيرا إلى التصعيد الذي وقع بالأمس بين إيران وإسرائيل.
وقال الصفدي، في تصريحات له، إن الخارجية الأردنية استدعت سفير إيران وأبلغته بضرورة وقف الإساءات والتشكيك بمواقف الأردن"، مشيرا إلى أن كل مسيرة أو صاروخ يخترق الأجواء الأردنية نتصدى له لنحول دون أن يسبب ضرراً في الأردن.
وأضاف أن "هناك تقييما بأن هناك خطراً حقيقياً من سقوط المسيرات والصواريخ الإيرانية على الأردن والقوات المسلحة تعاملت مع هذا الخطر وإذا كان هذا الخطر من إسرائيل فسيقوم الأردن بنفس الإجراء".
وأعلن الحرس الثوري الإيراني، أمس السبت، شن هجوم على إسرائيل
بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية، مؤكدا أن الهجوم يأتي ردا على الهجوم الدامي على القنصلية الإيرانية في دمشق.
على الجانب الآخر، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض أكثر من 200 هدف إيراني، مشيرا إلى إصابة الصواريخ الإيرانية لقاعدة عسكرية بأضرار طفيفة وإصابة مواطنة.
ومن جهتها، نقلت صحيفة" نيويورك تايمز" عن مسؤولين إسرائيليين اثنين لم تكشف عن هويتهما، قولهما إن "إيران أطلقت باتجاه إسرائيل 185 طائرة بدون طيار و36 صاروخا كروز و110 صواريخ أرض-أرض".
وأشارا إلى أن معظم عمليات الإطلاق خلال الهجوم الإيراني كانت من إيران وجزء صغير منها من أراضي اليمن والعراق.