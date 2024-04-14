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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240414/بضربة-موجعة-القوات-الروسية-تدمر-نظام-إيريس-تي-الألماني-فيديو-1087965365.html
بضربة موجعة... القوات الروسية تدمر نظام "إيريس-تي" الألماني... فيديو
بضربة موجعة... القوات الروسية تدمر نظام "إيريس-تي" الألماني... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد توثق تدمير القوات الروسية نظام دفاع جوي من طراز "إيريس-تي" ألماني الصنع تابع للقوات الأوكرانية في إطار العملية العسكرية الخاصة. 14.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-14T14:04+0000
2024-04-14T14:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وتبين المشاهد لحظة تدمير القوات الروسية نظام دفاع جوي من طراز "إيريس-تي" ألماني الصنع في إطار العملية العسكرية الخاصة.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، عن مقتل نحو 1230 عسكريا أوكرانيا ضمن عمليات متفرقة للجيش الروسي خلال 24 ساعة الماضية.وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية أنه "في اتجاه بيلغورود، قامت وحدات من مجموعة "الشمال" الروسية، بدعم من الطيران والمدفعية، بضرب القوة البشرية والمعدات للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق تيرنوفايا، جاتيشي، منطقة خاركوف، وراديانسكوي في مقاطعة سومي".وفي اتجاه كوبيانسك، قامت وحدات من مجموعة "الغرب" الروسية بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، وألحقت أضرارًا بالنيران في القوى العاملة ومعدات المشاة الآلية رقم 57، والمشاة رقم 144، واللواءين الآليين الرابع عشر والحادي والعشرين للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة سينكوفكا، ومنطقة زاجورويكوفكا في مقاطعة خاركوف، وستيلماخوفكا من جمهورية لوغانسك الشعبية، وتيرني من جمهورية دونيتسك الشعبية.وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 30 عسكريًا، ومركبة قتال مشاة، وأربع ناقلات جند مدرعة، ومركبتين قتاليتين مدرعتين من طراز كوزاك، وسيارتين، وقاعدتين ذاتية الدفع من طراز "غفوزديكا" عيار 122 ملم، ومدفع هاوتزر عيار 122 ملم من طراز "دي – 30".وفي اتجاه دونيتسك، سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" على مواقع أكثر فائدة وألحقت أضرارًا بالنيران في القوى العاملة ومعدات الهجوم 92 واللواء الميكانيكي 28 و93 للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق أندريفكا وكليشيفكا كورديوموفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.مصادر: ضربة روسية ضخمة "شلت عصب الطاقة" الأوكرانيودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240414/الدفاع-الروسية-تعلن-تدمير-عشرات-الطائرات-المسيرة-والصواريخ-الموجهة-1087963747.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

بضربة موجعة... القوات الروسية تدمر نظام "إيريس-تي" الألماني... فيديو

14:04 GMT 14.04.2024
© Photo / Defense Minister of the Russian Federationالقوات الروسية تدمر نظام "إيريس-تي" الألماني
القوات الروسية تدمر نظام إيريس-تي الألماني - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2024
© Photo / Defense Minister of the Russian Federation
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نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد توثق تدمير القوات الروسية نظام دفاع جوي من طراز "إيريس-تي" ألماني الصنع تابع للقوات الأوكرانية في إطار العملية العسكرية الخاصة.
وتبين المشاهد لحظة تدمير القوات الروسية نظام دفاع جوي من طراز "إيريس-تي" ألماني الصنع في إطار العملية العسكرية الخاصة.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، عن مقتل نحو 1230 عسكريا أوكرانيا ضمن عمليات متفرقة للجيش الروسي خلال 24 ساعة الماضية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية أنه "في اتجاه بيلغورود، قامت وحدات من مجموعة "الشمال" الروسية، بدعم من الطيران والمدفعية، بضرب القوة البشرية والمعدات للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق تيرنوفايا، جاتيشي، منطقة خاركوف، وراديانسكوي في مقاطعة سومي".

وفقد العدو ما يصل إلى 60 عسكريًا وأربع مركبات ومدفع من طراز "إم 109" عيار 155 ملم أمريكي الصنع ومحطة الحرب الإلكترونية "نوتا".

وفي اتجاه كوبيانسك، قامت وحدات من مجموعة "الغرب" الروسية بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، وألحقت أضرارًا بالنيران في القوى العاملة ومعدات المشاة الآلية رقم 57، والمشاة رقم 144، واللواءين الآليين الرابع عشر والحادي والعشرين للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة سينكوفكا، ومنطقة زاجورويكوفكا في مقاطعة خاركوف، وستيلماخوفكا من جمهورية لوغانسك الشعبية، وتيرني من جمهورية دونيتسك الشعبية.
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية تعلن تدمير عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ الموجهة
11:53 GMT
وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 30 عسكريًا، ومركبة قتال مشاة، وأربع ناقلات جند مدرعة، ومركبتين قتاليتين مدرعتين من طراز كوزاك، وسيارتين، وقاعدتين ذاتية الدفع من طراز "غفوزديكا" عيار 122 ملم، ومدفع هاوتزر عيار 122 ملم من طراز "دي – 30".
وفي اتجاه دونيتسك، سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" على مواقع أكثر فائدة وألحقت أضرارًا بالنيران في القوى العاملة ومعدات الهجوم 92 واللواء الميكانيكي 28 و93 للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق أندريفكا وكليشيفكا كورديوموفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
مصادر: ضربة روسية ضخمة "شلت عصب الطاقة" الأوكراني
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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