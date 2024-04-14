https://sputnikarabic.ae/20240414/خبير-أمريكي-لإنهاء-الصراع-في-أوكرانيا-يتوجب-على-كييف-قطع-علاقتها-مع-واشنطن-1087964564.html
خبير أمريكي: لإنهاء الصراع في أوكرانيا يتوجب على كييف قطع علاقتها مع واشنطن
خبير أمريكي: لإنهاء الصراع في أوكرانيا يتوجب على كييف قطع علاقتها مع واشنطن
سبوتنيك عربي
قال البروفيسور الأمريكي، جون ميرشايمر، إنه لإنهاء الصراع تحتاج أوكرانيا إلى أن تصبح محايدة وتقطع علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية. 14.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-14T12:50+0000
2024-04-14T12:50+0000
2024-04-14T12:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف البروفيسور خلال مناقشة في مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك، أنه "من الضروري قطع الرابط الاستراتيجي بين أوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية من أجل خلق أوكرانيا محايدة حقا، وهذه هي الطريقة الوحيدة لإنهاء الفوضى القائمة اليوم".وبحسب المحلل، فإن استمرار الدعم المالي لكييف لن يؤدي إلى تغيير الوضع، إذ أن الفارق في الإمكانيات بين الجانبين هائل ولن يزيد إلا لصالح روسيا.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مسؤولة سابقة في البنتاغون تكشف سبب إرسال الغرب الأسلحة إلى أوكرانيا
https://sputnikarabic.ae/20240414/قوات-كييف-تخسر-نحو-1230-عسكريا-بعمليات-للجيش-الروسي-خلال-24-ساعة-1087963358.html
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روسيا
خبير أمريكي: لإنهاء الصراع في أوكرانيا يتوجب على كييف قطع علاقتها مع واشنطن
قال البروفيسور الأمريكي، جون ميرشايمر، إنه لإنهاء الصراع تحتاج أوكرانيا إلى أن تصبح محايدة وتقطع علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية.
وأضاف البروفيسور خلال مناقشة في مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك، أنه "من الضروري قطع الرابط الاستراتيجي بين أوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية من أجل خلق أوكرانيا محايدة حقا، وهذه هي الطريقة الوحيدة لإنهاء الفوضى القائمة اليوم".
وبحسب المحلل، فإن استمرار الدعم المالي لكييف لن يؤدي إلى تغيير الوضع، إذ أن الفارق في الإمكانيات بين الجانبين هائل ولن يزيد إلا لصالح روسيا.
ووفقا للخبير، لا يمكن حل الصراع إلا من خلال وقف التمويل من الولايات المتحدة، وقطع علاقاتها الاستراتيجية مع كييف، ونقل أوكرانيا إلى وضع الحياد والتخلي عن عضوية الناتو.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية
، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.