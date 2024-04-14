خبير أمريكي: لإنهاء الصراع في أوكرانيا يتوجب على كييف قطع علاقتها مع واشنطن

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محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
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عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
09:03 GMT
22 د
كواليس السينما
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09:25 GMT
25 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
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10 د
شؤون عسكرية
خبير: إيران تعهدت بالرد ولكن كيفية الرد وتوقيته هو برسم الحكومة الإيرانية فقط
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30 د
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مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
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موجة الدماغ العابرة للرئيسيات والجزيء الغريب
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29 د
عالم سبوتنيك
طهران تهدد واشنطن بمهاجمة قواتها بالمنطقة إذا تدخلت في صراعها ضد إسرائيل
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مخاطر السمنة وشركات غذائية تكسب الأرباح على حساب الأرواح
16:03 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
16:24 GMT
36 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
17:00 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
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35 د
لبنان والعالم
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18:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
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03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
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25 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
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عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:03 GMT
36 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:40 GMT
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دور ربع نهائي مثير في دوري ابطال أوروبا
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26 د
صدى الحياة
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10:30 GMT
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الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
14:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: إيران تعهدت بالرد ولكن كيفية الرد وتوقيته هو برسم الحكومة الإيرانية فقط
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عالم سبوتنيك
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مفاجأة تكرار البصمات والأنماط العالمية لموجات الدماغ
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رقصة "التانغو" في ساحات الحرب
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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240414/خبير-أمريكي-لإنهاء-الصراع-في-أوكرانيا-يتوجب-على-كييف-قطع-علاقتها-مع-واشنطن-1087964564.html
خبير أمريكي: لإنهاء الصراع في أوكرانيا يتوجب على كييف قطع علاقتها مع واشنطن
خبير أمريكي: لإنهاء الصراع في أوكرانيا يتوجب على كييف قطع علاقتها مع واشنطن
سبوتنيك عربي
قال البروفيسور الأمريكي، جون ميرشايمر، إنه لإنهاء الصراع تحتاج أوكرانيا إلى أن تصبح محايدة وتقطع علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية. 14.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-14T12:50+0000
2024-04-14T12:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف البروفيسور خلال مناقشة في مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك، أنه "من الضروري قطع الرابط الاستراتيجي بين أوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية من أجل خلق أوكرانيا محايدة حقا، وهذه هي الطريقة الوحيدة لإنهاء الفوضى القائمة اليوم".وبحسب المحلل، فإن استمرار الدعم المالي لكييف لن يؤدي إلى تغيير الوضع، إذ أن الفارق في الإمكانيات بين الجانبين هائل ولن يزيد إلا لصالح روسيا.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مسؤولة سابقة في البنتاغون تكشف سبب إرسال الغرب الأسلحة إلى أوكرانيا
https://sputnikarabic.ae/20240414/قوات-كييف-تخسر-نحو-1230-عسكريا-بعمليات-للجيش-الروسي-خلال-24-ساعة-1087963358.html
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روسيا

خبير أمريكي: لإنهاء الصراع في أوكرانيا يتوجب على كييف قطع علاقتها مع واشنطن

12:50 GMT 14.04.2024
© AP Photo / Evan Vucciزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 20 فبراير 2023
زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 20 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2024
© AP Photo / Evan Vucci
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قال البروفيسور الأمريكي، جون ميرشايمر، إنه لإنهاء الصراع تحتاج أوكرانيا إلى أن تصبح محايدة وتقطع علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية.
وأضاف البروفيسور خلال مناقشة في مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك، أنه "من الضروري قطع الرابط الاستراتيجي بين أوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية من أجل خلق أوكرانيا محايدة حقا، وهذه هي الطريقة الوحيدة لإنهاء الفوضى القائمة اليوم".
وبحسب المحلل، فإن استمرار الدعم المالي لكييف لن يؤدي إلى تغيير الوضع، إذ أن الفارق في الإمكانيات بين الجانبين هائل ولن يزيد إلا لصالح روسيا.
ووفقا للخبير، لا يمكن حل الصراع إلا من خلال وقف التمويل من الولايات المتحدة، وقطع علاقاتها الاستراتيجية مع كييف، ونقل أوكرانيا إلى وضع الحياد والتخلي عن عضوية الناتو.
جنود أوكرانيون يرفعون علمهم الوطني فوق نعش رفيقهم، خلال جنازته في بوتشا، ضواحي كييف، أوكرانيا ، 23 ديسمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
قوات كييف تخسر نحو 1230 عسكريا بعمليات للجيش الروسي خلال 24 ساعة
11:24 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
مسؤولة سابقة في البنتاغون تكشف سبب إرسال الغرب الأسلحة إلى أوكرانيا
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