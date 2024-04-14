https://sputnikarabic.ae/20240414/عقب-الرد-الإيراني-غالانت-إسرائيل-عاشت-إحدى-أكثر-الليالي-دراماتيكية-في-تاريخها-1087972537.html
عقب الرد الإيراني... غالانت: إسرائيل عاشت إحدى أكثر الليالي دراماتيكية في تاريخها
عقب الرد الإيراني... غالانت: إسرائيل عاشت إحدى أكثر الليالي دراماتيكية في تاريخها
سبوتنيك عربي
أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الأحد، أن أكثر من 100 صاروخ باليستي أطلق من إيران باتجاه إسرائيل. 14.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-14T18:25+0000
2024-04-14T18:25+0000
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وقال غالانت، في تصريحات له، إن "إسرائيل شهدت أمس واحدة من أكثر لياليها إثارة بعد إطلاق مئات الصواريخ تجاهها"، مؤكدا أن الجيش تجهز من خلال منظومته الدفاعية والتنسيق مع الولايات المتحدة.وأضاف: "أسسنا تحالفا قويا وبتنسيق كامل بين الأجهزة الأمنية لإسرائيل والولايات المتحدة والشركاء".وأعلن الحرس الثوري الإيراني، أمس السبت، شن هجوم على إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية، مؤكدا أن الهجوم يأتي ردا على الهجوم الدامي على القنصلية الإيرانية في دمشق.على الجانب الآخر، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض أكثر من 200 هدف إيراني، مشيرا إلى إصابة الصواريخ الإيرانية لقاعدة عسكرية بأضرار طفيفة وإصابة مواطنة.ومن جهتها، نقلت صحيفة" نيويورك تايمز" عن مسؤولين إسرائيليين اثنين لم تكشف عن هويتهما، قولهما إن "إيران أطلقت باتجاه إسرائيل 185 طائرة بدون طيار و36 صاروخا كروز و110 صواريخ أرض-أرض".وأشارا إلى أن معظم عمليات الإطلاق خلال الهجوم الإيراني كانت من إيران وجزء صغير منها من أراضي اليمن والعراق.
https://sputnikarabic.ae/20240414/إيران-تعلن-استهداف-قاعدة-نفاطيم-الجوية-الإسرائيلية-المقر-الرئيسي-لطائرات-إف-35-1087967076.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار إيران, إيران, الحرس الثوري الإيراني, الجيش الإيراني, أخبار العالم الآن, العالم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار إيران, إيران, الحرس الثوري الإيراني, الجيش الإيراني, أخبار العالم الآن, العالم
عقب الرد الإيراني... غالانت: إسرائيل عاشت إحدى أكثر الليالي دراماتيكية في تاريخها
أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الأحد، أن أكثر من 100 صاروخ باليستي أطلق من إيران باتجاه إسرائيل.
وقال غالانت، في تصريحات له
، إن "إسرائيل شهدت أمس واحدة من أكثر لياليها إثارة بعد إطلاق مئات الصواريخ تجاهها"، مؤكدا أن الجيش تجهز من خلال منظومته الدفاعية والتنسيق مع الولايات المتحدة.
وأضاف: "أسسنا تحالفا قويا وبتنسيق كامل بين الأجهزة الأمنية لإسرائيل والولايات المتحدة والشركاء".
وأعلن الحرس الثوري الإيراني، أمس السبت، شن هجوم على إسرائيل
بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية، مؤكدا أن الهجوم يأتي ردا على الهجوم الدامي على القنصلية الإيرانية في دمشق.
على الجانب الآخر، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض أكثر من 200 هدف إيراني، مشيرا إلى إصابة الصواريخ الإيرانية لقاعدة عسكرية بأضرار طفيفة وإصابة مواطنة.
ومن جهتها، نقلت صحيفة" نيويورك تايمز" عن مسؤولين إسرائيليين اثنين لم تكشف عن هويتهما، قولهما إن "إيران أطلقت باتجاه إسرائيل 185 طائرة بدون طيار و36 صاروخا كروز و110 صواريخ أرض-أرض".
وأشارا إلى أن معظم عمليات الإطلاق خلال الهجوم الإيراني كانت من إيران وجزء صغير منها من أراضي اليمن والعراق.