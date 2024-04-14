https://sputnikarabic.ae/20240414/مجلس-الأمن-القومي-الإيراني-أي-إجراء-إسرائيلي-قادم-سيقابل-بـ10-أضعاف-من-القوة-1087974956.html

مجلس الأمن القومي الإيراني: أي إجراء إسرائيلي قادم سيقابل بـ10 أضعاف من القوة

مجلس الأمن القومي الإيراني: أي إجراء إسرائيلي قادم سيقابل بـ10 أضعاف من القوة

سبوتنيك عربي

أكد المجلس الأعلى للأمن القومي، مساء اليوم الأحد، أن "سبب هجوم الحرس الثوري الواسع بالصواريخ والمسيّرات على إسرائيل هو تجاوزها للخطوط الحمراء". 14.04.2024, سبوتنيك عربي

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وقال الأمن القومي الإيراني، في بيان له، إنه "في هذه العمليات تم استهداف قاعدة جوية عسكرية أمنية إسرائيلية فقط وتم تجنب مهاجمة المراكز الاقتصادية والبنى التحتية".وأضاف البيان أنه "حالياً لا توجد خطوة عسكرية أخرى ضد الكيان في جدول أعمالنا، لكن أي إجراء إسرائيلي قادم ضد إيران سيُقابل بعشرة أضعاف من القوة".وأعلن الحرس الثوري الإيراني، أمس السبت، شن هجوم على إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية، مؤكدا أن الهجوم يأتي ردا على الهجوم الدامي على القنصلية الإيرانية في دمشق.على الجانب الآخر، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض أكثر من 200 هدف إيراني، مشيرا إلى إصابة الصواريخ الإيرانية لقاعدة عسكرية بأضرار طفيفة وإصابة مواطنة.ومن جهتها، نقلت صحيفة" نيويورك تايمز" عن مسؤولين إسرائيليين اثنين لم تكشف عن هويتهما، قولهما إن "إيران أطلقت باتجاه إسرائيل 185 طائرة بدون طيار و36 صاروخا كروز و110 صواريخ أرض-أرض".وأشارا إلى أن معظم عمليات الإطلاق خلال الهجوم الإيراني كانت من إيران وجزء صغير منها من أراضي اليمن والعراق.

https://sputnikarabic.ae/20240414/وزير-خارجية-مصر-يبحث-هاتفيا-مع-نظرائه-في-إيران-وإسرائيل-وأمريكا-تجنيب-المنطقة-مزيدا-من-التوتر-1087973230.html

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