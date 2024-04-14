https://sputnikarabic.ae/20240414/وزير-خارجية-مصر-يبحث-هاتفيا-مع-نظرائه-في-إيران-وإسرائيل-وأمريكا-تجنيب-المنطقة-مزيدا-من-التوتر-1087973230.html

وزير خارجية مصر يبحث هاتفيا مع نظرائه في إيران وإسرائيل وأمريكا تجنيب المنطقة مزيدا من التوتر

وزير خارجية مصر يبحث هاتفيا مع نظرائه في إيران وإسرائيل وأمريكا تجنيب المنطقة مزيدا من التوتر

سبوتنيك عربي

أجرى وزير الخارجية المصري، سامح شكري، مساء اليوم الأحد، اتصالات هاتفية مع وزيري خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان، وإسرائيل يسرائيل كاتس. 14.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-14T19:07+0000

2024-04-14T19:07+0000

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وقالت وزارة الخارجية المصرية، إن "شكري نقل لوزيري خارجية إسرائيل وإيران رسائل مصرية هامة بضرورة التهدئة وتجنيب المنطقة المزيد من أسباب التوتر وعدم الاستقرار"، معربا عن "قلق مصر البالغ نتيجة استمرار حالة التصعيد العسكرى غير المسبوقة بين إيران وإسرائيل بشكل ينذر بخروج الوضع عن السيطرة وتهديد استقرار المنطقة وتعريض مصالح شعوبها للخطر".وطالب شكري، نظيريه الإيراني والإسرائيلي "بضرورة ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والنأي عن سياسات حافة الهاوية والاستفزازات المتبادلة التى من شأنها أن تزيد من حالة التوتر وعدم الاستقرار فى الشرق الأوسط".ونقل وزير الخارجية المصري إلى نظيريه الإيراني والإسرائيلي استعداد مصر لتكثيف جهودها بالتعاون مع شركائها من أجل نزع فتيل الأزمة الراهنة، التي باتت تأخذ منحناً تصعيديا خطيراً لاسيما لتزامنها مع استمرار أزمة قطاع غزة والمعاناة اليومية للشعب الفلسطيني وتصاعد حدة التوتر في بؤر متعددة في المنطقة.وأكد شكري لنظيره الإسرائيلي موقف مصر الراسخ المطالب بوقف إطلاق النار في غزة وتيسير دخول المساعدات الإنسانية ورفض أية إجراءات تستهدف تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم بما في ذلك القيام بعمليات عسكرية برية في مدينة رفح الفلسطينية.وفي اتصال آخر، بحث شكري مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، تطورات الأوضاع في المنطقة والهجوم الإيراني على إسرائيل، وتبادلا الرؤى والتقييمات حول مسارات التحرك لوقف التصعيد وتجنيب المنطقة مخاطر اتساع رقعة الصراع.وأكد وزير الخارجية المصري لنظيره الأمريكي حرص مصر على التنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة من أجل احتواء الأزمة الراهنة بين إيران وإسرائيل.وأعلن الحرس الثوري الإيراني، أمس السبت، شن هجوم على إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية، مؤكدا أن الهجوم يأتي ردا على الهجوم الدامي على القنصلية الإيرانية في دمشق.على الجانب الآخر، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض أكثر من 200 هدف إيراني، مشيرا إلى إصابة الصواريخ الإيرانية لقاعدة عسكرية بأضرار طفيفة وإصابة مواطنة.ومن جهتها، نقلت صحيفة" نيويورك تايمز" عن مسؤولين إسرائيليين اثنين لم تكشف عن هويتهما، قولهما إن "إيران أطلقت باتجاه إسرائيل 185 طائرة بدون طيار و36 صاروخا كروز و110 صواريخ أرض-أرض".وأشارا إلى أن معظم عمليات الإطلاق خلال الهجوم الإيراني كانت من إيران وجزء صغير منها من أراضي اليمن والعراق.

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