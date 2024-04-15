إعلام: إسرائيل تؤجل خططها لاجتياح رفح بسبب الهجوم الإيراني

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المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
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مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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دور ربع نهائي مثير في دوري ابطال أوروبا
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خبير: هناك دعم واحتضان للنازحين الجنوبيين في كل المناطق اللبنانية
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شؤون عسكرية
خبير: إيران تعهدت بالرد ولكن كيفية الرد وتوقيته هو برسم الحكومة الإيرانية فقط
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عالم سبوتنيك
رئيس الأركان الإيراني يعلن انتهاء الهجوم على إسرائيل، طهران تحذر: سنرد على أي دولة تفتح أجوائها أو أراضيها أمام الهجمات الإسرائيلية
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رقصة "التانغو" في ساحات الحرب
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بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
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البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
دبلوماسي إيراني: الأطماع الغربية هي سبب الحروب في منطقة الشرق الأوسط
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير إذاعة "سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية، مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
14:03 GMT
59 د
خبير: إسرائيل ستبتلع هذه الضربة بمذلة وأمريكا ستعتبر الرد الإيراني مرحلة جديدة
ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة سبوتنيك في موسكو، مواضيع هامة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية، وأيضا اخر ما توصلت إليه التكنولوجيا العسكرية في روسيا والعالم.
15:03 GMT
29 د
تداعيات كارثية للحرب على اقتصاد السودان
عام مر على اندلاع الحرب في السودان، تكبد خلاله الاقتصاد خسائر كارثية، تشير التقديرات إلى أنها تتراوح ما بين 100 إلى 200 مليار دولار مع توقف نحو 70 بالمئة من النشاط الاقتصادي في البلاد.
15:33 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
16:03 GMT
46 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
16:49 GMT
11 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
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المعالجة البصرية في الدماغ والقدرة على فصل الأشياء
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https://sputnikarabic.ae/20240415/إعلام-إسرائيل-تؤجل-خططها-لاجتياح-رفح-بسبب-الهجوم-الإيراني-1087992820.html
إعلام: إسرائيل تؤجل خططها لاجتياح رفح بسبب الهجوم الإيراني
إعلام: إسرائيل تؤجل خططها لاجتياح رفح بسبب الهجوم الإيراني
سبوتنيك عربي
أجّلت إسرائيل اجتياح رفح جنوبي قطاع غزة، الذي كانت تعتزم البدء به خلال هذا الأسبوع، لدراسة الرد على الهجوم الإيراني ضدها بالطائرات المسيرة والصواريخ السبت... 15.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-15T14:38+0000
2024-04-15T14:38+0000
إسرائيل
العالم
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التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
طوفان الأقصى
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ونقلا عن مصادر إعلامية أمريكية، فإن "إسرائيل كانت تعتزم الشروع في الخطوات الأولى لاجتياح بري في رفح هذا الأسبوع، ولكنها أجلت هذه الخطط فيما تدرس الرد على الهجوم الإيراني".وأوضحت المصادر أن سلاح الجو الإسرائيلي كان يعتزم إسقاط منشورات على أجزاء من مدينة رفح، اليوم الاثنين، وقال مسؤول إسرائيلي إن إسرائيل لا تزال عازمة على اجتياح رفح بريًا، على الرغم من أن موعدي الإجلاء المفترض للمدنيين من المدينة والهجوم البري لا يزالان غير واضحين بعد.وصرح منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، أن الإدارة الأمريكية لا ترى أي مؤشرات على أن إسرائيل قررت الرد على الهجوم الجوي الإيراني، وتعترف بحقها في مثل هذه القرارات، لكنها لا تريد أن يتوسع الصراع.وردا على سؤال عما إذا كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أقنع نتنياهو بالامتناع عن الرد، أجاب كيربي: "مرة أخرى، الأمر متروك لرئيس الوزراء ومجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي. كما أوضح الرئيس إننا لا نتطلع إلى حرب أكبر في الشرق الأوسط، نحن لا نسعى إلى صراع مع إيران".وأعلن الحرس الثوري الإيراني شن هجوم على إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية. وأكدت إيران أن الهجوم يأتي ردا على الهجوم الدامي على قنصليتها في دمشق، وأشارت الخارجية الإيرانية إلى أن هذا الرد هو ممارسة لحق الدفاع المشروع والأصيل عن النفس، وفقا لميثاق الأمم المتحدة.عملية "الوعد الصادق" الإيرانية ضد إسرائيلومن جهتها نقلت صحيفة" نيويورك تايمز" عن مسؤولَين إسرائيليين اثنين لم تكشف عن هويتهما، قولهما إن "إيران أطلقت باتجاه إسرائيل 185 طائرة دون طيار و36 صاروخا كروز و110 صواريخ أرض-أرض".وأشارا إلى أن معظم عمليات الإطلاق خلال الهجوم الإيراني كانت من إيران وجزء صغير منها من أراضي اليمن والعراق.
https://sputnikarabic.ae/20240415/البيت-الأبيض-لا-نرى-أي-مؤشرات-على-أن-إسرائيل-قررت-الرد-على-إيران-1087990077.html
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إسرائيل, العالم, العالم العربي, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, طوفان الأقصى
إسرائيل, العالم, العالم العربي, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, طوفان الأقصى

إعلام: إسرائيل تؤجل خططها لاجتياح رفح بسبب الهجوم الإيراني

14:38 GMT 15.04.2024
© AFP 2023 / Jalaa Mareyانتشار قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود الشمالية مع لبنان، 1 نوفمبر 2023
انتشار قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود الشمالية مع لبنان، 1 نوفمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2024
© AFP 2023 / Jalaa Marey
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أجّلت إسرائيل اجتياح رفح جنوبي قطاع غزة، الذي كانت تعتزم البدء به خلال هذا الأسبوع، لدراسة الرد على الهجوم الإيراني ضدها بالطائرات المسيرة والصواريخ السبت الماضي.
ونقلا عن مصادر إعلامية أمريكية، فإن "إسرائيل كانت تعتزم الشروع في الخطوات الأولى لاجتياح بري في رفح هذا الأسبوع، ولكنها أجلت هذه الخطط فيما تدرس الرد على الهجوم الإيراني".
وأوضحت المصادر أن سلاح الجو الإسرائيلي كان يعتزم إسقاط منشورات على أجزاء من مدينة رفح، اليوم الاثنين، وقال مسؤول إسرائيلي إن إسرائيل لا تزال عازمة على اجتياح رفح بريًا، على الرغم من أن موعدي الإجلاء المفترض للمدنيين من المدينة والهجوم البري لا يزالان غير واضحين بعد.
وصرح منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، أن الإدارة الأمريكية لا ترى أي مؤشرات على أن إسرائيل قررت الرد على الهجوم الجوي الإيراني، وتعترف بحقها في مثل هذه القرارات، لكنها لا تريد أن يتوسع الصراع.
وقال كيربي لقناة "إيه بي سي": "لا نرى أي مؤشر في هذه المرحلة على أنهم اتخذوا قرارا، والأمر متروك لهم لاتخاذ القرار".
وردا على سؤال عما إذا كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أقنع نتنياهو بالامتناع عن الرد، أجاب كيربي: "مرة أخرى، الأمر متروك لرئيس الوزراء ومجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي. كما أوضح الرئيس إننا لا نتطلع إلى حرب أكبر في الشرق الأوسط، نحن لا نسعى إلى صراع مع إيران".
المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2024
البيت الأبيض: لا نرى أي مؤشرات على أن إسرائيل قررت الرد على إيران
13:36 GMT
ويعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعا لحكومته السياسية العسكرية، اليوم الاثنين، لبحث مسألة الرد على ضربة يوم السبت التي نفذتها إيران ردا على قصف قنصليتها في سوريا.
وأعلن الحرس الثوري الإيراني شن هجوم على إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية. وأكدت إيران أن الهجوم يأتي ردا على الهجوم الدامي على قنصليتها في دمشق، وأشارت الخارجية الإيرانية إلى أن هذا الرد هو ممارسة لحق الدفاع المشروع والأصيل عن النفس، وفقا لميثاق الأمم المتحدة.
عملية "الوعد الصادق" الإيرانية ضد إسرائيل

على الجانب الآخر، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض أكثر من 200 هدف إيراني، مشيرًا إلى إصابة الصواريخ الإيرانية لقاعدة عسكرية بأضرار طفيفة وإصابة مواطنة.

ومن جهتها نقلت صحيفة" نيويورك تايمز" عن مسؤولَين إسرائيليين اثنين لم تكشف عن هويتهما، قولهما إن "إيران أطلقت باتجاه إسرائيل 185 طائرة دون طيار و36 صاروخا كروز و110 صواريخ أرض-أرض".
وأشارا إلى أن معظم عمليات الإطلاق خلال الهجوم الإيراني كانت من إيران وجزء صغير منها من أراضي اليمن والعراق.
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