https://sputnikarabic.ae/20240415/إعلام-إسرائيل-تؤجل-خططها-لاجتياح-رفح-بسبب-الهجوم-الإيراني-1087992820.html

إعلام: إسرائيل تؤجل خططها لاجتياح رفح بسبب الهجوم الإيراني

إعلام: إسرائيل تؤجل خططها لاجتياح رفح بسبب الهجوم الإيراني

سبوتنيك عربي

أجّلت إسرائيل اجتياح رفح جنوبي قطاع غزة، الذي كانت تعتزم البدء به خلال هذا الأسبوع، لدراسة الرد على الهجوم الإيراني ضدها بالطائرات المسيرة والصواريخ السبت... 15.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-15T14:38+0000

2024-04-15T14:38+0000

2024-04-15T14:38+0000

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ونقلا عن مصادر إعلامية أمريكية، فإن "إسرائيل كانت تعتزم الشروع في الخطوات الأولى لاجتياح بري في رفح هذا الأسبوع، ولكنها أجلت هذه الخطط فيما تدرس الرد على الهجوم الإيراني".وأوضحت المصادر أن سلاح الجو الإسرائيلي كان يعتزم إسقاط منشورات على أجزاء من مدينة رفح، اليوم الاثنين، وقال مسؤول إسرائيلي إن إسرائيل لا تزال عازمة على اجتياح رفح بريًا، على الرغم من أن موعدي الإجلاء المفترض للمدنيين من المدينة والهجوم البري لا يزالان غير واضحين بعد.وصرح منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، أن الإدارة الأمريكية لا ترى أي مؤشرات على أن إسرائيل قررت الرد على الهجوم الجوي الإيراني، وتعترف بحقها في مثل هذه القرارات، لكنها لا تريد أن يتوسع الصراع.وردا على سؤال عما إذا كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أقنع نتنياهو بالامتناع عن الرد، أجاب كيربي: "مرة أخرى، الأمر متروك لرئيس الوزراء ومجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي. كما أوضح الرئيس إننا لا نتطلع إلى حرب أكبر في الشرق الأوسط، نحن لا نسعى إلى صراع مع إيران".وأعلن الحرس الثوري الإيراني شن هجوم على إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية. وأكدت إيران أن الهجوم يأتي ردا على الهجوم الدامي على قنصليتها في دمشق، وأشارت الخارجية الإيرانية إلى أن هذا الرد هو ممارسة لحق الدفاع المشروع والأصيل عن النفس، وفقا لميثاق الأمم المتحدة.عملية "الوعد الصادق" الإيرانية ضد إسرائيلومن جهتها نقلت صحيفة" نيويورك تايمز" عن مسؤولَين إسرائيليين اثنين لم تكشف عن هويتهما، قولهما إن "إيران أطلقت باتجاه إسرائيل 185 طائرة دون طيار و36 صاروخا كروز و110 صواريخ أرض-أرض".وأشارا إلى أن معظم عمليات الإطلاق خلال الهجوم الإيراني كانت من إيران وجزء صغير منها من أراضي اليمن والعراق.

https://sputnikarabic.ae/20240415/البيت-الأبيض-لا-نرى-أي-مؤشرات-على-أن-إسرائيل-قررت-الرد-على-إيران-1087990077.html

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إسرائيل, العالم, العالم العربي, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, طوفان الأقصى