https://sputnikarabic.ae/20240415/البيت-الأبيض-لا-نرى-أي-مؤشرات-على-أن-إسرائيل-قررت-الرد-على-إيران-1087990077.html

البيت الأبيض: لا نرى أي مؤشرات على أن إسرائيل قررت الرد على إيران

البيت الأبيض: لا نرى أي مؤشرات على أن إسرائيل قررت الرد على إيران

سبوتنيك عربي

صرح منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي ، أن الإدارة الأمريكية لا ترى أي مؤشرات على أن إسرائيل قررت الرد على الهجوم الجوي... 15.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-15T13:36+0000

2024-04-15T13:36+0000

2024-04-15T13:36+0000

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وقال كيربي لقناة "إيه بي سي": "لا نرى أي مؤشر في هذه المرحلة على أنهم اتخذوا قرارا، والأمر متروك لهم لاتخاذ القرار".وردا على سؤال عما إذا كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أقنع نتنياهو بالامتناع عن الرد، أجاب كيربي: "مرة أخرى، الأمر متروك لرئيس الوزراء ومجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي. كما أوضح الرئيس أننا لا نتطلع إلى حرب أكبر في الشرق الأوسط، نحن لا نسعى إلى صراع مع إيران".وأعلن الحرس الثوري الإيراني شن هجوم على إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية. وأكدت إيران أن الهجوم يأتي ردا على الهجوم الدامي على قنصليتها في دمشق، وأشارت الخارجية الإيرانية إلى أن هذا الرد هو ممارسة لحق الدفاع المشروع والأصيل عن النفس، وفقا لميثاق الأمم المتحدة.ومن جهتها نقلت صحيفة" نيويورك تايمز" عن مسؤولَين إسرائيليين اثنين لم تكشف عن هويتهما، قولهما إن "إيران أطلقت باتجاه إسرائيل 185 طائرة بدون طيار و36 صاروخا كروز و110 صواريخ أرض-أرض".وأشارا إلى أن معظم عمليات الإطلاق خلال الهجوم الإيراني كانت من إيران وجزء صغير منها من أراضي اليمن والعراق.

https://sputnikarabic.ae/20240415/زعيم-المعارضة-الإسرائيلية-يتحدث-عن-خطر-وجودي-يهدد-بلاده-1087988545.html

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