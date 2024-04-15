https://sputnikarabic.ae/20240415/زعيم-المعارضة-الإسرائيلية-يتحدث-عن-خطر-وجودي-يهدد-بلاده-1087988545.html

زعيم المعارضة الإسرائيلية يتحدث عن خطر وجودي يهدد بلاده

زعيم المعارضة الإسرائيلية يتحدث عن خطر وجودي يهدد بلاده

سبوتنيك عربي

صرح زعيم المعارضة الإسرائيلي، يائير لابيد، اليوم الإثنين، بأن الحكومة الحالية بقيادة بنيامين نتنياهو أصبحت تمثل "خطرا وجوديا" على البلاد. 15.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-15T12:34+0000

2024-04-15T12:34+0000

2024-04-15T13:38+0000

العالم

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وجاءت تصريحات لابيد خلال إحاطة إعلامية قال فيها: إن "هذه الحكومة ورئيسها أصبحوا خطرا وجوديا على إسرائيل، لقد هدموا الردع الإسرائيلي، أعداؤنا ينظرون إلى هذه الحكومة ويشمون راحة الضعف ويرفعون رؤوسهم".وأوضح لابيد أن "مشكلتنا هي إيران لكن مشكلتنا هنا في الداخل أيضا، إذا لم ننح هذه الحكومة في الوقت المناسب فإنها ستجلب لنا الدمار، وهي قد جلبت لنا الدمار، لقد حان وقت الانتخابات الآن".إعلام: إسرائيل ستقرر قريبا نوع الرد على الهجوم الإيرانيومن جهتها نقلت صحيفة" نيويورك تايمز" عن مسؤولَين إسرائيليين اثنين لم تكشف عن هويتهما، قولهما إن "إيران أطلقت باتجاه إسرائيل 185 طائرة بدون طيار و36 صاروخا كروز و110 صواريخ أرض-أرض".وأشارا إلى أن معظم عمليات الإطلاق خلال الهجوم الإيراني كانت من إيران وجزء صغير منها من أراضي اليمن والعراق.ارتفاع أسعار النفط العالمية بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل

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