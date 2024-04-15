الجامعة العربية تدعو لاصطفاف عربي ودولي لإنهاء الصراع في السودان

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
08:16 GMT
25 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
08:41 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:03 GMT
36 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:40 GMT
20 د
من الملعب
دور ربع نهائي مثير في دوري ابطال أوروبا
10:03 GMT
26 د
صدى الحياة
خبير: هناك دعم واحتضان للنازحين الجنوبيين في كل المناطق اللبنانية
10:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
14:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: إيران تعهدت بالرد ولكن كيفية الرد وتوقيته هو برسم الحكومة الإيرانية فقط
14:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
رئيس الأركان الإيراني يعلن انتهاء الهجوم على إسرائيل، طهران تحذر: سنرد على أي دولة تفتح أجوائها أو أراضيها أمام الهجمات الإسرائيلية
15:03 GMT
59 د
مساحة حرة
مؤتمر السلام حول أوكرانيا.. هل أيقن الغرب بضرورة الحل
16:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
17:00 GMT
21 د
مرايا العلوم
مفاجأة تكرار البصمات والأنماط العالمية لموجات الدماغ
17:21 GMT
29 د
صدى الحياة
رقصة "التانغو" في ساحات الحرب
17:51 GMT
4 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
17:54 GMT
6 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
147 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
دور ربع نهائي مثير في دوري ابطال أوروبا
08:17 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
08:43 GMT
17 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
09:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:29 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
10:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
دبلوماسي إيراني: الأطماع الغربية هي سبب الحروب في منطقة الشرق الأوسط
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير إذاعة "سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية، مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
14:03 GMT
59 د
خبير: إسرائيل ستبتلع هذه الضربة بمذلة وأمريكا ستعتبر الرد الإيراني مرحلة جديدة
ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة سبوتنيك في موسكو، مواضيع هامة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية، وأيضا اخر ما توصلت إليه التكنولوجيا العسكرية في روسيا والعالم.
15:03 GMT
29 د
تداعيات كارثية للحرب على اقتصاد السودان
عام مر على اندلاع الحرب في السودان، تكبد خلاله الاقتصاد خسائر كارثية، تشير التقديرات إلى أنها تتراوح ما بين 100 إلى 200 مليار دولار مع توقف نحو 70 بالمئة من النشاط الاقتصادي في البلاد.
15:33 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
16:03 GMT
46 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
16:49 GMT
11 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
17:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
المعالجة البصرية في الدماغ والقدرة على فصل الأشياء
17:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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https://sputnikarabic.ae/20240415/الجامعة-العربية-تدعو-لاصطفاف-عربي-ودولي-لإنهاء-الصراع-في-السودان-1088002279.html
الجامعة العربية تدعو لاصطفاف عربي ودولي لإنهاء الصراع في السودان
الجامعة العربية تدعو لاصطفاف عربي ودولي لإنهاء الصراع في السودان
سبوتنيك عربي
قالت الجامعة العربية إن ملايين السودانيين لديهم آمال لإيقاف الحرب حتى يمكن إنقاذ مستقبل بلادهم، التي مزقها الصراع، الذي دخل عامه الثاني. 15.04.2024, سبوتنيك عربي
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وأكدت الجامعة ضرورة أن يكون هناك اصطفاف للمساعي العربية والدولية مع السودانيين الذين يريدون إنهاء الصراع، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، اليو الاثنين.ووصف السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد للجامعة العربية، ما يشهده السودان بأنه أسوأ حقبة في تاريخ البلاد منذ استقلالها بسبب المآسي والآثار الإنسانية المروعة التي خلها الصراع.وتابع: في كلمة أمام مؤتمر باريس حول السودان: "ملايين السودانيين هجروا منازلهم إلى أماكن نائية داخل البلاد أو إلى دول أخرى، بينما أصبحت الأنشطة الإنسانية في البلاد شبه متوقفة، إضافة إلى أن البلاد أصبحت على شفا مجاعة".وحذرت الأمم المتحدة، من حدوث مجاعة وشيكة بالسودان بعد دخول الحرب عامها الثاني والتي اندلعت في 15 أبريل/ نيسان 2023، وتركت نحو 15 ألف قتيل و8 ملايين نازح، و25 مليون شخص في حاجة ماسة إلى المساعدة.
https://sputnikarabic.ae/20240414/الأمم-المتحدة-تحذر-من-حدوث-مجاعة-وشيكة-في-السودان-بعد-دخول-النزاع-عامه-الثاني-1087968010.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, الفترة الانتقالية في السودان
أخبار العالم الآن, العالم العربي, اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, الفترة الانتقالية في السودان

الجامعة العربية تدعو لاصطفاف عربي ودولي لإنهاء الصراع في السودان

21:56 GMT 15.04.2024 (تم التحديث: 21:59 GMT 15.04.2024)
© Photo / أطباء بلا حدودمنظمة "أطباء بلا حدود" تطالب بتوسيع عاجل وسريع للاستجابة الإنسانية في السودان بعد مرور عام على الحرب بها
منظمة أطباء بلا حدود تطالب بتوسيع عاجل وسريع للاستجابة الإنسانية في السودان بعد مرور عام على الحرب بها - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2024
© Photo / أطباء بلا حدود
تابعنا عبر
قالت الجامعة العربية إن ملايين السودانيين لديهم آمال لإيقاف الحرب حتى يمكن إنقاذ مستقبل بلادهم، التي مزقها الصراع، الذي دخل عامه الثاني.
وأكدت الجامعة ضرورة أن يكون هناك اصطفاف للمساعي العربية والدولية مع السودانيين الذين يريدون إنهاء الصراع، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، اليو الاثنين.
ووصف السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد للجامعة العربية، ما يشهده السودان بأنه أسوأ حقبة في تاريخ البلاد منذ استقلالها بسبب المآسي والآثار الإنسانية المروعة التي خلها الصراع.
دخان كثيف يتصاعد فوق المباني المجاورة لمطار الخرطوم في 15 أبريل 2023، وسط اشتباكات في العاصمة السودانية. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2024
الأمم المتحدة تحذر من حدوث مجاعة وشيكة في السودان بعد دخول النزاع عامه الثاني
أمس, 15:43 GMT
وتابع: في كلمة أمام مؤتمر باريس حول السودان: "ملايين السودانيين هجروا منازلهم إلى أماكن نائية داخل البلاد أو إلى دول أخرى، بينما أصبحت الأنشطة الإنسانية في البلاد شبه متوقفة، إضافة إلى أن البلاد أصبحت على شفا مجاعة".
وحذرت الأمم المتحدة، من حدوث مجاعة وشيكة بالسودان بعد دخول الحرب عامها الثاني والتي اندلعت في 15 أبريل/ نيسان 2023، وتركت نحو 15 ألف قتيل و8 ملايين نازح، و25 مليون شخص في حاجة ماسة إلى المساعدة.
© Sputnikعام من الحرب... السودان يذوب في بحر دماء
عام من الحرب... السودان يذوب في بحر دماء - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2024
عام من الحرب... السودان يذوب في بحر دماء
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