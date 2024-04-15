https://sputnikarabic.ae/20240415/الجامعة-العربية-تدعو-لاصطفاف-عربي-ودولي-لإنهاء-الصراع-في-السودان-1088002279.html

الجامعة العربية تدعو لاصطفاف عربي ودولي لإنهاء الصراع في السودان

الجامعة العربية تدعو لاصطفاف عربي ودولي لإنهاء الصراع في السودان

سبوتنيك عربي

قالت الجامعة العربية إن ملايين السودانيين لديهم آمال لإيقاف الحرب حتى يمكن إنقاذ مستقبل بلادهم، التي مزقها الصراع، الذي دخل عامه الثاني. 15.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-15T21:56+0000

2024-04-15T21:56+0000

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وأكدت الجامعة ضرورة أن يكون هناك اصطفاف للمساعي العربية والدولية مع السودانيين الذين يريدون إنهاء الصراع، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، اليو الاثنين.ووصف السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد للجامعة العربية، ما يشهده السودان بأنه أسوأ حقبة في تاريخ البلاد منذ استقلالها بسبب المآسي والآثار الإنسانية المروعة التي خلها الصراع.وتابع: في كلمة أمام مؤتمر باريس حول السودان: "ملايين السودانيين هجروا منازلهم إلى أماكن نائية داخل البلاد أو إلى دول أخرى، بينما أصبحت الأنشطة الإنسانية في البلاد شبه متوقفة، إضافة إلى أن البلاد أصبحت على شفا مجاعة".وحذرت الأمم المتحدة، من حدوث مجاعة وشيكة بالسودان بعد دخول الحرب عامها الثاني والتي اندلعت في 15 أبريل/ نيسان 2023، وتركت نحو 15 ألف قتيل و8 ملايين نازح، و25 مليون شخص في حاجة ماسة إلى المساعدة.

https://sputnikarabic.ae/20240414/الأمم-المتحدة-تحذر-من-حدوث-مجاعة-وشيكة-في-السودان-بعد-دخول-النزاع-عامه-الثاني-1087968010.html

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أخبار العالم الآن, العالم العربي, اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, الفترة الانتقالية في السودان