https://sputnikarabic.ae/20240415/الجامعة-العربية-تدعو-لاصطفاف-عربي-ودولي-لإنهاء-الصراع-في-السودان-1088002279.html
الجامعة العربية تدعو لاصطفاف عربي ودولي لإنهاء الصراع في السودان
الجامعة العربية تدعو لاصطفاف عربي ودولي لإنهاء الصراع في السودان
سبوتنيك عربي
قالت الجامعة العربية إن ملايين السودانيين لديهم آمال لإيقاف الحرب حتى يمكن إنقاذ مستقبل بلادهم، التي مزقها الصراع، الذي دخل عامه الثاني. 15.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-15T21:56+0000
2024-04-15T21:56+0000
2024-04-15T21:59+0000
أخبار العالم الآن
العالم العربي
اتفاق السودان
أخبار السودان اليوم
الفترة الانتقالية في السودان
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/04/0f/1087995693_0:52:1080:660_1920x0_80_0_0_7c145c574a98d4817b12f9670f649b2f.jpg
وأكدت الجامعة ضرورة أن يكون هناك اصطفاف للمساعي العربية والدولية مع السودانيين الذين يريدون إنهاء الصراع، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، اليو الاثنين.ووصف السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد للجامعة العربية، ما يشهده السودان بأنه أسوأ حقبة في تاريخ البلاد منذ استقلالها بسبب المآسي والآثار الإنسانية المروعة التي خلها الصراع.وتابع: في كلمة أمام مؤتمر باريس حول السودان: "ملايين السودانيين هجروا منازلهم إلى أماكن نائية داخل البلاد أو إلى دول أخرى، بينما أصبحت الأنشطة الإنسانية في البلاد شبه متوقفة، إضافة إلى أن البلاد أصبحت على شفا مجاعة".وحذرت الأمم المتحدة، من حدوث مجاعة وشيكة بالسودان بعد دخول الحرب عامها الثاني والتي اندلعت في 15 أبريل/ نيسان 2023، وتركت نحو 15 ألف قتيل و8 ملايين نازح، و25 مليون شخص في حاجة ماسة إلى المساعدة.
https://sputnikarabic.ae/20240414/الأمم-المتحدة-تحذر-من-حدوث-مجاعة-وشيكة-في-السودان-بعد-دخول-النزاع-عامه-الثاني-1087968010.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/04/0f/1087995693_66:0:1014:711_1920x0_80_0_0_366695073dab8acb0ef168b27e541252.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, العالم العربي, اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, الفترة الانتقالية في السودان
أخبار العالم الآن, العالم العربي, اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, الفترة الانتقالية في السودان
الجامعة العربية تدعو لاصطفاف عربي ودولي لإنهاء الصراع في السودان
21:56 GMT 15.04.2024 (تم التحديث: 21:59 GMT 15.04.2024)
قالت الجامعة العربية إن ملايين السودانيين لديهم آمال لإيقاف الحرب حتى يمكن إنقاذ مستقبل بلادهم، التي مزقها الصراع، الذي دخل عامه الثاني.
وأكدت الجامعة ضرورة أن يكون هناك اصطفاف للمساعي العربية والدولية مع السودانيين الذين يريدون إنهاء الصراع، حسبما ذكرت
وكالة الأنباء القطرية "قنا"، اليو الاثنين.
ووصف السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد للجامعة العربية، ما يشهده السودان بأنه أسوأ حقبة
في تاريخ البلاد منذ استقلالها بسبب المآسي والآثار الإنسانية المروعة التي خلها الصراع.
وتابع: في كلمة أمام مؤتمر باريس حول السودان: "ملايين السودانيين هجروا منازلهم إلى أماكن نائية داخل البلاد أو إلى دول أخرى، بينما أصبحت الأنشطة الإنسانية في البلاد شبه متوقفة، إضافة إلى أن البلاد أصبحت على شفا مجاعة".
وحذرت الأمم المتحدة، من حدوث مجاعة وشيكة بالسودان
بعد دخول الحرب عامها الثاني والتي اندلعت في 15 أبريل/ نيسان 2023، وتركت نحو 15 ألف قتيل و8 ملايين نازح، و25 مليون شخص في حاجة ماسة إلى المساعدة.