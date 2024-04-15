القوات الروسية تحسن مواقعها التكتيكية على 3 محاور استراتيجية
11:10 GMT 15.04.2024 (تم التحديث: 12:14 GMT 15.04.2024)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورأفراد عسكريون من كتيبة الصواريخ التابعة للواء المدفعية التابع لمجموعة قوات "المركز" التابعة للقوات المسلحة الروسية في اتجاه محور أفدييفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov/
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بقيام القوات الروسية بتحسين أماكن تموضعها على 3 محاور استراتيجية، وهي محور كوبيانسك ومحور أفدييفكا ومحور جنوب دونيتسك.
وقالت الوزارة: "أفراد الجيش الروسي من مجموعة "فوستوك" قاموا بتحسين الوضع على طول خط المواجهة على جبهة جنوب دونيتسك، وهزموا تشكيلات لواء المشاة الآلي رقم 72 ولواء المشاة الآلي رقم 58 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع الأرضي رقم 128 في مناطق ستارومايورسكويو وفودينايا وأوروجاينيو".
وأضافت أن العدو فقد العدو ما يصل إلى 90 جنديا وثلاث مركبات ومدفع هاوتزر إم777 عيار 155 ملم مصنوع في الولايات المتحدة ومدفع هاوتزر "إف إتش-70" عيار 155 ملم مصنوع في بريطانيا، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر "دي-30" عيار 122 ملم".
وعلى محور أفدييفكا، قامت وحدات من مجموعة "المركز" من خلال الإجراءات النشطة بتحسين الوضع التكتيكي وهزمت القوى البشرية والمعدات التابعة للألوية الآلية 24 و47 و54 و115 والألوية 25 المحمولة جواً و68 "غايغر" من القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نوفغورودسكوي وأومانسكوي وسيمينوفكا ونوفوكالينوفو وأوتشيرتينو في جمهورية دونيتسك الشعبية.
بالإضافة إلى ذلك، تم صد سبع هجمات مضادة شنتها تشكيلات من الكتيبة 25 المحمولة جواً، و71 ييغر، و59 مشاة آلية، واللواءين الآليين 23 و115 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق أومانسكوي، وبيرفومايسكوي، ونوفوباخموتوفكا، وبيرديتشي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وفقد العدو ما يصل إلى 295 عسكريًا ودبابة وأربع مركبات قتالية مدرعة، بما في ذلك مركبة قتال مشاة "ماردر" مصنوعة في ألمانيا وأربع سيارات، ومدفع ذاتي الحركة من طراز "بالادين" عيار 155 ملم، وتم إصابة مدفع ذاتي الحركة من طراز "أكاتسيا" عيار 152 ملم، ومدفع ذاتي الحركة من طراز "غفوزديكا" عيار 122 ملم، وثلاثة مدافع هاوتزر من طراز "دي-30" عيار 122 ملم، ومدفع هاوتزر من طراز "إم102" عيار 105 ملم مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى محطة الحرب الإلكترونية "خمارة".
وعلى محور كوبيانسك، قامت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" بتحسين الوضع على طول خط المواجهة وألحقت أضرارا بالقوى العاملة ومعدات اللواء الميكانيكي الرابع عشر للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع المدرع 103 في مناطق زاغورويكوفكا وكوتلياروفكا في مقاطعة خاركوف.
وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 30 عسكريًا ومركبتين ومدفع هاوتزر إم777 عيار 155 ملم ومدفع ذاتي الحركة "بالادين" عيار 155 ملم ومدفع هاوتزر "إم198" عيار 155 ملم مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى مدافع "بلاستون" و"أنكلاف-إن".