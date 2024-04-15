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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240415/القوات-الروسية-تحسن-مواقعها-التكتيكية-على-3-محاور-استراتيجية---1087984599.html
القوات الروسية تحسن مواقعها التكتيكية على 3 محاور استراتيجية
القوات الروسية تحسن مواقعها التكتيكية على 3 محاور استراتيجية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بقيام القوات الروسية بتحسين أماكن تموضعها على 3 محاور استراتيجية، وهي محور كوبيانسك ومحور أفدييفكا ومحور جنوب... 15.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-15T11:10+0000
2024-04-15T12:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقالت الوزارة: "أفراد الجيش الروسي من مجموعة "فوستوك" قاموا بتحسين الوضع على طول خط المواجهة على جبهة جنوب دونيتسك، وهزموا تشكيلات لواء المشاة الآلي رقم 72 ولواء المشاة الآلي رقم 58 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع الأرضي رقم 128 في مناطق ستارومايورسكويو وفودينايا وأوروجاينيو".وعلى محور أفدييفكا، قامت وحدات من مجموعة "المركز" من خلال الإجراءات النشطة بتحسين الوضع التكتيكي وهزمت القوى البشرية والمعدات التابعة للألوية الآلية 24 و47 و54 و115 والألوية 25 المحمولة جواً و68 "غايغر" من القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نوفغورودسكوي وأومانسكوي وسيمينوفكا ونوفوكالينوفو وأوتشيرتينو في جمهورية دونيتسك الشعبية. بالإضافة إلى ذلك، تم صد سبع هجمات مضادة شنتها تشكيلات من الكتيبة 25 المحمولة جواً، و71 ييغر، و59 مشاة آلية، واللواءين الآليين 23 و115 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق أومانسكوي، وبيرفومايسكوي، ونوفوباخموتوفكا، وبيرديتشي في جمهورية دونيتسك الشعبية. وعلى محور كوبيانسك، قامت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" بتحسين الوضع على طول خط المواجهة وألحقت أضرارا بالقوى العاملة ومعدات اللواء الميكانيكي الرابع عشر للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع المدرع 103 في مناطق زاغورويكوفكا وكوتلياروفكا في مقاطعة خاركوف. وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 30 عسكريًا ومركبتين ومدفع هاوتزر إم777 عيار 155 ملم ومدفع ذاتي الحركة "بالادين" عيار 155 ملم ومدفع هاوتزر "إم198" عيار 155 ملم مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى مدافع "بلاستون" و"أنكلاف-إن".
https://sputnikarabic.ae/20240415/القوات-الروسية-تدمر-مركز-القيادة-والمراقبة-لكتيبة-تابعة-للواء-13-بالحرس-الأوكراني-1087984298.html
https://sputnikarabic.ae/20240415/الطيران-الروسي-يدمر-مركز-قيادة-القوات-المسلحة-الأوكرانية-على-الجبهة-الجنوبية-لجمهورية-دونيتسك-1087979882.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

القوات الروسية تحسن مواقعها التكتيكية على 3 محاور استراتيجية

11:10 GMT 15.04.2024 (تم التحديث: 12:14 GMT 15.04.2024)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورأفراد عسكريون من كتيبة الصواريخ التابعة للواء المدفعية التابع لمجموعة قوات "المركز" التابعة للقوات المسلحة الروسية في اتجاه محور أفدييفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة
أفراد عسكريون من كتيبة الصواريخ التابعة للواء المدفعية التابع لمجموعة قوات المركز التابعة للقوات المسلحة الروسية في اتجاه محور أفدييفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بقيام القوات الروسية بتحسين أماكن تموضعها على 3 محاور استراتيجية، وهي محور كوبيانسك ومحور أفدييفكا ومحور جنوب دونيتسك.
وقالت الوزارة: "أفراد الجيش الروسي من مجموعة "فوستوك" قاموا بتحسين الوضع على طول خط المواجهة على جبهة جنوب دونيتسك، وهزموا تشكيلات لواء المشاة الآلي رقم 72 ولواء المشاة الآلي رقم 58 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع الأرضي رقم 128 في مناطق ستارومايورسكويو وفودينايا وأوروجاينيو".

وأضافت أن العدو فقد العدو ما يصل إلى 90 جنديا وثلاث مركبات ومدفع هاوتزر إم777 عيار 155 ملم مصنوع في الولايات المتحدة ومدفع هاوتزر "إف إتش-70" عيار 155 ملم مصنوع في بريطانيا، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر "دي-30" عيار 122 ملم".

وعلى محور أفدييفكا، قامت وحدات من مجموعة "المركز" من خلال الإجراءات النشطة بتحسين الوضع التكتيكي وهزمت القوى البشرية والمعدات التابعة للألوية الآلية 24 و47 و54 و115 والألوية 25 المحمولة جواً و68 "غايغر" من القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نوفغورودسكوي وأومانسكوي وسيمينوفكا ونوفوكالينوفو وأوتشيرتينو في جمهورية دونيتسك الشعبية.
طاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق أوراغان التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2024
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القوات الروسية تدمر مركز القيادة والمراقبة لكتيبة تابعة للواء 13 بالحرس الأوكراني
11:09 GMT
بالإضافة إلى ذلك، تم صد سبع هجمات مضادة شنتها تشكيلات من الكتيبة 25 المحمولة جواً، و71 ييغر، و59 مشاة آلية، واللواءين الآليين 23 و115 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق أومانسكوي، وبيرفومايسكوي، ونوفوباخموتوفكا، وبيرديتشي في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وفقد العدو ما يصل إلى 295 عسكريًا ودبابة وأربع مركبات قتالية مدرعة، بما في ذلك مركبة قتال مشاة "ماردر" مصنوعة في ألمانيا وأربع سيارات، ومدفع ذاتي الحركة من طراز "بالادين" عيار 155 ملم، وتم إصابة مدفع ذاتي الحركة من طراز "أكاتسيا" عيار 152 ملم، ومدفع ذاتي الحركة من طراز "غفوزديكا" عيار 122 ملم، وثلاثة مدافع هاوتزر من طراز "دي-30" عيار 122 ملم، ومدفع هاوتزر من طراز "إم102" عيار 105 ملم مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى محطة الحرب الإلكترونية "خمارة".

المقاتلة القاذفة سو-34 تقوم باستعراضات جوية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الطيران الروسي يدمر مركز قيادة القوات المسلحة الأوكرانية على الجبهة الجنوبية لجمهورية دونيتسك
09:09 GMT
وعلى محور كوبيانسك، قامت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" بتحسين الوضع على طول خط المواجهة وألحقت أضرارا بالقوى العاملة ومعدات اللواء الميكانيكي الرابع عشر للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع المدرع 103 في مناطق زاغورويكوفكا وكوتلياروفكا في مقاطعة خاركوف.
وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 30 عسكريًا ومركبتين ومدفع هاوتزر إم777 عيار 155 ملم ومدفع ذاتي الحركة "بالادين" عيار 155 ملم ومدفع هاوتزر "إم198" عيار 155 ملم مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى مدافع "بلاستون" و"أنكلاف-إن".
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