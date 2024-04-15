https://sputnikarabic.ae/20240415/بريطانيا-نأمل-ألا-ترد-ترد-إسرايئل-على-الضربة-الإيرانية-1087978726.html
بريطانيا: نأمل ألا ترد ترد إسرايئل على الضربة الإيرانية
بريطانيا: نأمل ألا ترد ترد إسرايئل على الضربة الإيرانية
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، اليوم الإثنين أن المملكة المتحدة تأمل ألا تنتقم إسرائيل من إيران؛ وبدلاً من ذلك، يجب على العالم أن يحول انتباهه... 15.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-15T07:24+0000
2024-04-15T07:24+0000
2024-04-15T07:24+0000
رصد عسكري
العالم
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وقال لشبكة "سكاي نيوز": "نأمل ألا يكون هناك أي رد انتقامي وأن يتحول اهتمام العالم بدلا من ذلك إلى "حماس". فهي لا تزال تحتجز رهائن".وشنت إيران، مساء السبت الماضي ، هجومًا مباشرًا واسع النطاق على إسرائيل، باستخدام عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية، ردًا على استهداف إسرائيل القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق مطلع الشهر الجاري.وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان ليل الأحد أنه "ردًا على جريمة الكيان الصهيوني وهجومه على القنصلية التابعة للسفارة الإيرانية في دمشق، قصف سلاح الجو التابع للحرس الثوري الإيراني أهدافا معينة في أراضي الكيان الصهيوني بعشرات المسيرات والصواريخ".وقصف الطيران الإسرائيلي القنصلية الإيرانية في دمشق، في 1 أبريل/ نيسان الجاري، ما أدى إلى مقتل مستشارين عسكريين اثنين بفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وعدد من معاونيهما.
https://sputnikarabic.ae/20240415/إعلام-إسرائيل-ستقرر-قريبا-نوع-الرد-على-الهجوم-الإيراني-1087977602.html
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رصد عسكري, العالم
بريطانيا: نأمل ألا ترد ترد إسرايئل على الضربة الإيرانية
أعلن وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، اليوم الإثنين أن المملكة المتحدة تأمل ألا تنتقم إسرائيل من إيران؛ وبدلاً من ذلك، يجب على العالم أن يحول انتباهه إلى تصرفات حركة "حماس" الفلسطينية، التي تواصل احتجاز الرهائن في غزة.
وقال لشبكة "سكاي نيوز": "نأمل ألا يكون هناك أي رد انتقامي وأن يتحول اهتمام العالم بدلا من ذلك إلى "حماس". فهي لا تزال تحتجز رهائن".
وشنت إيران، مساء السبت الماضي ، هجومًا مباشرًا واسع النطاق على إسرائيل
، باستخدام عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية، ردًا على استهداف إسرائيل القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق مطلع الشهر الجاري.
وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان ليل الأحد أنه "ردًا على جريمة الكيان الصهيوني وهجومه على القنصلية التابعة للسفارة الإيرانية في دمشق، قصف سلاح الجو التابع للحرس الثوري الإيراني أهدافا معينة في أراضي الكيان الصهيوني بعشرات المسيرات والصواريخ".
وقصف الطيران الإسرائيلي القنصلية الإيرانية في دمشق، في 1 أبريل/ نيسان الجاري، ما أدى إلى مقتل مستشارين عسكريين اثنين بفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وعدد من معاونيهما.