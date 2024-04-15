https://sputnikarabic.ae/20240415/عبد-اللهيان-الصواريخ-الإيرانية-أصابت-قاعدتين-تستخدمهما-إسرائيل-لعملياتها-في-سوريا-1087998416.html
عبد اللهيان: الصواريخ الإيرانية أصابت قاعدتين تستخدمهما إسرائيل لعملياتها في سوريا
عبد اللهيان: الصواريخ الإيرانية أصابت قاعدتين تستخدمهما إسرائيل لعملياتها في سوريا
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الاثنين، أن "إيران استخدمت جزءا من قدراتها الصاروخية والمسيرة العالية في الضربة العسكرية التي استهدفت... 15.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-15T17:40+0000
2024-04-15T17:40+0000
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وقال عبد اللهيان، أمام لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية، إن "الصواريخ الإيرانية أصابت قاعدتين يستخدمهما الصهاينة لعملياتهم في دمشق"، مشيرا إلى أن الكيان الصهيوني وحلفاءه استخدموا كل قوتهم الدفاعية في مواجهة عملية "الوعد الصادق".وأعلن الحرس الثوري الإيراني، السبت الماضي، شن هجوم على إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية، مؤكدا أن الهجوم يأتي ردا على الهجوم الدامي على القنصلية الإيرانية في دمشق.على الجانب الآخر، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض أكثر من 200 هدف إيراني، مشيرا إلى إصابة الصواريخ الإيرانية لقاعدة عسكرية بأضرار طفيفة وإصابة مواطنة.ومن جهتها، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين إسرائيليين اثنين لم تكشف عن هويتهما، قولهما إن "إيران أطلقت باتجاه إسرائيل 185 طائرة دون طيار و36 صاروخا كروز و110 صواريخ أرض-أرض".وأشارا إلى أن معظم عمليات الإطلاق خلال الهجوم الإيراني كانت من إيران وجزء صغير منها من أراضي اليمن والعراق.
https://sputnikarabic.ae/20240415/البيت-الأبيض-لا-نرى-أي-مؤشرات-على-أن-إسرائيل-قررت-الرد-على-إيران-1087990077.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم
عبد اللهيان: الصواريخ الإيرانية أصابت قاعدتين تستخدمهما إسرائيل لعملياتها في سوريا
أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الاثنين، أن "إيران استخدمت جزءا من قدراتها الصاروخية والمسيرة العالية في الضربة العسكرية التي استهدفت إسرائيل".
وقال عبد اللهيان، أمام لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية، إن "الصواريخ الإيرانية أصابت قاعدتين يستخدمهما الصهاينة لعملياتهم في دمشق"، مشيرا إلى أن الكيان الصهيوني وحلفاءه استخدموا كل قوتهم الدفاعية في مواجهة عملية "الوعد الصادق".
وأعلن الحرس الثوري الإيراني، السبت الماضي، شن هجوم على إسرائيل
بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية، مؤكدا أن الهجوم يأتي ردا على الهجوم الدامي على القنصلية الإيرانية في دمشق.
على الجانب الآخر، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض أكثر من 200 هدف إيراني، مشيرا إلى إصابة الصواريخ الإيرانية لقاعدة عسكرية بأضرار طفيفة وإصابة مواطنة.
ومن جهتها، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين إسرائيليين اثنين لم تكشف عن هويتهما، قولهما إن "إيران أطلقت باتجاه إسرائيل 185 طائرة دون طيار و36 صاروخا كروز و110 صواريخ أرض-أرض".
وأشارا إلى أن معظم عمليات الإطلاق خلال الهجوم الإيراني كانت من إيران وجزء صغير منها من أراضي اليمن والعراق.