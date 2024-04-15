https://sputnikarabic.ae/20240415/ميقاتي-الاعتداءات-الاسرائيلية-لا-يمكن-السكوت-عنها-ولا-نقبل-باستباحة-أجوائنا-1088000471.html

ميقاتي: الاعتداءات الإسرائيلية لا يمكن السكوت عنها ولا نقبل باستباحة أجوائنا

ميقاتي: الاعتداءات الإسرائيلية لا يمكن السكوت عنها ولا نقبل باستباحة أجوائنا

سبوتنيك عربي

حذر رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، اليوم الاثنين، من أن "إسرائيل تجر المنطقة إلى الحرب"، مؤكدا أن "الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة لا يمكن... 15.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-15T19:33+0000

2024-04-15T19:33+0000

2024-04-15T19:33+0000

لبنان

أخبار لبنان

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

أخبار حزب الله

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/10/1082062077_0:0:1640:923_1920x0_80_0_0_f5119c4fcf2dc2a2ea84ed284c34c44b.jpg

وقال ميقاتي، في تصريحات له، إن "لبنان لن يقبل باستباحة أجوائه"، داعيًا المجتمع الدولي للتنبه إلى هذا الأمر ووضع حد لهذه الحرب.وأضاف أنه "من خلال الاتصالات التي نقوم بها، يتبين لنا كم أن للبنان أصدقاء في العالم يدافعون عنه ويبذلون كل جهد للضغط على إسرائيل لوقف عدوانها ومنع توسع حدة المواجهات".وأعلن "حزب الله" اللبناني، في وقت سابق اليوم، استهداف عدد من مواقع الجيش الإسرائيلي على الحدود اللبنانية الجنوبية. وقال الحزب، في بيانات متتالية، إن قواته "استهدفت تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة "ميتات" بالأسلحة المناسبة مؤكّدين إيقاع أفراده بين قتيل وجريح".وفي بيان آخر، أعلن "حزب الله" استهداف موقع "رويسات العلم" في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية ‏وتحقيق إصابات مباشرة، بالإضافة إلى "قصف بالمدفعية والصواريخ انتشارا لجنود العدو الإسرائيلي في حرش حانيتا وتحقيق إصابة مباشرة".وتتواصل المعارك في الجنوب اللبناني بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ أكثر من ستة أشهر، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، ولكنها ما زالت محصورة ضمن قواعد الاشتباك المعمول بها في جنوب لبنان، والتي فرضها واقع الميدان العسكري، مع تسجيل بعض الاستهدافات بعيداً عن الحدود اللبنانية الجنوبية.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

https://sputnikarabic.ae/20240414/الجيش-الإسرائيلي-استهداف-أهداف-عدة-في-جنوب-لبنان-ردا-على-إطلاق-مسيرات-نحو-كفار-بلوم-وحانيتا-1087958335.html

لبنان

أخبار لبنان

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم العربي